separateurCreated with Sketch.

En Turquía, León XIV celebró su única Misa pública rodeado de la pequeña comunidad católica

pope-leo-xiv-mass-volkswagen-arena-istanbul

ANDREAS SOLARO | AFP

I.Media - publicado el 29/11/25
Desde el «Volkswagen Arena» de Estambul, transformado en catedral por una noche, el Papa animó a esta pequeña comunidad a ser un fermento de unidad en el corazón del país.

Valorar lo que nos une y derribar prejuicios. Esta es la exhortación que León XIV dejó a los católicos turcos, con quienes celebró la única misa pública de su viaje a Turquía, el 29 de noviembre de 2025. Desde el «Volkswagen Arena» de Estambul, transformado en catedral por una noche, el Papa animó a esta pequeña comunidad a ser un fermento de unidad en el corazón del país, creando vínculos con otros cristianos y creyentes de otras religiones.

Tras visitar el Fanar, sede del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, a primera hora de la tarde del sábado, León XIV se dirigió al complejo cultural y deportivo Volkswagen Arena, ubicado en el distrito de Maslak, al norte de la ciudad. Allí, el Papa se reunió con más de 3.000 fieles representantes de la pequeña comunidad católica del país, estimada en 33.000 miembros, lo que representa el 0,04 % de la población mayoritariamente musulmana.

En un ambiente sobrio y reverente, y con algunos aplausos silenciosos, el líder de la Iglesia Católica entró en el gimnasio cubierto, convertido en iglesia. Junto a Bartolomé I, Patriarca de Constantinopla, León XIV bendijo a la congregación durante la larga procesión que condujo al altar, situado sobre una vasta plataforma y coronado por una inmensa cruz iluminada. La misa marcó el inicio del Adviento, el período de preparación para la Navidad para los católicos.

Durante la celebración, que se entremezcló con armenio, arameo, inglés y turco, el Papa citó a san Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla del siglo IV, para animar a la congregación a experimentar el «encanto de la santidad […], más elocuente que tantos milagros». «La alegría de la bondad es contagiosa», afirmó, instando a todos a llevar una vida buena y a vivir su fe «constantemente en la caridad».

A lo largo de su homilía, el pontífice ofreció recomendaciones para difundir la paz, la unidad y la reconciliación. Extendió la metáfora de los tres puentes construidos a lo largo de los siglos en Estambul para conectar las dos orillas del Bósforo, uniendo Asia y Europa. De igual manera, enfatizó que los esfuerzos por la unidad deben realizarse en tres niveles: entre los católicos, con otras confesiones cristianas y con creyentes de otras religiones.

El Papa elogió la riqueza de las diversas tradiciones litúrgicas católicas presentes en Turquía —latina, armenia, caldea y siríaca—, e hizo un llamado a fortalecer los lazos entre ellas. En el ámbito del ecumenismo, rindió homenaje a su predecesor, Juan XXIII, ex Nuncio Apostólico en el país en la década de 1930, quien fue un gran promotor y testigo del diálogo con los ortodoxos.

Finalmente, en un mundo donde «con demasiada frecuencia se utiliza la religión para justificar guerras y atrocidades», León XIV hizo un llamado a acercarse a otros creyentes «derribando los muros del prejuicio y la desconfianza». El 267.º papa aseguró a los católicos que, al hacerlo, avanzarían «por un puente que une la tierra y el cielo».

Una comunidad frágil

La situación de la pequeña comunidad católica en Turquía es particularmente delicada. Si bien la Constitución turca reconoce la libertad religiosa, la Iglesia católica no goza de reconocimiento legal, ya que solo se les otorga la condición de minoría a los cristianos apostólicos armenios, los cristianos ortodoxos griegos y los judíos. Esta situación tiene consecuencias para los derechos de propiedad de la Iglesia católica y la situación de su clero.

Al final de la misa, el Papa intercambió regalos —dos cálices— con el Vicariato Católico como recuerdo de su visita, antes de partir en procesión entre cálidos aplausos. Este fue el último compromiso oficial del día para León XIV.

