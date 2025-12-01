logo-blue-headerAleteia
“¡Se necesitaría un milagro!”, los libaneses temen el regreso de la guerra tras la partida del Papa

pope-leo-xiv-youths-maronite-patriarchate-bkerke-beirut-lebanon

GIUSEPPE CACACE | AFP

Hugues Lefèvre - En Líbano - publicado el 01/12/25
La visita del Papa León XIV al Líbano provoca una oleada de alegría en el país. Pero los cristianos con los que se ha encontrado el Papa durante su visita también confiesan su temor de que el sur del país vuelva a ser bombardeado por Israel, que desea la desmilitarización de Hezbolá

Con una bufanda blanca con el logotipo del viaje de León XIV al Líbano y la bandera del Vaticano en la mano, la hermana Geneviève tiene dificultades para ocultar su emoción ante la inminente aparición del Papa en la basílica de Nuestra Señora del Líbano, en Harissa, este lunes. Al igual que más de 2000 sacerdotes y religiosos libaneses, no se habría perdido por nada del mundo esta cita con el pontífice estadounidense.

"Es una alegría inexplicable", confiesa la religiosa de la comunidad de las Hermanas del Rosario de Jesús. Con sede en Saida, en el sur del Líbano, dirige un colegio de 330 alumnos junto con otra hermana de su congregación. Lo que le pide a Dios en sus oraciones, y lo que espera de este viaje del Papa a su país, es "el derecho a vivir en paz". Porque la hermana Geneviève vivió el año pasado la angustia de los combates. "Tuvimos que abandonar la escuela durante tres meses a causa de los bombardeos israelíes", cuenta.

Viaje del Papa León XIV a Líbano
Hugues Lefèvre | Aleteia

Tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, se reanudó la guerra entre el Estado hebreo y el partido Hezbolá, una milicia chiíta nacida tras la invasión israelí del Líbano en 1982, cuyo peso es especialmente importante en el sur del país. La escuela en la que trabaja la hermana Geneviève cuenta con tantos cristianos como musulmanes. "Todo el mundo participa en las oraciones. Y cuando hay grandes fiestas musulmanas, también hacemos algo", testimonia la religiosa, que no oculta que sus alumnos musulmanes crecen en familias afiliadas a Hezbolá.

Este año, a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, su escuela tuvo que cerrar dos días debido a la amenaza y los bombardeos. Pero la guerra podría reanudarse, ya que Israel exige que Hezbolá sea desmilitarizado. Para muchos, la visita del Papa León XIV al Líbano protegía al país del Cedro de una ruptura total del alto al fuego. "¿Qué pasará después?", se pregunta la hermana. "¡Se necesitaría un milagro!", asegura, sin ver otras soluciones inmediatas.

"Es una guerra contra Hezbolá, no contra nosotros"

El lunes por la noche, cerca de 15 000 jóvenes se reunieron en la sede del patriarcado maronita para rezar y celebrar la llegada del Papa León XIV. Aunque el ambiente era excepcional, no conseguía borrar el temor a un futuro más sombrío. "Esperamos que, tras esta visita, tengamos paz con Israel. Es lo único que queremos", insiste Augustin, de 18 años, procedente de Jounieh, al norte de Beirut. "Sin embargo, creo que los medios de comunicación exageran la perspectiva de un retorno a la guerra. Yo imagino que Israel enviará misiles, como antes, pero que no todo el país se verá afectado", quiere creer el joven.

Viaje del Papa León XIV a Líbano
Agustín, 18 años, originario de Beirut
Hugues Lefèvre | Aleteia

No muy lejos de él, Peter, de 22 años, ha acudido con su uniforme de scout del Líbano. Para él tampoco los combates que podrían reanudarse afectan a los cristianos. "Es una guerra contra Hezbolá, no contra nosotros", opina este joven que acaba de terminar sus estudios de comercio internacional. Tras la partida del Papa a Roma, Peter se tomará unos años para decidir si abandona el Líbano. "Esta noche se ve claramente que, si todos los jóvenes se marchan, el Líbano dejará de existir", piensa.

PETER-SCOUT-LIBAN
Peter, scout del Líbano.
HL I Aleteia

Sentada cerca del escenario donde se encuentra el pontífice, la hermana Claudine se emociona al ver a todos esos jóvenes tan entusiasmados. Lleva dos meses dedicándose a la organización de esta velada, que es como una pequeña Jornada Mundial de la Juventud. Pero la religiosa antoniana no oculta su temor por lo que vendrá después. "Ojalá las palabras del Papa hayan conmovido las conciencias de nuestros políticos", murmura. ¿La guerra? "Sí, la tememos. Rezamos a Dios… rezamos a Dios, ¡hacemos todo lo que hay que hacer! Y luego, el miércoles, haremos balance", sonríe, evocando el "día después".

SOEUR-CLAUDINE
Sœur Claudine.
HL I Aleteia

"León XIV ha saludado a personas que nos han arruinado la vida"

Nour, profesora de francés en Beirut, también ha venido a celebrar al Papa. La cuestión de la guerra la deja perpleja. "Todo el mundo dice que la situación va a empeorar. ¡Pero ya es muy grave!", opina la joven, mientras el Líbano se ve envuelto en una crisis multifacética y la emigración de los jóvenes es muy fuerte, sobre todo entre los cristianos.

Para ella, el problema libanés no es principalmente externo, sino interno. "Esta visita del Papa a nuestro país nos da un poco de esperanza. Pero también debería permitir la conversión de los corazones de todos, empezando por los de nuestros dirigentes", insiste la profesora. El día anterior, escuchó fragmentos del discurso del Papa dirigido a las autoridades. "León XIV ha saludado a personas que han arruinado nuestras vidas. ¿Se da cuenta de ello? ¿Y han escuchado ellos su mensaje?", susurra, antes de añadir: "Como en El principito, no sé si los adultos escuchan".

Tags:
guerrapapa leon xivviaje apostólico
