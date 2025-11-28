mobile icondesktop icon
separateurCreated with Sketch.

“La adicción no es una elección”: el poderoso mensaje de Kate Middleton

WIktor Szymanowicz / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Kate Middleton, princesse de Galles, Londres, 13 mai 2025.

Redacción de Aleteia - publicado el 28/11/25
Ante la explosión de adicciones —al alcohol, las drogas y el juego—, la Princesa de Gales rompe el silencio. Durante la Semana de Concienciación sobre las Adicciones, el 24 de noviembre, Kate Middleton hizo un llamado a un cambio de perspectiva: lejos de juzgar, aboga por la escucha y el apoyo mutuo para dar esperanza a quienes luchan en la sombra

Para conmemorar la Semana de Concienciación sobre las Adicciones, la Princesa de Gales, Kate Middleton, hizo un enérgico llamamiento el lunes 24 de noviembre para acabar con la vergüenza y el silencio que aún con demasiada frecuencia rodean a la adicción. En un mensaje compartido por Forward Trust, la organización benéfica de la que es patrona, enfatizó:

"La adicción no es una elección ni un fracaso personal, sino una enfermedad mental compleja que debe abordarse con empatía y apoyo".

Para la princesa, el estigma sigue siendo el principal obstáculo para la recuperación. Incluso hoy, en 2025, muchas personas afectadas se enfrentan al miedo al juicio, una barrera que las condena al aislamiento, dificulta el acceso a la ayuda y agrava la angustia de sus familias. "La adicción prospera tras la puerta cerrada", observa, pidiendo romper el silencio que rodea este sufrimiento.

La empatía, esencial para la rehabilitación

La Princesa de Gales insta a todos a actuar: "Todo empieza con una conversación, con alguien que te escuche y demostrando que te importa". Anima a cualquier persona afectada, directa o indirectamente, a buscar apoyo en organizaciones especializadas como Forward Trust. La declaración pública de la Princesa resuena con mayor fuerza, ya que forma parte de un movimiento más amplio para replantear las adicciones (al alcohol, las drogas o el juego) como un problema de salud mental. Personalidades como Tony Adams, exfutbolista y alcohólico en recuperación, también comparten sus historias para desmitificar la búsqueda de ayuda.

Forward Trust, que ofrece apoyo, rehabilitación vocacional y asistencia en prisiones, también aboga por una mayor prevención, en particular contra el juego en prisión. Gracias a estos compromisos, la adicción está saliendo gradualmente de la sombra y la sociedad se está abriendo a una perspectiva más humana, situando finalmente la empatía en el centro del proceso de tratamiento y recuperación.

Tags:
adiccionayudafamosos
