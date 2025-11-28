mobile icondesktop icon
Nicea: León XIV llamó a “superar el escándalo de las divisiones”

pope-leo-xiv-and-patriarch-bartholomew-i-of-constantinople

OZAN KOSE | AFP

I.Media - publicado el 28/11/25
El Papa León XIV viajó hasta Iznik, sede del primer concilio que en el año 325 reunió a más de 300 obispos de Oriente y Occidente. En este encuentro ecuménico se rezó el Credo y el padrenuestro

Este fue el momento culminante del viaje de León XIV a Turquía: 1700 años después del Concilio de Nicea, León XIV, rodeado de una treintena de representantes de iglesias cristianas, ortodoxas y protestantes, conmemoró este acontecimiento que definió los fundamentos de la fe cristiana, en el mismo lugar donde tuvo lugar el concilio.

Tags:
ecumenismopapa leon xivviaje apostólico
