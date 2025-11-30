(VIDEO) Llega el arbolito de navidad al Vaticano.

SEMANA DE LA DONACIÓN
Una semana para apoyar a Aleteia en su misión evangelizadora.
Tu donación dará fruto para que la esperanza siga brillando cada día.
Este 2025, el Vaticano se prepara para vivir la primera Navidad del pontificado del Papa León XIV con un símbolo que llega desde las alturas de los Alpes de Ötztal. Un imponente abeto rojo de 27 metros, originario de la región italiana de Trentino-Alto Adigio y ofrecido por los municipios de Lagundo, hará su largo recorrido hasta la Plaza de San Pedro.