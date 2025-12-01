Cómo planificar un Adviento tranquilo y lleno de oración

¿Anhelas un Adviento tranquilo y devoto, preparándote para el nacimiento de Nuestro Señor? Estás en el lugar correcto ¡Hagámoslo juntos!

SEMANA DE LA DONACIÓN Una semana para apoyar a Aleteia en su misión evangelizadora.

Tu donación dará fruto para que la esperanza siga brillando cada día. Donar

Mientras las tiendas promocionan versiones "más grandes y mejores" de todo, te invitamos a vivir un diciembre tranquilo, silencioso y reflexivo para prepararnos al nacimiento de Nuestro Señor. ¿Tú sumas? Hagámoslo juntos. Este es un plan para tener un Adviento tranquilo este año.

1 SIMPLEMENTE DI NO

dodotone | Shutterstock

¿Te sobrecargas de compromisos y te comprometes en exceso con demasiada facilidad?

Si hay algo que puede hacer tu Adviento más tranquilo, es decir con prudencia no te comprometas de más en actividades que puedan distraerte de vivir el Adviento. Basta con decir amablemente un "no, gracias".

Quizás este no sea el año para viajar en el tren navideño, asistir al ballet El Cascanueces o ir a todas las fiestas navideñas. En cambio, puedes preguntarte: ¿qué puedo simplificar?

Quizás este año puedes ver con tu familia un maratón de películas navideñas, en lugar de gastar en entradas de cine o de algún teatro.

Quizás puedes pedir a los invitados que traigan un plato para la gran cena festiva, en lugar de cocinar tú solo (y preparar la fiesta, limpiar…). Se trata de buscar formas de cambiar las cosas para que diciembre no nos añada más estrés del que nos gustaría.

Y al decir "no", podríamos buscar un pequeño sacrificio que hacer durante este Adviento para preparar nuestros corazones para la Navidad, al igual que nos sacrificamos durante la Cuaresma para prepararnos para la Pascua. Puedes probar dejar las redes sociales durante todo el Adviento y así ofrecer ese pequeño sacrificio.

2 ¡PARA QUE PUEDAS DECIR QUE SÍ!

Cada vez que decimos "no" a algo, abrimos un espacio en nuestras vidas y agendas para decir "sí" a otra cosa.

Así que preguntémonos: ¿a qué vale realmente la pena decir "sí"?

A lo mejor puede ser un calendario de Adviento con libros ilustrados. Puedes hacer uno para tus hijos o bien hacerlo juntos. Así verás el fruto del tiempo y el esfuerzo.

Di "sí" a hacer galletas caseras: hornear algo en casa con ellos les puede ayudar a pasar tiempo juntos.

Di "sí" a enviar tarjetas de Navidad: podrás ver las caras de tus amigos y también colocar en un lugar especial las cartas que reciban como familia.

Di "sí" al tiempo diario de oración de Adviento. Puedes seleccionar un devocionario y buscar inspiración en ellos, así como en las Sagradas Escrituras.

Cada "sí" será diferente y puede variar entre cada familia, pero pensemos en lo que nos gusta lo suficiente como para decir "sí" este año. Pensemos realmente en lo que aumentará nuestra alegría esta Navidad, en lugar de dejarnos tambalearnos en las fiestas estresados y abrumados.

3 PREPÁRATE LO ANTES POSIBLE

Krakenimages.com | Shutterstock

Piensa en preparar todos las decoraciones y obsequios antes de cierta fecha, esto evitará que tengas estrés buscando los obsequios a última hora. En general, cuanto más nos preparamos con antelación, más tranquilas serán las cosas después. (¡Esto es válido para la vida, no solo para el Adviento!)

Ya sea preparando y congelando masa para galletas para hornearlas más adelante, haciendo las compras navideñas a principios de temporada o encargando las tarjetas antes del Día de Acción de Gracias, podemos buscar formas de prepararnos con antelación para que el Adviento sea más tranquilo y apacible.

¿Por qué es importante?