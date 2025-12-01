“San Charbel desempeñará un papel importante en el pontificado de León XIV”

Con motivo de su viaje al Líbano, León XIV visitó este lunes 1 de diciembre la tumba de san Charbel. Mons. Samer Nassif, obispo auxiliar de la diócesis de Sidón en el Líbano, ve en ello una señal de la creciente devoción del nuevo Papa por el santo patrono del Líbano

"La devoción por san Charbel está resurgiendo de una forma nueva", afirma Mons. Samer Nassif, coadjutor de la diócesis de Sidón, en el Líbano. Afincado en Francia desde hace varios años, enviado por su arzobispo como predicador de san Charbel, esta presente en el Líbano para recibir al Papa, que este domingo 30 de noviembre inició su viaje al Líbano tras pasar tres días en Turquía.

El lunes 1 de diciembre, León XIV visitó la tumba de san Charbel en el monasterio de san Marón, en Annaya, a unos cincuenta kilómetros de la capital. Es la primera vez que un Papa hace algo así. Aunque Pablo VI beatificó y canonizó a Charbel Makhlouf, solo hizo una escala en Beirut en 1964 antes de su peregrinación a la India. Juan Pablo II y Benedicto XVI visitaron el Líbano en 1997 y 2012, pero no visitaron el monasterio.

En cuanto a Francisco, no pudo cumplir su deseo de visitar el país del Cedro. Con este segundo viaje apostólico de León XIV, "hay algo nuevo", confiesa Mons. Samer Nassif. Este último percibe un giro importante en la devoción hacia san Charbel, impulsada por el papa estadounidense: "Al rezar por intercesión de san Charbel en el monasterio de san Marón ante el mundo entero, León XIV invita a todos los católicos a ir a ver a san Charbel y a invocarlo a su vez".

Aleteia: ¿Cuál era la relación de los papas anteriores con san Charbel?

Monseñor Samer Nassif: Pablo VI fue el primer papa que amó a san Charbel, fue él quien lo beatificó al término del Concilio Vaticano II en 1965 y luego lo canonizó en 1977. Antes de él, ningún papa se había atrevido a beatificar a san Charbel. Es el primer santo oriental del segundo milenio.

Juan Pablo II y Benedicto XIV no lo destacaron especialmente. Pero con León XIV hay algo nuevo. El hecho de que comience su visita pastoral yendo a rezar a su tumba —y digo "pastoral" porque el domingo suele reservarse para encuentros con personalidades políticas— es una señal muy significativa.

¿Qué ves ahí?

Al acudir ante los ojos del mundo entero a la tumba de san Charbel, León XIV no solo va a rezar por motivos personales. Le dice a toda la Iglesia que el monasterio de san Marón es un gran lugar de peregrinación. Invita a todos los católicos a visitar a este santo y a rezarle también. Creo que san Charbel va a desempeñar un papel importante en el pontificado de León XIV. Es una profecía, ¡pero hay indicios!

¿Qué indicios?

Las fechas: León XIV fue elegido un 8 de mayo, el día del nacimiento de san Charbel (el 8 de mayo de 1828, nota del editor). Y León es el anagrama de Navidad, y san Charbel murió la víspera de Navidad, la noche del 24 de diciembre de 1898. Pero más allá de las fechas, León XIV y san Charbel coinciden en un mensaje de paz.

Las primeras palabras del Papa León XIV fueron palabras de paz: "¡La paz sea con todos vosotros!", y luego evocó "una paz desarmada y desarmante". Ahora bien, la paz está empezando a tener un rostro en el Líbano, hay un rayo de esperanza.

¿Con qué ánimo espera la visita del Papa?

Es una gran alegría. León XIV fortalecerá la comunidad cristiana en el Líbano, pondrá de relieve este Líbano que ama a Dios, que venera a los santos, que cuida de los pobres y los enfermos; pienso en particular en su visita al hospital psiquiátrico de La Croix en Jal ed Dib prevista para el martes por la mañana.