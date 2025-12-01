¿Qué es realmente maldecir y qué impacto tiene en nosotros?

Maldecir es un vicio que mucha gente realiza sin pensar. Un exorcista explica cuáles son las consecuencias de esta terrible costumbre

Cuando estamos descontentos, enfadados o alterados, voluntaria o involuntariamente "aderezamos" nuestras frustraciones con alguna mala palabra. El franciscano Peter Vrabec, exorcista de la diócesis de Novo Mesto, ha hablado a Aleteia sobre por qué debemos evitar a toda costa el feo vicio de maldecir.

Peter Vrabec, exorcista Urška Kolenc | Aleteia

Aleteia: ¿Qué es realmente maldecir, cómo lo definiríamos?

Yo distinguiría dos cosas: por un lado, las maldiciones con palabras malsonantes (por ejemplo, "maldito seas") y, por otro, las palabras y frases que, aunque en sí mismas no son maldiciones, actúan como tales. Causan heridas en la persona. Digamos que un padre le dice a su hijo: "Eres un inútil, no sirves para nada, nunca llegarás a nada".

Muchos niños recuerdan esto muy bien y las palabras les afectan como una maldición, sobre todo si los padres u otras personas repiten esas frases. El ser humano es más sensible precisamente en la relación con sus padres, ya que ellos son los primeros que deberían amar incondicionalmente a sus hijos, por lo que estos les creen más en la primera etapa de su vida.

Hoy en día se han extendido mucho las expresiones vulgares sobre la sexualidad y los órganos sexuales, así como los insultos. De hecho, esto humilla mucho al ser humano. La gente incluso maldice el lugar donde nació. ¡Eso es maldecirse a uno mismo! Salí de mi madre, de su cuerpo, ¿y ahora voy a maldecirlo? Son cosas tan estúpidas que la gente ni siquiera se da cuenta. Al diablo no le importa lo serio que lo hayas pensado: él se aferra a ello y lo aprovecha.

A menudo, sin pensarlo, les decimos a los niños que son "pequeños demonios"

Cuando utilizamos palabras como "demonio" o "diablo" en nuestras relaciones con otras personas, no lo hacemos de forma inocente. El demonio se aferra a cada una de estas palabras y puede convertirse en una pequeña obsesión. Muchas personas necesitan rezar para ahuyentar esta herida, esta pequeña obsesión causada por expresiones irresponsables. No introduzcamos la palabra "diablo" en la vida cotidiana, a menos que se trate de un debate sobre los espíritus malignos. Manténgase alejado de ello. Esta es mi experiencia, en mi trabajo tengo muchos casos de personas que están heridas, afectadas porque sus padres u otras personas las llamaban "diablo", "demonio", etc.

¿Entonces, el hecho de decir palabrotas también puede marcar el futuro de una persona?

Syda Productions - Shutterstock

Pero también pueden ser maldiciones las palabras pronunciadas en rituales, cuando se realiza un ritual satánico o de cualquier otro tipo sobre alguien o contra alguien. Estas palabras deben romperse especialmente en la oración. Incluso si alguien maldice a su hijo, a su cónyuge o a Dios, a María, hay que romperlo.

Por supuesto. Si se trata de una herida que actúa como una maldición a distancia, puede suceder que permanezca en la persona y que luego sea necesario expulsarla mediante la oración. Se trata de una forma de exorcismo menor.

En primer lugar, quien haya pronunciado esas palabras debe arrepentirse, confesar su pecado y retractarse de ellas. A continuación, yo rompo esas palabras con una oración. El número de veces que hay que repetir esto depende de la persona y de lo herida que esté.

¿Por qué el ser humano tiene tan arraigada la necesidad de recurrir a las palabrotas cuando está enfadado o alterado?

Esto es totalmente innecesario e irracional. Se trata de la influencia de los espíritus malignos. Debemos saber algo más: la palabra, la capacidad de hablar, es algo divino. Los animales no hablan. Pueden emitir sonidos que expresan su estado de ánimo, pero no palabras. Nosotros podemos expresar con palabras prácticamente todo: desde nuestro estado de ánimo actual hasta las matemáticas y la fe. Todo está en las palabras. Y el propio Jesucristo se llama a sí mismo "el Verbo" en el Evangelio de Juan. Él es la palabra de Dios y representa esta capacidad divina de hablar.

voronaman | Shutterstock

Las palabras expresan cosas increíbles, por lo que maldecir, hablar negativamente, insultar a alguien o decir mentiras es un abuso de la palabra, un pecado grave. A veces la gente dice: "Ah, las palabras, eso no vale nada". Quizás sea así en el caso de las personas, debido al abuso, la inflación de palabras, el parloteo irresponsable, etc.

¿Es posible que de esta manera también estemos abriendo la puerta a la acción de un espíritu maligno?

