En Nicea, los cristianos se unen en la recitación del Credo

Como punto culminante del viaje de León XIV a Turquía, el Papa celebró este viernes los 1700 años del Concilio de Nicea con una treintena de responsables cristianos. Reportaje en Iznik con motivo de una inédita oración ecuménica

Hay escenas que los Padres del Concilio de Nicea no podrían haber imaginado. El viernes por la tarde, en la orilla este del lago Iznik, el canto del muecín se oye mucho más allá de la pequeña estación balnearia turca construida sobre la antigua Nicea. El aire es suave. El sol ha atravesado las nubes. El azul grisáceo del agua se extiende hasta las montañas en la lejanía.

De repente, en el cielo otoñal, varios helicópteros emergen sobre la inmensa extensión. El ruido de sus motores se mezcla con la oración musulmana. El convoy desaparece por un momento. Pero uno de los aparatos vuelve sobre su ruta. Lentamente, dibuja un círculo a poca distancia de la orilla. El helicóptero es blanco. El Papa León XIV está a bordo. Desde lo alto del cielo, el sucesor de Pedro contempla las ruinas de una basílica. Once años antes, gracias a un vuelo similar, los turcos descubrieron por casualidad los cimientos de la iglesia de san Neófito, llamada así por el mártir del siglo IV. Se cree que fue construida poco después del Concilio de Nicea y hoy simboliza el lugar donde se celebró dicho concilio.

En aquella época, el obispo de Roma no asistió al concilio. El Papa Silvestre I envió a dos representantes a esta reunión, que más tarde se celebraría como el primer concilio ecuménico de la historia.

Esta vez, el patriarca de Occidente está presente. Sobre la elegante pasarela que conduce a las ruinas, León XIV avanza junto a Bartolomé, patriarca de Constantinopla, el primus inter pares —el primero entre sus pares— de la ortodoxia. Los sucesores de los dos hermanos apóstoles Pedro y Andrés concluyen una procesión a la que se han sumado los representantes de los patriarcados de Antioquía, Alejandría y Jerusalén. Los cinco forman la pentarquía, las grandes Iglesias del primer milenio. También pisan la madera de la pasarela los delegados de las Iglesias surgidas de la Reforma u otras separaciones (anglicanos, viejos católicos, luteranos, metodistas, bautistas, menonitas, pentecostales, evangélicos…).

En Iznik, el sonido del muecín ha dejado definitivamente su lugar a los himnos cristianos. La peregrinación a Nicea, que tanto habría deseado realizar el Papa Francisco, se ha cumplido.

En la plataforma montada sobre pilotes, la treintena de dignatarios se coloca detrás de dos iconos. Uno representa a los Padres del Concilio; el otro, a Cristo Pantocrátor, sosteniendo el Libro de las Sagradas Escrituras en la mano izquierda y, con la derecha, haciendo un gesto de bendición. Al igual que hace 1700 años, la figura de Jesús es central en este día. Porque fue precisamente para precisar la naturaleza de Cristo por lo que Constantino convocó el concilio. Al ver su imperio amenazado por las disputas teológicas sobre la divinidad controvertida de Jesús, el César reunió a los obispos en su palacio de Nicea para que se pusieran de acuerdo sobre los fundamentos de la fe cristiana.

"Esa era la cuestión en Nicea y esa es la cuestión hoy: la fe en Dios que, en Jesucristo, se hizo como nosotros para hacernos partícipes de la naturaleza divina", insiste el Papa ante sus hermanos cristianos.

Unos instantes después, todos recitan el Credo de Nicea-Constantinopla. Para no ofender a nadie, el jefe de la Iglesia católica no pronuncia el Filioque, que significa "y del Hijo". A diferencia de los ortodoxos, los católicos consideran que el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, procede de Dios Padre "y del Hijo", expresión añadida años después de los concilios de Nicea y Constantinopla (381).

A lo lejos, el sol se pone, iluminando con mil destellos las aguas del lago. La foto es hermosa y ya histórica. Pero no lo dice todo sobre el estado de la unidad de los cristianos. En realidad, algunas Iglesias brillan por su ausencia. En su mensaje, el Papa no elude «"l escándalo de las divisiones" que los cristianos deben superar. En el pontón de Nicea, falta toda una parte del mundo ortodoxo. El patriarcado de Moscú, que cuenta con cien millones de fieles, no ha sido invitado a estas conmemoraciones. Al haber roto con Constantinopla, no habría acudido, aseguran desde el patriarcado ecuménico.

En la playa de Iznik, no lejos de los juegos infantiles y los restaurantes costeros, el fraile dominico Claudio Monge relativiza. "Aquí no es la ONU del cristianismo", subraya el religioso afincado en Estambul. "Este evento no celebra el camino recorrido hasta ahora, sino que abre nuevas perspectivas para el futuro".