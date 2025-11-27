(EN VIVO) El primer día del Papa León XIV en Turquía

El Papa León XIV inicia su primer viaje apostólico a Turquía el 27 de noviembre. Después continuará su viaje a Líbano, antes de retornar a Roma el 2 de diciembre

El viaje apostólico comenzado por el Papa León XIV este 27 de noviembre durará seis días, en los cuales visitará Estambul e Iznik en Turquía, y luego Beirut, Harissa y Bkerké en el Líbano.

Sigue, en Aleteia, toda la información en vivo, con horarios del centro de México.

10:50 am El avión del Papa León XIV llegó a Estambul

León XIV aterrizó en el aeropuerto de Estambul a las 19:12 hora local (17:12 hora de Roma), tras un vuelo de 37 minutos.

Dado que el Papa ya ha sido recibido formalmente en suelo turco, no se prevén más actos oficiales a su llegada a Estambul, donde solo será recibido en privado por algunos funcionarios locales. León XIV se dirigirá entonces directamente a la delegación apostólica para una cena privada y pasará la noche allí.

9:36 am El avión del Papa salió hacia Estambul

El avión que transportaba al Papa León XIV y su delegación, fletado por ITA Airways, despegó del aeropuerto de Ankara aproximadamente a las 18:35 hora local (16:35 hora de Roma) con destino al aeropuerto de Estambul. Este vuelo nacional tiene una duración prevista de 1 hora con 10 minutos.

Tras llegar a Estambul, el Papa se dirigirá directamente a la Delegación Apostólica para una cena privada. Allí pasará la noche.

Sus actividades públicas se reanudarán mañana por la mañana, viernes 28 de noviembre a las 9.30 hora local (7.30 hora de Roma) en la Catedral del Espíritu Santo.

9:10 am León XIV expresó su deseo de que Turquía sea un "factor de estabilidad"

“Es fundamental honrar la dignidad y la libertad de todos los hijos de Dios”, declaró el Papa León XIV a las autoridades civiles turcas reunidas en el complejo del palacio presidencial en Ankara.

Ante el presidente Recep Tayyip Erdoğan, numerosos ministros, embajadores y representantes religiosos, el Pontífice lamentó desde el principio que el mundo "siga desestabilizado por ambiciones y decisiones que menosprecian la justicia y la paz".

Hablando en inglés, elogió el papel central de Turquía en el presente y el futuro del Mediterráneo y del mundo entero. También aludió a los "conflictos pasados" y enfatizó "las polarizaciones que fragmentan las comunidades humanas", instando a Turquía a valorar su diversidad interna. "Una sociedad solo está viva si es pluralista", afirmó

En su discurso, León XIV también destacó el importante lugar que ocupa Turquía en la historia temprana del cristianismo..

9:00 am León XIV fue recibido en el palacio presidencial

Una guarnición de jinetes, fuego de cañón, una alfombra azul… el Papa León XIV fue recibido oficialmente por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en el palacio presidencial de Ankara, en la tarde del 27 de noviembre de 2025. La capital política de Turquía constituye la primera etapa de su primer viaje apostólico internacional iniciado este jueves.

El Papa León XIV llegó al palacio inaugurado en 2014 alrededor de las 14:20. Al descender de su vehículo, fue recibido por el presidente Recep Tayyip Erdoğan y con una salva de 21 cañonazos, como es habitual entre los jefes de Estado. Se celebró una ceremonia oficial de bienvenida con honores militares sobre la alfombra azul dispuesta para el Papa.

8:40 am León XIV en el mausoleo de Atatürk

Tras aterrizar en la capital turca, Ankara, el 27 de noviembre de 2025, León XIV se detuvo en el mausoleo de Mustafá Kemal Atatürk (1881-1938), fundador y primer presidente de la República de Turquía. Como es costumbre entre todos los jefes de Estado que visitan el país, depositó una corona floral en la tumba de Atatürk y firmó en el libro de visitas, siguiendo un protocolo riguroso.

Atatürk ("padre de los turcos"), cuyo nombre completo era Mustafá Kemal Atatürk, es considerado el fundador de la Turquía moderna. Estableció la República y proclamó un estado laico en la Constitución de 1937, aboliendo así el califato. Atatürk inició numerosas reformas, como la eliminación de la disposición que establecía el islam como religión del Estado, la sustitución de la ley islámica otomana por un código civil, la adopción del calendario occidental, la prohibición de la poligamia y la concesión del derecho al voto a las mujeres.

8:20 am A bordo del avión

En el avión, el Papa León XIV estuvo acompañado por el cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin, así como por el cardenal Kurt Koch, Prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, el cardenal George Koovakad, Prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, y el cardenal Claudio Gugerotti, Prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales.

DOMENICO STINELLIS | AFP

El Papa, de 70 años, está acompañado por numerosos colaboradores de la Santa Sede, entre ellos el arzobispo José Nahúm Jairo Salas Castañeda, organizador de los viajes papales, y un equipo de seguridad compuesto por dos gendarmes y dos guardias suizos.

Finalmente, 82 periodistas de prensa escrita, televisión, radio y agencias de noticias, incluido un corresponsal de I.MEDIA , han sido enviados desde todo el mundo para acompañar al pontífice durante su viaje.

8:00 am El Papa habló con los medios arriba del avión

“En Turquía y Líbano, deseamos anunciar, transmitir y proclamar la importancia de la paz para el mundo”, declaró el Papa estadounidense a bordo del Airbus A320 fletado por ITA Airways. Dirigiéndose en inglés a los medios de comunicación internacionales, sentados en la parte trasera del avión, el Papa invitó a todos a buscar juntos la unidad y la armonía, a descubrirse como hermanos y hermanas, a pesar de las diferencias de religión o creencias. A bordo, el Papa no ocultó su alegría por venir a celebrar el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. “He esperado mucho este viaje por lo que significa para los cristianos”, declaró.

En su breve discurso, el líder de la Iglesia Católica aprovechó el Día de Acción de Gracias, celebrado este jueves en Estados Unidos, para agradecer la presencia de los periodistas. Dijo que estaban prestando un servicio al Vaticano, al Papa y al mundo entero. Enfatizó la importancia de transmitir un mensaje que revele la verdad y la armonía que el mundo necesita.

4:00 am El Papa aterrizó en Ankara

Filippo MONTEFORTE / AFP

El avión del Papa León XIV aterrizó en la capital turca, Ankara, el jueves 27 de noviembre de 2025 a las 12:22 hora local (10:22 hora de Roma). Esta fue la primera escala de su primer viaje internacional como Papa. Durante el vuelo, el Papa envió telegramas a los jefes de Estado de los países que sobrevoló (Italia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Serbia y Bulgaria), transmitiendo sus deseos de paz, alegría y unidad.