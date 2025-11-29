El arte de morir: ¿cómo superar el miedo a la muerte?

Las guías medievales para una buena muerte enseñaban que la lucha espiritual continúa también en la hora de morir y pasarla sin miedo, en unión con Dios

SEMANA DE LA DONACIÓN Una semana para apoyar a Aleteia en su misión evangelizadora.

Tu donación dará fruto para que la esperanza siga brillando cada día. Donar

Henryk Suzo, místico y teólogo alemán que vivió a finales del siglo XIII y principios del XIV, definió "el arte de morir bien" como "la habilidad más útil del ser humano". Recomendaba prepararse para la muerte, especialmente la repentina, antes de que fuera demasiado tarde. Las obras pertenecientes al "ars bene moriendi" advertían sobre las tentaciones que Satanás utiliza en la hora de la muerte para infundir miedo y daban consejos para pasar a un mundo mejor de forma digna y católica. También preparaban a quienes acompañaban al moribundo para que le prestaran ayuda, recomendándoles una determinada actitud espiritual, facilitándole la recepción de los sacramentos y rezando juntos.

El momento más importante de la vida

PeopleImages | Shutterstock

Los libros contenían, por ejemplo, preguntas o instrucciones que alguien de los presentes debía plantear al moribundo, relacionadas con la confesión de fe, el deseo de confesar los pecados cometidos, el arrepentimiento, el perdón a los semejantes y la reparación de los daños causados.

Un motivo frecuente e importante (también en los grabados) eran las advertencias contra las cinco tentaciones diabólicas, representadas en forma de lucha entre el bien y el mal:

1 LA TENTACIÓN EN MATERIA DE FE

Satanás puede convencer al moribundo de que el infierno no existe y que nuestras buenas o malas acciones no tienen importancia, porque no sabemos lo que nos espera después de la muerte.

Aquí vale la pena recordar que el espíritu maligno no puede hacer nada con sus tentaciones hasta que el hombre se someta voluntariamente a ellas. Los tratados medievales enfatizan aquí el papel del ángel que acompaña al moribundo, que le recuerda que el diablo es un mentiroso y le fortalece en la fe, dando ejemplos de personas de fe.

2 LA TENTACIÓN DE LA DESESPERACIÓN

Satanás acusa al moribundo de no haber seguido las enseñanzas de la Iglesia y le recuerda sus pecados, utilizando hábilmente las Escrituras. Intenta convencerlo de que el número y la gravedad de los pecados cometidos anulan cualquier posibilidad de perdón y, por lo tanto, de salvación.

Esta vez, el ángel acude en su ayuda, tratando de minimizar la importancia de los pecados personales del moribundo y afirmando que, aunque fueran graves, Dios perdona los pecados a quien se arrepiente.

3 LA TENTACIÓN DE LA IMPACIENCIA

Otra tentación: el espíritu maligno le hace creer al enfermo que sufre de forma inmerecida y, además, que sus seres queridos no sienten compasión por él, sino que esperan heredar sus bienes. El ángel le explica al enfermo que Satanás, a través de la impaciencia, intenta desviar su alma del camino recto.

4 LA TENTACIÓN DE LA SOBERBIA

Satanás comienza a destacar la perseverancia y la valentía del moribundo en su lucha contra las tentaciones, lo exalta por encima de los demás y sugiere que es él mismo quien se ha asegurado la entrada al cielo y que Dios debe dejarlo entrar. El ángel, por su parte, recuerda que el hombre no debe atribuirse ningún mérito, ya que sin Dios no podría hacer nada (Jn 15, 5). También advierte que la soberbia es la madre de los pecados.

5 LA TENTACIÓN DE LA CODICIA

El demonio le muestra al moribundo sus bienes y a sus seres queridos, a quienes debe dejar en el mundo. El objetivo es distraer al enfermo de los asuntos del alma.

El ángel acude en su ayuda, animando al moribundo a que se aleje de los asuntos terrenales y fije su mirada en el Salvador, que voluntariamente abandonó a sus seres queridos y, despojado de todo, fue colgado en el madero de la cruz. Le aconseja que confíe en Dios y se entregue a Él con todo su corazón, y así obtendrá la salvación.

En los tratados sobre "la buena muerte" también se incluían oraciones destinadas a los seres queridos que velaban al moribundo y reflexiones generales sobre la muerte.

"El arte del buen morir" al servicio de la Iglesia

Tres obras se convirtieron en modelos para los tratados del "arte del buen morir", que fueron particularmente populares a finales de la Edad Media:

1. Tratado de Jean Gerson (siglos XIV/XV), eminente teólogo y rector de la Universidad de París, "Opusculum tripartitum de praeceptis decalogi, de confessione et de arte moriendi" ("Obra tripartita sobre los mandamientos del Decálogo, sobre la confesión y sobre el arte de morir"), ca. 1408. 2. "Ars moriendi ex variis scripturarum sententiis Collecta..." ("El arte de morir, recopilado de varios escritos"), siglo XV. 3. "Speculum artis bene moriendi..." ("El espejo del arte de morir bien"), tratado atribuido a Domingo Capranica (1400-1458), obispo de Fermo.

La esperanza de morir bien

Los tratados sobre la Buena Muerte también recordaban a los compañeros que no engañaran a los enfermos con esperanzas de recuperación, disuadiéndolos de prepararse adecuadamente para morir, y que no se desviaran del miedo a la muerte.

También aconsejaban a los moribundos cultivar una actitud de gratitud: recordar las gracias recibidas de Dios, incluyendo la de evitar una muerte repentina e inesperada. Sugerían soportar el sufrimiento con serenidad —como reparación por los pecados cometidos— y confiar en Dios.

Los tratados también describían los consuelos espirituales que experimentaban los moribundos. Señalaban la ayuda de Cristo y de María, así como la protección de ángeles y santos.