El espíritu maligno está ahí en cuanto nos metemos en cualquier tipo de negatividad, y nos hundirá aún más en esos sentimientos. Si él lo causó o solo se unió, eso es otra cosa. Todo lo negativo que pase, aunque no sea culpa del diablo, él lo usará en nuestra contra.

Digamos que una madre le dice a su hija: "Mira cómo eres, nunca encontrarás marido". Y si lo repite varias veces, esas palabras causan una herida en la persona, se le pega un espíritu maligno y quiere que mantengas ese sentimiento negativo, esa falta de confianza en ti misma, durante el mayor tiempo posible. Esto también influye en que hagamos lo menos posible por el bien. Una persona paralizada por las heridas no es capaz de hacer el bien, ya que está demasiado ocupada con sus propios problemas. Es más, también hiere a los demás. La maldición por unas u otras palabras es algo muy grave.

Pero el que maldice a Dios hace lo que más le gusta al diablo. El que siempre maldice a Dios quiere que seamos como él. No que seamos como Dios, sino que seamos como el diablo. Que nos identifiquemos con él. La gente no suele pensar en ello. Pero se han acostumbrado tanto a esas palabras que a menudo se les escapan de la boca. Incluso una madre o un padre que no anima a su hijo, quizá no lo piense tan en serio, pero el niño se toma esas palabras muy en serio.

¿Y qué pasa cuando los niños ya empiezan a decir palabrotas?

El nivel de educación y lenguaje puede variar mucho de una familia a otra. Los niños también aprenden muchas palabrotas en la guardería, en la escuela y de sus compañeros. La reacción debe adaptarse a la edad del niño. Si aún no habla bien y dice una palabrita fea que ha oído en algún sitio, lo mejor es no reaccionar, porque ni siquiera sabe lo que ha dicho. De lo contrario, prestará atención innecesaria a esa palabra. Si la cosa se repite, hay que reaccionar, si quieres lo mejor para el niño. Es imprescindible detener y corregir a los niños un poco mayores.

Nuestro padre era muy estricto en este sentido. Si traíamos alguna palabrota de algún sitio, o mostrábamos falta de respeto, él se mostraba muy firme. Por eso, mi consejo es: sé firme con los niños. Si le muestras que algo es incorrecto, que eres firme y que no lo permites, entonces el niño entenderá que realmente no está bien. Especialmente a los adolescentes, que cada vez son más conscientes de sí mismos, hay que decirles que eso es malo para ellos, para su personalidad, por varias razones.

Por supuesto, también están los padres y familiares que se ríen cuando oyen a un niño decir palabrotas: "Oh, qué ha aprendido ya". En la sociedad, la palabra "cultura" ha retrocedido mucho en todos los sentidos. Lamentablemente, esto incluye también las palabrotas explícitas, el lenguaje negativo, "machacar" a alguien, humillar a los demás. Todo esto es una maldición. Humillar a alguien, ya sea porque quieres humillarlo o por descuido, sin ser consciente de ello debido a tu propia falta de cultura, o porque así lo deseas, actúa como una maldición. Hay tantas maldiciones como formas de expresión.

Nos consolamos pensando que realmente no es nada grave que "todos" hablen así. ¿De qué tipo de pecado se trata?

Sin duda, maldecir a Dios es algo que abarca nuestra relación con todo lo que existe. Especialmente en los Balcanes y en Italia, por ejemplo, maldicen la cruz de Cristo, por la que fuimos redimidos. Esto es inconcebible, porque es maldecir tu propia redención.

A esto le sigue maldecir a otra persona, tal vez por una ira justificada, pero expresada de manera incorrecta. Ya lo saben: amen a su prójimo como a ustedes mismos. Pero primero amen a Dios. Así que maldecir al prójimo es casi lo mismo.

Una especie de maldición es también el insulto y el lenguaje vulgar, aunque menos grave que los dos anteriores. El lenguaje vulgar te ensucia mucho, porque con él muestras cierta cultura y rebajas el nivel de tu personalidad, pero no has hecho daño tan directamente, por lo que es menos grave, aunque sigue siendo un pecado.

¿Cómo afecta este tipo de lenguaje a nuestra relación con el Padre? ¿Se cansa alguna vez de nuestras promesas de mejorar, sin que vea resultados?

Sin duda, debemos ser conscientes de que repetir los pecados es algo triste y grave. Pero, ¿quién consigue no repetir el pecado? Dios lo sabía de antemano, por eso Jesús instituyó la confesión. El primer día de la resurrección se apareció a los apóstoles y les dijo: "Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retengan, les serán retenidos" (Jn 20, 21-23).

Jesús sabía que, en su mayoría, no somos capaces de confesar, arrepentirnos y no volver a pecar de una vez por todas. Dios es misericordioso, nos comprende, pero la repetición de los pecados le ofende. Si voy conscientemente a confesarme y quiero ser mejor, lo conseguiré. No de inmediato, pero habrá progreso.