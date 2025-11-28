Visita de León XIV: la ferviente espera de los libaneses, un pueblo que “ama a Dios”

La visita del Papa León XIV al Líbano, del 30 de noviembre al 2 de diciembre, es esperada por la población como un bálsamo de consuelo y esperanza tras años muy turbulentos. Los libaneses desean que el pontífice les anime en su búsqueda de la paz y la legitimidad internacional

"Para los libaneses, esta visita del Papa es un gran signo de esperanza y paz", explica Marlène Hélou, antigua subdirectora de una escuela católica del área metropolitana de Beirut, a pocos días de la llegada del pontífice. Todo el país se moviliza para honrar la llegada del Papa, cuyo retrato ha sustituido al de los líderes políticos en los grandes carteles colocados a lo largo de las carreteras, que han sido restaurados para la ocasión con una eficacia inusual. "Necesitaríamos dos o tres visitas más del Papa para que todas nuestras carreteras estuvieran asfaltadas", comentan los habitantes de la capital libanesa con cierto sentido del humor.

Más fundamentalmente, la llegada de León XIV constituye un signo de esperanza salvadora tras años oscuros. Entre el colapso financiero y monetario, la explosión del puerto de Beirut que devastó la capital libanesa en 2020, el bloqueo de la administración y las instituciones políticas durante más de dos años de vacío de poder presidencial entre octubre de 2022 y enero de 2025, la guerra en Siria, que se prolonga desde hace casi 15 años, y la guerra entre Israel y Hezbolá, que se reanudó en 2023, las calamidades se han acumulado y los habitantes del Líbano ven a su país enfrentado a un peligro existencial. "El Papa viene a darnos la extremaunción antes de morir", ironizan algunos, con un humor mezclado con desánimo.

"La gente tiene miedo", reconoce Marlène Hélou, ella misma muy afectada por las dificultades económicas y médicas relacionadas con el colapso de las instituciones, y angustiada por los ataques israelíes que volvieron a sacudir Beirut el domingo pasado, cuando la aviación del Estado hebreo bombardeó la capital libanesa para eliminar a un líder militar de Hezbolá. A pesar del alto el fuego que entró en vigor hace un año, persiste un estado de guerra que provoca un gran estrés en la población. "Oímos constantemente el zumbido de los drones sobre nosotros, es agotador", explica.

La esperanza de una resurrección

Pero, al igual que en el Credo, Cristo "descendió a los infiernos" y "al tercer día resucitó de entre los muertos", los libaneses no pierden la esperanza en la resurrección de su pueblo, que siempre ha demostrado una capacidad infinita para ver la luz al final del túnel. "Somos un pueblo lleno de divisiones, pero que también sabe unirse, porque los libaneses aman a Dios", confiesa una libanesa nacida en 1975, al comienzo de la guerra civil.

La devoción a la Virgen María une a los libaneses, incluidos los musulmanes, que se suman gustosamente a las celebraciones marianas. Desde 2010, la Anunciación, el 25 de marzo, se celebra como fiesta nacional para conmemorar la convivencia entre cristianos y musulmanes. La figura de san Charbel (1818-1898) también se ha convertido en un punto de referencia muy importante para la población libanesa, con numerosos milagros asociados a este monje del siglo XIX. "León XIV será el primer papa en visitar su tumba, lo que supone un gesto muy importante para toda la población libanesa", explica Marlène Hélou.

Resiliencia y esperanza

La resiliencia libanesa se manifestó especialmente en las horas posteriores a la explosión del puerto de Beirut, el 4 de agosto de 2020, cuyo balance, sin duda terrible (235 muertos y 6500 heridos), podría haber sido mucho peor sin el formidable impulso de solidaridad que se despertó entre los libaneses. Algunos heridos graves, salvados in extremis y trasladados a los hospitales por manos desconocidas, confesaron haber tenido la impresión de haber sido "transportados por ángeles".

Es ese Líbano, profundamente creyente y resiliente, el que el Papa vendrá a visitar dentro de unos días, siguiendo los pasos de Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI, y tres años después de que la cancelación de la visita del Papa Francisco provocara una gran decepción entre la población. En un mundo de 2025 marcado por el debilitamiento del derecho internacional, Melhem Khalaf, diputado del Parlamento libanés y jurista de confesión ortodoxa, considera que "el único que hoy puede volver a dar una brújula, una referencia, es el Papa".

"Los libaneses necesitan esperanza, sobre todo ante la hemorragia de fuerzas vivas y la emigración de los jóvenes, que es un fenómeno alarmante", se preocupa Melhem Khalaf, muy comprometido con los jóvenes desde que, en plena guerra civil, en los años 80, participó en la creación de la asociación "Offrejoie", cuyo objetivo es reconstruir la paz civil involucrando a jóvenes de diferentes confesiones en operaciones de solidaridad. Espera que el pontífice pueda reforzar al Líbano "en su vocación específica de unidad en la diversidad, mientras que los responsables políticos han desvirtuado progresivamente este mensaje con su comportamiento errático", se lamenta.

La población está realmente enfadada con sus dirigentes. Un mensaje publicado en árabe por Hassan Ahmad Khalil, un libanés de cultura musulmana pero alejado de las instituciones religiosas, se difundió ampliamente en las redes sociales.

"Su Santidad, le imploro que se concentre únicamente en el pueblo. En los pobres, los necesitados, los enfermos, los huérfanos y las víctimas de los crímenes cometidos por algunos de los que se encuentran en primera línea", señala con ira. "En la última fila, tal vez encuentre algunos creyentes piadosos, puros y fervientes, personas íntegras que adoran verdaderamente a Cristo y a Dios, no por miedo, no por terror, sino por amor, porque Dios es amor", escribe en este conmovedor mensaje.