2 tesoros que la Iglesia regala a los adolescentes 

Las propuestas de Life Teen España para ayudar a los jóvenes a encontrarse con Dios

La Iglesia católica ofrece 2 tesoros a los adolescentes que responden hoy a sus necesidades. Lo explica el Informe sobre juventud católica 2025, realizado por la organización de pastoral juvenil parroquial Life Teen España.

Familia

La Iglesia proporciona a los jóvenes relaciones sanas, estables y de apoyo que les ayudan a encontrar un sentido de pertenencia, a descubrir y afirmar su identidad.

El amor incondicional les regala un espacio seguro donde pueden ser ellos mismos sin las presiones que sufren en las redes sociales y en otros ámbitos.

“No todos los adolescentes tienen una familia tradicional y de apoyo”, constata el informe.

“Las interacciones en línea no siempre dan lugar a relaciones significativas, lo que deja a los jóvenes sintiéndose aislados”, con una “falta de conexión genuina”, añade.

Y considera clave “una red de apoyo dentro de la comunidad”, con “mentoría por parte de adultos católicos sólidos que se esfuerzan por vivir la santidad”.

La comunidad ayuda a afrontar la soledad y otros desafíos actuales como “la identidad de género, la inestabilidad política y las incertidumbres económicas”, que pueden provocar ansiedad y preocupación por el futuro, indica el estudio.

Sentido

El acompañamiento y la formación cristiana da respuestas a las preguntas más importantes que los jóvenes se plantean sobre el sentido de su vida y la fe.

El estudio cita el artículo Why Teens Need a Sense of Purpose publicado en el Wallstreet Journal según el cual 4 de cada 5 adolescentes no sienten tener un propósito en sus vidas.

“La enseñanza católica ofrece un marco para entender el mundo y el papel que uno desempeña en él”, destaca el informe, realizado en base a estadísticas y estudios sociológicos y a la experiencia de Life Teen en las parroquias.

Esencialmente, la Iglesia brinda formación y encuentros donde los adolescentes pueden encontrar “paz y esperanza duraderas a través de Jesucristo”, resume.

10 propuestas para llegar a los jóvenes

Life Teen es un método de catequesis en parroquias que está ayudando a muchos jóvenes a encontrarse con Dios. Cada semana conecta con más de 160 mil adolescentes en todo el mundo.

Con 40 años de experiencia en Estados Unidos y más de 10 en España, esta organización sugiere 10 propuestas para llegar a la Generación Z y a la Generación Alfa:

1. Catequesis intencionales

Adaptadas a su cultura y nivel de comprensión para conectar con ellos asegurando enseñanzas verdaderamente significativas y basada 100% en el magisterio de la Iglesia.

2. Teología sin diluir

Involucrar a los jóvenes “con todo el espectro de las enseñanzas cristianas y las grandes preguntas existenciales que a menudo se plantean”.

3. Guía

Con catequistas dispuestos a guiar a los adolescentes y que cuenten con recursos innovadores y auténticamente católicos.

4. Evangelización digital

“Utiliza plataformas digitales para ampliar el alcance”, ofreciendo a los chicos y chicas contenido basado en la fe y apoyo comunitario.

5. Proporciona oportunidades significativas para servir

“Conecta a los jóvenes con oportunidades de voluntariado que mejoren su sentido de propósito y de participación en la comunidad”.

6. Facilita encuentros con Cristo

Adoración eucarística, vigilias de oración,… las experiencias espirituales íntimas permiten “que los adolescentes se involucren activamente con su fe en un entorno comunitario”.

7. Equipa a los “Llamados”

Los líderes de los grupos juveniles necesitan una formación integral.

8. Sigue una fórmula “aprobada por la Generación Z”

“Estructura el contenido de las charlas en segmentos atractivos y digeribles intercalados con conversaciones interactivas, teniendo en cuenta los períodos de atención y estilos de interacción tan únicos de la Generación Z”, aconseja el informe.

“Adapta los entornos para satisfacer las preferencias de los adolescentes, asegurando que los espacios sean atractivos y seguros para fomentar una atmósfera acogedora para el crecimiento espiritual y comunitario”, añade.

9. Adopta una mentalidad de abundancia

“Recluta voluntarios activamente y espera una abundante participación de voluntarios inspirada en la fe en la provisión de Dios, para construir una comunidad viva y que dé apoyo a los jóvenes”, sugiere.

10. Acompaña a los adolescentes y jóvenes en su búsqueda de propósito