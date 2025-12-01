logo-blue-headerAleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

Caballos, bailes, espectáculos… Los libaneses celebran la llegada de León XIV bajo la lluvia

pope-leo-xiv-lebanon-trip-beirut

Photo by Lebanese Presidency / AFP

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Hugues Lefèvre - En Líbano - publicado el 01/12/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
El Papa León XIV llegó el domingo 30 de noviembre por la tarde a Beirut tras pasar cuatro días en Turquía. Se dirigió al palacio presidencial de Baabda en parte en papamóvil, bajo una lluvia torrencial

SEMANA DE LA DONACIÓN

Una semana para apoyar a Aleteia en su misión evangelizadora.
Tu donación dará fruto para que la esperanza siga brillando cada día.

Donar

Lejos queda la minimalista bienvenida que recibió el jueves el papa León XIV en Ankara, Turquía. Esta vez, el papa aún no ha puesto un pie en el suelo de los libaneses y dos aviones militares escoltan al Airbus A320 en señal de bienvenida. Cuando por fin se abrieron las puertas del avión esa tarde del 30 de noviembre, potentes salvas de artillería hicieron sobresaltar a toda la delegación papal y las campanas de las iglesias resonaron por todo el país.

pope-leo-xiv-lebanon-trip-beirut
Photo by Lebanese Presidency / AFP

El Papa está en el país del Cedro; ¡por fin! En la pista del aeropuerto se ha instalado una gran carpa para recibir con fanfarria al jefe de la Iglesia católica. Como muestra de la importancia del momento, los grandes dirigentes del país se desplazaron al aeropuerto internacional de Beirut: el presidente de la República, Joseph Aoun, cristiano maronita; el primer ministro, Nawaf Salam, musulmán suní; y el presidente del Parlamento, Nabih Berri, musulmán chií. Por supuesto, también acudió el patriarca maronita Béchara Raï, como ya lo hiciera en 2012 para dar la bienvenida al Papa Benedicto XVI, el último pontífice que pisó suelo libanés.

Tan pronto como finalizó la ferviente ceremonia protocolaria, la larga caravana se puso en marcha hacia el palacio presidencial de Baabda. A lo largo del camino se colocaron grandes carteles del Papa. Al atravesar los suburbios del sur de Beirut, la efigie del hombre vestido de blanco se codea con los grandes retratos de Hassan Nasrallah, la emblemática figura de Hezbolá, asesinado en un ataque israelí en septiembre de 2024. La organización chiíta que Israel pretende destruir ha dado la bienvenida al Papa.

El sábado, declaró en una carta que contaba con su apoyo para rechazar "la injusticia y los ataques" israelíes. A lo largo del recorrido, jóvenes scouts afiliados a Hezbolá tocan el tambor, según informa el diario L’Orient Le Jour.

pope-leo-xiv-lebanon-trip-beirut
ANWAR AMRO | AFP

Al final de la tarde, el cielo se oscurece repentinamente y sumerge a la capital libanesa en la oscuridad. La lluvia amenaza y finalmente cae. Por suerte, el papamóvil reservado por los organizadores del viaje está cerrado, por motivos de seguridad. Esta noche, en Beirut, el techo del vehículo le permite evitar la lluvia. Tras los cristales blindados, el obispo de Roma saluda a los cientos de personas que se refugian bajo paraguas blancos.

Más lejos, en las afueras del palacio, jinetes que enarbolan las banderas del Líbano y de la Santa Sede abren paso al convoy papal. Las lluvias torrenciales no empañan el buen humor de los frenéticos bailarines de dabké. Vestidos con trajes tradicionales árabes, se salpican unos a otros, en una especie de remake oriental de Cantando bajo la lluvia.

El papamóvil se detiene. Al estilo de los autocines, esos cines accesibles para los automóviles inventados en Estados Unidos en la década de 1930, el Papa estadounidense descubre un magnífico espectáculo de luz y sonido proyectado en la fachada del palacio de Baabda. En el interior, lo esperan las autoridades del país, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. En su discurso escrito en Roma, el Papa había acertado: "Ustedes son un pueblo que ama la música, la cual, en los días de fiesta, se convierte en danza, lenguaje de alegría y comunión", confiesa en su conclusión.

En un Líbano exangüe tras años de crisis, León XIV asegura: "Quien baila avanza con ligereza, sin pisotear el suelo, armonizando sus pasos con los de los demás. Así es la paz: un camino impulsado por el Espíritu, que pone el corazón a la escucha y lo hace más atento y respetuoso con el otro".

(VIDEO) El Papa León durante su visita en Turquía
Te puede interesar :(VIDEO) El Papa León durante su visita en Turquía
(EN VIVO) El Papa León XIV llega a Líbano
Te puede interesar :(EN VIVO) El Papa León XIV llega a Líbano
(VIDEO) Adviento. Tiempo de esperanza
Te puede interesar :(VIDEO) Adviento. Tiempo de esperanza
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
papa leon xivviaje apostólico
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día