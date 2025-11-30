logo-blue-headerAleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) Llega el arbolito de navidad al Vaticano.

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Guillermo Arévalo - I.Media - publicado el 30/11/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
“Un abeto de 27 metros desde los Alpes llega al Vaticano para iluminar la primera Navidad del pontificado de León XIV”

SEMANA DE LA DONACIÓN

Una semana para apoyar a Aleteia en su misión evangelizadora.
Tu donación dará fruto para que la esperanza siga brillando cada día.

Donar

Este 2025, el Vaticano se prepara para vivir la primera Navidad del pontificado del Papa León XIV con un símbolo que llega desde las alturas de los Alpes de Ötztal. Un imponente abeto rojo de 27 metros, originario de la región italiana de Trentino-Alto Adigio y ofrecido por los municipios de Lagundo, hará su largo recorrido hasta la Plaza de San Pedro.

Árbol de Navidad: ¿cuándo se debe quitar?
Te puede interesar :Árbol de Navidad: ¿cuándo se debe quitar?
De San Nicolás a Papá Noel: una metamorfosis en tres etapas
Te puede interesar :De San Nicolás a Papá Noel: una metamorfosis en tres etapas
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
navidadpapa leon xivsanta sede
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día