Relaciones abiertas y los efectos dañinos que no te cuentan

En la actualidad, vemos un discurso constante de vivir en "libertad" tanto en contenidos audiovisuales como en redes sociales. Sin embargo, este discurso encubre sus efectos dañinos. Evadiendo cualquier tipo de compromiso o responsabilidad. De ahí, el nacimiento de las relaciones abiertas.

El sociólogo y filósofo Zygmunt Bauman, expone en su libro Amor Líquido, la fragilidad de las relaciones humanas especialmente cuando se trata de una relación amorosa. Describiéndolas como relaciones efímeras, superficiales y con poco compromiso.

De modo que, se caracterizan por su fragilidad y facilidad para disolverse. Haciendo un contraste con las relaciones antiguas que eran más duraderas y existía un compromiso mutuo.

¿En qué consiste una relación abierta?

En entrevista para Aleteia, la psicóloga Andrea Escartín, especialista en relaciones de pareja, explicó en qué consiste tener una relación abierta:

"Una relación abierta conlleva un acuerdo explícito de la pareja donde no hay exclusividad, tanto en el plano romántico como sexual, pero sobre todo en el plano sexual. Es decir, que pueden tener relaciones sexuales con terceras personas. Hay parejas que piden permiso cuando otra persona les gusta o hay otras que solo se avisan y por último hay quienes abren su relación y no se avisan".

La gran paradoja del siglo XXI

Además, añadió que para este tipo de acuerdos las personas piden esa cierta transparencia de avisar al otro. Esto responde también a la gran paradoja de nuestros tiempos, la de una ambivalencia incisiva, explicada por la escritora Ana Livier.

Por un lado, "existe el deseo de relacionarnos con otros; pero por el otro se experimenta la desconfianza de estar condenados a un ´para siempre´, se quiere estar con el otro, pero no se está dispuesto a la renuncia de otras posibilidades amorosas". Mismas que a simple vista para muchos pueden ser atractivas o divertidas y fuera de lo aparentemente "monótono".

Y entonces… ¿Hay celos entre ambos?

Por lo general, uno de los dos no está tan encariñado y suele ser el que pide que la relación sea abierta, explicó Andrea, mientras que el otro aguanta esta relación porque se ha encariñado de la otra persona.

Cabe destacar que, a primera vista, no hay celos entre ellos, debido a que la persona que sí está emocionalmente vinculada se reserva sus comentarios. "Por lo general se comunican, hasta que ya explotan".

Nuestro anhelo de amar y ser amados

Andrea explicó que cuando uno de los dos comienza a sentir celos y no estar conforme con la relación abierta, es normal, porque cuando hay un sano apego, "la persona busca ser elegida y ser amada".

Además, "se genera una guerra interna en la persona, por miedo a correr el riesgo de que tu pareja se enamore de una persona con la que tuvo algún encuentro". Generando así una gran inseguridad e incertidumbre.

Los peligros que no te cuentan de una relación abierta

La psicóloga Andrea definió cuatro riesgos que ha visto en consulta.

1 El apego

Al haber tantas personas involucradas dentro de la relación abierta, provoca un apego inseguro. Debido a que no se puede generar un sano apego ni generar un vínculo fuerte y estable con una persona que no se sabe si el día de mañana va a estar o no.

Andrea profundiza en que si "una persona puede ver a su pareja con alguien más y a la par sentir felicidad, no hay amor". Muchos se justifican bajo el discurso de "hay muchas amar" pero el verdadero amor tiene una definición muy específica.

2 Aceptar algo que no quieres y explotar

Uno de los grandes peligros es suprimir lo que en realidad siente la persona y aguanta algo que no queremos con tal de no perder a la persona.

3 La comparación constante

Puede haber una comparación con las otras personas que sale tu pareja, ganando el miedo de no sentirse suficiente para esa otra persona. En algunas relaciones ni siquiera se muestra a la persona, más que su nombre, generando así una fuerte incertidumbre en la persona.

4 Afectaciones en la salud integral

Salud física: en este plano se corre el riesgo de ganar una enfermedad de transmisión sexual, al tener encuentros con varias personas.

Salud emocional: se debilita el vínculo, hay una mayor probabilidad de ruptura, genera estrés ansiedad y un apego insano. Ya que muchas veces "la emoción no está de acuerdo con tu acuerdo".

Salud espiritual: nuestra alma toma el hecho de que hay un vínculo que debería trascender en amor, respeto, unión y lealtad. Sin embargo, no existe una relación abierta.

5 El reduccionismo del amor