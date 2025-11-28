Nicea: León XIV llamó a “superar el escándalo de las divisiones”

Este fue el momento culminante del viaje de León XIV a Turquía: 1700 años después del Concilio de Nicea, León XIV, rodeado de una treintena de representantes de iglesias cristianas, ortodoxas y protestantes, conmemoró este acontecimiento que definió los fundamentos de la fe cristiana, en el mismo lugar donde tuvo lugar el concilio.

El Papa León XIV viajó hasta Iznik, sede del primer concilio que en el año 325 reunió a más de 300 obispos de Oriente y Occidente. En este encuentro ecuménico se rezó el Credo y el padrenuestro

Durante el discurso de una hora, que también destacó la aún dividida situación de los cristianos —en particular debido a la ausencia del Patriarcado de Moscú—, el Papa hizo un llamado a la fraternidad universal y se pronunció contra el fanatismo religioso. Todos recitaron solemnemente el Credo, la profesión de fe cristiana, al unísono.

En el segundo día de su viaje apostólico a Turquía y Líbano, León XIV partió de Estambul y recorrió en helicóptero los 150 kilómetros hasta Iznik. Esta ciudad, construida a orillas del lago homónimo, fue sede del primer concilio, que en el año 325 reunió a más de 300 obispos de Oriente y Occidente. Tras sobrevolar las ruinas de la Basílica de San Neófito, sede de este histórico acontecimiento, el Papa aterrizó en las cercanías.

Recibido por el Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, León XIV procedió en procesión por una pasarela hasta la plataforma construida para la ocasión, con vistas a las excavaciones arqueológicas de la antigua basílica. Al son de himnos en varios idiomas, los líderes religiosos presentes permanecieron de pie, uno junto al otro, ante dos iconos de Cristo y el Concilio para un momento de oración.

Esta reunión ecuménica reunió a representantes de las cinco Iglesias del primer milenio (Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén). Junto a ellos, se encontraban varios delegados de iglesias surgidas de la Reforma o de otras separaciones (anglicanos, veterocatólicos, luteranos, metodistas, bautistas, menonitas, pentecostales, evangélicos, etc.), que también reconocen Nicea.

León XIV destaca el vínculo que une a los discípulos de Jesús

En este período “dramático”, donde la humanidad está “afectada por conflictos y violencia”, el Papa vio en este encuentro histórico un signo de esperanza: el reconocimiento de la divinidad de Jesús, proclamado en Nicea, es “un vínculo profundo que ya une a todos los cristianos”, aseguró.

La profesión de fe —el Credo—, establecida entonces y aún hoy recitada en las iglesias cristianas, afirma, entre otras cosas, que Jesús comparte "la misma naturaleza del Padre". De hecho, el concilio se había convocado para oponerse al movimiento arriano, que negaba la divinidad de Jesús, concibiéndolo como inferior a Dios Padre.

Ante los líderes de las Iglesias, León XIV afirmó que la fe en la divinidad de Jesús era de "importancia fundamental en el camino de los cristianos hacia la plena comunión", tal como la comparten todas las comunidades cristianas del mundo. Los desafíos de Nicea siguen vigentes hoy, añadió, al tiempo que advertía contra el riesgo de "reducir a Jesucristo a una especie de líder carismático o superhombre".

El Obispo de Roma instó a los cristianos a superar el escándalo de las divisiones, señalando que su fe en un solo Dios Padre implica una responsabilidad hacia todos los seres humanos. "Existe una fraternidad universal, independientemente de la etnia, la nacionalidad, la religión o la opinión", declaró, añadiendo que las religiones "son las guardianas de esta verdad".

El pontífice también se pronunció contra "toda forma de fundamentalismo y fanatismo". "El uso de la religión para justificar la guerra y la violencia [...] debe ser rechazado enérgicamente", insistió, recomendando el "diálogo" y la "colaboración".

Los participantes recitaron entonces el Credo, la primera confesión cristiana, al unísono en inglés. Para preservar la unidad, esta versión omitió la cláusula Filioque , que significa "y del Hijo". A diferencia de los cristianos ortodoxos, los católicos creen que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, procede de Dios Padre "y del Hijo", expresión añadida tras los Concilios de Nicea y Constantinopla (381). La oración concluyó con el rezo del Padrenuestro, cada persona en su propio idioma.

Nicea, un mapa del estado de la unidad cristiana

ANDREAS SOLARO | AFP

A orillas de las azules aguas del lago, ante las ruinas de la antigua basílica sumergida, la conmemoración pretendía ser un símbolo de unidad. Pero también ofreció una visión de las diferencias existentes entre las Iglesias, con la ausencia de una parte de la ortodoxia. El Patriarcado de Moscú, en particular, no estuvo representado en la reunión.

“Esta no es la ONU del cristianismo”, declaró a I.MEDIA el hermano Claudio Monge, fraile dominico residente en Estambul. “Este evento no celebra los avances logrados hasta la fecha, sino que abre nuevas perspectivas para el futuro”, confesó en la playa del lago Iznik.

El fraile italiano no ocultó las importantes dificultades que enfrenta actualmente el mundo ortodoxo, en particular desde el fracaso del Concilio Pan-Ortodoxo en 2016 y la ruptura de la comunión entre Moscú y Constantinopla en 2018, una división exacerbada por la guerra en Ucrania. “¡Pero la unidad también es un desafío dentro de las Iglesias católicas!”, añadió.