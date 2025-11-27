¿Por qué solo hay una santa llamada “la Grande”?

Aunque hay un puñado de santos varones llamados "el Grande", la tradición católica solo ha identificado a una única santa mujer reconocida como "la Grande"

SEMANA DE LA DONACIÓN Una semana para apoyar a Aleteia en su misión evangelizadora.

Tu donación dará fruto para que la esperanza siga brillando cada día. Donar

Al revisar la lista de santos de la Iglesia católica, hay unos cuantos que se les denomina "el Grande", como san Alberto Magno, san Gregorio Magno, san Antonio Magno y san Basilio Magno. Sin embargo, solo hay una mujer que ostenta ese título: santa Gertrudis la Grande.

¿Por qué?

En términos generales, este título se otorga a un santo tras evaluar su influencia en el mundo y en la Iglesia católica. No es un título que se otorgue en una ceremonia oficial, sino que se desarrolla con la tradición. En la actualidad, algunas personas se refieren a san Juan Pablo II como "el Grande".

La tradición se desarrolla de diversas maneras. Por ejemplo, san Gregorio I es conocido como "el Grande" por sus profundos escritos teológicos, su fuerte liderazgo en la Iglesia y sus contribuciones duraderas a la liturgia, como el canto gregoriano.

El título también se utiliza para distinguir a santos con el mismo nombre, identificando a un santo concreto como "el Grande" por haber tenido un mayor impacto en la Iglesia en comparación con otro santo con el mismo nombre. De todos los Leones, por ejemplo, solo el primero es conocido como San León Magno.

La primera "Grande"

Se cree que el Papa Benedicto XIV, durante el siglo XVIII, fue el primero en identificar a santa Gertrudis de Helfta como "santa Gertrudis la Grande".

Él tenía en gran estima su influencia, pero también quería distinguirla de santa Gertrudis de Hackeborn, que también vivió durante el siglo XIII y fue abadesa alemana.

El Papa Benedicto XVI explicó de manera similar por qué se la conoce como "la Grande" en una audiencia general en 2010:

"Es una de las místicas más famosas, la única mujer alemana a la que se le ha otorgado el título de «Grande», debido a su importancia cultural y evangélica: su vida y su pensamiento tuvieron un impacto único en la espiritualidad cristiana. Era una mujer excepcional, dotada de talentos naturales especiales y dones extraordinarios de gracia, de la más profunda humildad y de un ferviente celo por la salvación de su prójimo. Estaba en estrecha comunión con Dios, tanto en la contemplación como en su disposición a acudir en ayuda de los necesitados".

Reconocimiento no oficial

El título "el Grande", aunque a veces lo usa el Vaticano para identificar a un santo, también se puede aplicar a alguien de manera no oficial. San Juan Pablo el Grande es un ejemplo de ello, ya que el título se ha usado mucho, pero no aparece en los documentos oficiales de la Iglesia.

Además, aunque santa Gertrudis puede ser la única mujer conocida oficialmente con ese título, algunos llaman a santa Teresa de Ávila "Santa Teresa la Grande", pero esto no está tan extendido y ningún papa lo ha utilizado públicamente. Se trata de un caso de distinción útil de nombres, ya que hay otras santas llamadas Teresa, en particular Teresa de Lisieux y la Madre Teresa, que son muy queridas.