Se abre proceso diocesano para dos mártires mexicanos

Un proceso de beatificación siempre será motivo de esperanza para la Iglesia católica. Y para México, que es una Iglesia relativamente joven, lo es aún más. Con apenas 500 años de haber sido evangelizada, tiene en su historia treinta y cinco santos y veintidos beatos -siendo el más reciente el beato Moisés Lira Serafín-, un número relativamente pequeño si se toma en cuenta la cantidad de hombres y mujeres que entregaron sus vidas durante la llamada Guerra Cristera que se desencadenó en México de 1926 a 1929.
Por esta razón, que se inicie un proceso en la Diócesis de Celaya es un acontecimiento que llena de alegría a toda la Iglesia mexicana.
Edicto diocesano
El procedimiento a seguir para que un católico sea reconocido como beato pasa por varias etapas. Entre ellas está el reconocimiento de las virtudes cristianas y la autorización del Obispo diocesano, que es quien debe hacer la petición a Roma para que inicie el proceso.
Corresponde en este caso concreto a Monseñor Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, obispo de Celaya, quien ha autorizado el proceso diocesano y emitido un edicto que deberá estar a la vista de todos los fieles, colocado en las puertas de la Curia Episcopal y de las parroquias y además publicado en todos los órganos de comunicación de la Diócesis por espacio de seis semanas.
En dicho edicto, el Obispo expone el contexto histórico:
"El 10 de marzo de 1928 fueron asesinados, junto con el Beato mártir Elías del Socorro Nieves, sacerdote agustino, sus dos acompañantes, los laicos Siervos de Dios, José Eusebio Arnulfo de Jesús Sierra Vera y José Marcelino Anastacio de los Dolores Sierra Vera.
Los dos Siervos de Dios manifestaron una fidelidad al Evangelio al dar la vida, negándose a someterse a los perseguidores de la Iglesia durante los tiempos turbulentos de la resistencia cristera. Su testimonio, unido al del Beato Elías Nieves. constituye un continuo llamado a la vocación de los discípulos de Cristo, quien entregó su vida para la salvación del mundo en sumisión a la voluntad del Padre. Desde el inicio, ambos Siervos de Dios han gozado de fama de martirio".
El apoyo de la comunidad
En seguida, el edicto explica el siguiente paso que consiste en solicitar a la comunidad eclesial su participación:
"Habiendo aumentado con el paso de los años dicha fama, y habiéndose solicitado formalmente el inicio de la Causa de Beatificación y Canonización de los Siervos de Dios, al ponerlo en conocimiento de la comunidad eclesial invitamos a todos y cada uno de los fieles a comunicarnos directamente toda noticia o información de la que puedan inferirse, de algún modo, elementos favorables o contrarios a la fama de martirio de dichos Siervos de Dios, o a hacer llegar al Tribunal ad casum".
Se hace hincapié en la recolección y entrega de escritos atribuidos a los Siervos de Dios, pudiendo ser obras impresas, manuscritos, cartas, diarios y cualquier otra escritura privada a la Postulación de la Causa.