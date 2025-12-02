logo-blue-headerAleteia
Beato Carmelo De Palma: Héroe del confesionario del siglo XX

Carmelo De Palma

Dicastery for the Causes of Saints

Philip Kosloski - publicado el 02/12/25
El beato Carmelo De Palma siempre estaba disponible para recibir en el confesionario a la gente y lo convirtió en una prioridad de su ministerio sacerdotal

El 15 de noviembre, el padre Carmelo de Palma fue beatificado oficialmente por la Iglesia católica en una ceremonia celebrada en Bari, Italia.

El Papa León XIV elogió la vida de Palma durante su Ángelus tras la beatificación:

"Ayer, en Bari, fue beatificado Carmelo De Palma, sacerdote diocesano fallecido en 1961 tras una vida generosamente dedicada al ministerio de la confesión y al acompañamiento espiritual. Que su testimonio inspire a los sacerdotes a entregarse sin reservas al servicio del pueblo santo de Dios".

La beatificación de Palma fue autorizada tras la curación milagrosa de una monja benedictina del monasterio de Santa Escolástica en Bari, atribuida a su intercesión.

¿Quién es el beato Carmelo de Palma?

Nacido en 1876, Palma quedó huérfano a muy temprana edad. Ingresó en el seminario a los 10 años en Bari. Fue ordenado sacerdote en Nápoles y finalmente destinado a la Basílica de San Nicolás en Bari.

Esta es una famosa iglesia de Bari, ya que san Nicolás de Bari es el futuro Papá Noel; sus reliquias descansan en Bari.

El padre Palma fue fiel a sus deberes en la iglesia, especialmente al ministerio de la confesión. Más tarde fue nombrado director espiritual de las monjas benedictinas de santa Escolástica, así como de los Oblatos de san Benito.

Su vida se nutrió de la Eucaristía y se dedicó a cumplir la voluntad de Dios para su vida:

"Mi aspiración es solo una: cumplir siempre la voluntad de Dios".

Héroe del confesionario

Palma fue llamado "héroe del confesionario" por su constante disponibilidad para todos, incluso cuando su salud comenzó a deteriorarse hacia el final de su vida.

También atendió a los miembros de la Acción Católica y fue director espiritual del Siervo de Dios Giovanni Modugno, un conocido educador en Italia.

Palma falleció el 24 de agosto de 1961 y ha sido muy venerado por muchos, especialmente en Bari, Italia. Su sencillo sacerdocio, dedicado al servicio del pueblo, pone de relieve el poder de la santidad sacerdotal ordinaria, siguiendo la voluntad de Dios de una manera sencilla.

Tags:
beatificacionconfesionsacerdotesantos
