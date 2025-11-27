Sola, sin trabajo y con cinco hijos: “Nunca perdí la fe”

Mojca Giacomelli narra como tuvo su encuentro con Dios y cómo a pesar de las dificultades de su vida diaria, nunca perdió la fe y salió adelante

Mojca Giacomelli tuvo un fuerte encuentro personal con Jesús y en él reconoció su misión: la evangelización. Tras las pruebas que vivió como madre estudiante y, más tarde, tras su divorcio -cuando se quedó sin trabajo y con cinco hijos- conservó la fe con entusiasmo y alegría. Anuncia con todo su corazón que Dios siempre tiene una solución y que incluso las pruebas más difíciles las convierte en algo bueno.

¿Cómo comenzó tu relación con Jesús? ¿Recibiste la fe en tu infancia?

No, en nuestra familia no vivíamos la fe, aunque fui bautizada cuando era bebé. La espiritualidad comenzó a atraerme solo en mi adolescencia. Mi madre y yo empezamos a explorar diferentes áreas de la nueva era: el horóscopo, la astrología, la radiestesia y las visitas a la adivina.

¿Cómo se produjo la transición de la búsqueda en la Nueva Era al encuentro personal con Jesús?

Fotografija je last Mojce Giacomelli.

En la Nueva Era empecé a experimentar una crisis, porque cada vez me molestaba más la idea de que no importaba la forma en que existíamos, ya que todo era solo energía. Yo, sin embargo, anhelaba ser amada como persona, tener mi lugar como Mojca, y fue precisamente en Jesús donde más tarde encontré mi pertenencia.

Mi madre fue la primera en experimentar el encuentro con Jesús, mientras que yo sentía rechazo hacia la Iglesia en aquella época. A pesar de ello, acepté su invitación y participé en unos ejercicios espirituales, donde entré en contacto por primera vez con la Iglesia, con los carismas y con la cercanía de Dios, lo cual no dio frutos inmediatos.

Experimenté el toque verdaderamente poderoso de Jesús en los ejercicios espirituales en silencio en Vipavski Križ. Entré en la iglesia y sentí que Jesús estaba delante de mí, me tomaba suavemente en sus brazos como a una bebé, me abrazaba y me decía: "Si todo el mundo no te entiende, yo te amo".

Estudiaste farmaceutica y durante tus estudios te convertiste en madre. ¿Cómo viviste ese periodo?

No elegí farmaceutica porque fuera lo que realmente quería; mi corazón se inclinaba más por la psicología. Durante mis estudios me convertí en madre, di a luz a dos hijos y me casé.

Me quedé embarazada de mi primer hijo antes de casarme, así que me preguntaba: «¿Qué va a ser de mí ahora?». Y, de hecho, sufrí una depresión. Mis amigos de la Iglesia me rechazaron porque había tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, mientras que mis amigos que no iban a la iglesia me decían que era tonta por no decidirme a abortar.

Me sentí sola, con muy poca gente a mi lado. La ginecóloga me ofreció de inmediato una remisión para abortar, aunque yo no se lo había pedido. Pero en mi corazón sabía la Verdad y que la vida siempre triunfa. Por suerte, también tuve apoyo en casa, pero una estudiante que era madre me dio una esperanza especial al dar testimonio de que se podía. Por eso creo que los testimonios son inestimables.

Terminé la carrera de Farmaceutica, pero no ejercí la profesión. Más tarde tuve otros tres hijos, así que me quedé en casa con los cinco, porque quería tenerlos cerca. A pesar de ello, leía constantemente libros sobre psicología, terapia familiar, sanación interior y liberación.

Después de 13 años de matrimonio, te divorciaste, te quedaste sin trabajo y tuviste que cuidar de cinco hijos. ¿Te sentiste decepcionada con Dios por eso?

Fotografija je last Mojce Giacomelli.

Estaba destrozada, pero decidida a aferrarme a Dios. En la fe encontré mi fuerza, convencida de que Él es el Dios de los milagros y que me ayudaría. Por eso lo aposté todo a Jesús, porque hice todo lo que pude y supe hacer.

Al mismo tiempo, comencé a construir el amor y el respeto por mí misma. La decepción con Dios, con el poder de la oración y con mis expectativas sobre la vida llegó más tarde. Pero Dios me llevó en sus brazos, lo que no significó que me ahorrara el dolor.

¿Cómo te recuperaste y seguiste adelante?

Al principio sentí vergüenza y culpa, pero no duró mucho. Nunca perdí la fe. Experimenté una gran misericordia, aunque todavía no me atrevía a afrontar la decepción. Para mí fue muy importante tener una amiga con la que me sentía aceptada y con la que podía compartirlo todo.

Organicé mi vida de tal manera que cada día, cuando los niños estaban en el colegio, iba a la capilla y a misa. En esa época participaba muy activamente en grupos de oración, que yo misma dirigía, y eso me ayudaba a mantenerme fuerte. De esa experiencia surgió la dirección del seminario Glej Luč (Mira la luz), luego el centro Živi na polno (Vive plenamente) y los programas para mujeres Ženska na polno (Mujer plena).

¿Entonces Dios te guió por el camino que deseabas?

Tenía una idea diferente de cómo intervendría Dios, pero en los momentos clave de mi vida me guió con tanta claridad que no pude equivocarme. Todo comenzó con el deseo de alquilar un local en el centro de Liubliana, donde la gente pudiera venir a tomar té, café, charlar y rezar.