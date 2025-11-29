(EN VIVO) El Papa León XIV llega a Estambul

El Papa León XIV continúa su primer viaje apostólico a Turquía que comenzó el 27 de noviembre. Después continuará su viaje a Líbano, antes de retornar a Roma el 2 de diciembre

SEMANA DE LA DONACIÓN Una semana para apoyar a Aleteia en su misión evangelizadora.

Tu donación dará fruto para que la esperanza siga brillando cada día. Donar

Continúa el viaje apostólico del Papa León XIV que inició el pasado 27 de noviembre a Estambul e Iznik en Turquía, y luego viajará a Beirut, Harissa y Bkerké en el Líbano para concluir el 2 de diciembre, cuando vuelva a Roma.

Sigue, en Aleteia, toda la información en vivo, con horarios del centro de México.

0:15 a.m. Visita a la Mezquita Azul

Este sábado 29 de noviembre de 2025, el papa León XIV entró a las 9:09 a. m. en la mezquita del sultán Ahmet, también conocida como la Mezquita Azul de Estambul. Es la primera vez que el pontífice estadounidense, elegido el 8 de mayo, entra en un lugar de culto musulmán.

El jefe de la Iglesia católica fue recibido frente al lugar de culto por una fila de dignatarios, entre ellos Safi Arpagus, director de la Diyanet, la agencia estatal que supervisa los asuntos religiosos musulmanes en este país oficialmente administrado según principios de laicidad, pero donde el islam es mayoritario. Antes de cruzar el umbral de la sala de oración, el pontífice se quitó los zapatos, como es costumbre en las mezquitas, y pisó la alfombra naranja con calcetines.

2:40 a.m. Una visita de "respeto", sin oración explícita

El papa León XIV pasó un cuarto de hora en la mezquita del Sultán Ahmet, también conocida como la Mezquita Azul de Estambul. A diferencia de sus predecesores Francisco y Benedicto XVI, que habían marcado un tiempo de oración explícito, el pontífice no se mostró rezando en el edificio, sino que su visita tomó la forma de una visita guiada. La oficina de prensa de la Santa Sede comunicó que el papa vivió este momento «en un espíritu de recogimiento y escucha», con «un profundo respeto» por los fieles.

La visita, que duró un cuarto de hora, fue «amistosa» y el Papa se mostró interesado, según declaró a la prensa Asgin Tunca, quien proporcionó al pontífice explicaciones históricas y religiosas sobre la mezquita. La delegación se detuvo especialmente ante el mihrab —nicho que indica la dirección de La Meca—, que lleva grabada la sura 19 del Corán, que evoca la figura de María.

Según el imán, León XIV rechazó su propuesta de rezar en «la casa de Alá», prefiriendo simplemente visitar el lugar. «Quería sentir el ambiente de la mezquita», añadió Asgin Tunca, quien insistió en la dimensión fraternal de este encuentro.

Sin embargo, esta decisión causó sorpresa, ya que el Vaticano había previsto un «breve momento de oración silenciosa» y el muecín lo esperaba. Inmediatamente después de la secuencia, la Oficina de Prensa de la Santa Sede emitió un comunicado en el que aseguraba que «el Papa vivió la visita a la mezquita en silencio, con espíritu de recogimiento y escucha, con un profundo respeto por el lugar y por la fe de quienes se reúnen allí para rezar».

3:30 a.m. Reunión en privado con los líderes de las Iglesias cristianas

Tras su visita a la Mezquita Azul de Estambul, el papa León XIV se dirigió a la iglesia siríaca ortodoxa de Mar Ephrem. El papa mantuvo una reunión privada con los líderes de las Iglesias y comunidades cristianas durante más de dos horas.

ANDREAS SOLARO | AFP

León XIV continúa su viaje por Turquía con una nueva cita ecuménica. Tras llegar en coche a la parte europea de Estambul, el papa entró en el complejo de la iglesia siria ortodoxa de Mar Ephrem, inaugurada en 2023. Se trata de la primera y, hasta ahora, única iglesia construida en el país desde la fundación de la República de Turquía en 1923. En todo el mundo, los fieles de esta Iglesia patriarcal con sede en Damasco son aproximadamente dos millones. Ignacio Efrén II, patriarca sirio ortodoxo de Antioquía, dio la bienvenida al pontífice estadounidense.

A continuación, León XIV posó para una foto junto a diecisiete responsables cristianos, entre ellos el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé. A continuación, todos tomaron asiento alrededor de una gran mesa redonda.

Tras reunirse durante más de dos horas León XIV expresó su deseo de promover los encuentros ecuménicos. Según un comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede publicado tras esta reunión, el Papa invitó al mundo cristiano a «recorrer juntos el camino espiritual que conduce al Jubileo de la Redención, en 2033, con la perspectiva de un regreso a Jerusalén».

Después de este encuentro, que duró 45 minutos más de lo previsto, el Papa regresó a almorzar a la delegación apostólica de Estambul, donde se aloja desde su llegada a Turquía el jueves.

7:08 a.m. Liturgia de la Doxología en el Patriarcado de Constantinopla

DILARA SENKAYA | AFP

A la entrada del edificio, León XIV fue recibido por el patriarca Bartolomé de Constantinopla, con quien colocó una vela encendida tras una vitrina ornamental. Considerado el primus inter pares (el primero entre iguales) de la ortodoxia, Bartolomé I preside este patriarcado, que se estima que cuenta con tan solo cuatro millones de fieles, pero que ejerce una influencia significativa en el mundo ortodoxo. En total, hay aproximadamente 225 millones de cristianos ortodoxos en todo el mundo.

Dentro de la Iglesia de San Jorge, ante el iconostasio con sus molduras doradas, el Papa participó en la liturgia de la Doxología —una oración de alabanza a Dios—, acentuada por himnos bizantinos. Durante las oraciones ofrecidas en varios idiomas, incluyendo inglés e italiano, la congregación oró por la paz y la unidad entre las Iglesias cristianas. Esta unidad es «más necesaria que nunca», enfatizó Bartolomé en su discurso, rindiendo homenaje a la visita de León XIV y a las iniciativas de su predecesor, Francisco, por la reconciliación entre los cristianos.

En un breve saludo, el líder de la Iglesia Católica expresó su profunda emoción al seguir los pasos de Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, quienes visitaron esta iglesia durante sus viajes a Estambul. León XIV también habló de su estrecha amistad con Bartolomé. El patriarca de 85 años llegó a Roma al comienzo de su pontificado el pasado mes de mayo.

Refiriéndose a las conmemoraciones del Concilio de Nicea celebradas el día anterior en Iznik, el Papa afirmó que este evento era un estímulo para "la restauración de la plena comunión entre todos los cristianos".

5 Firma de la declaración conjunta

DILARA SENKAYA | AFP

El Papa León XIV y el Patriarca Ortodoxo Bartolomé I de Constantinopla firmaron una declaración conjunta el 29 de noviembre de 2025 en la sede del Patriarcado en Estambul, Turquía. Ambos líderes eclesiásticos se comprometieron a continuar los esfuerzos para celebrar la Pascua en una fecha común —los calendarios católico y ortodoxo difieren— e instaron a los líderes mundiales a poner fin a las guerras. También denunciaron la indiferencia, el afán de dominación, la avaricia y la xenofobia, y condenaron la violencia perpetrada en nombre de la religión.

La declaración completa puede leerse aquí.

8:41 a.m. Misa en la Volkswagen Arena