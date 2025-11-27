En Turquía, León XIV disfruta de la dimensión internacional de su “profesión” de Papa

El Papa León XIV inició este jueves un viaje de seis días por Turquía y Líbano. Tras completar una primera ronda diplomática en Ankara, León XIV asume plenamente las funciones de jefe de Estado

SEMANA DE LA DONACIÓN Una semana para apoyar a Aleteia en su misión evangelizadora.

Tu donación dará fruto para que la esperanza siga brillando cada día. Donar

En el primer viaje apostólico de su pontificado, los 82 periodistas que viajaban a bordo del Airbus A320neo con destino a Ankara lo esperaban "como al Mesías". Poco después del despegue, apareció sonriente ante el bosque de cámaras, teléfonos y micrófonos. Poco más de seis meses después de su elección, León XIV suma una línea más a su currículum papal al cumplir dos promesas dejadas por su predecesor Francisco: conmemorar los 1700 años del Concilio de Nicea en Turquía y consolar a un Líbano exangüe tras años de crisis.

DOMENICO STINELLIS | AFP

De pie en el avión, frente a la prensa, el Papa habló serenamente en inglés. Es probable que las improvisadas ruedas de prensa de los martes por la noche en Castel Gandolfo hayan entrenado a este hombre, que antes del cónclave era muy discreto con los medios de comunicación.

Ahora, como Papa, retoma las tradiciones establecidas por sus predecesores, como la de deslizar a los periodistas del vuelo papal los mensajes clave del viaje que se avecina. "En Turquía y Líbano queremos anunciar, transmitir y proclamar lo importante que es la paz para el mundo", declaró a los periodistas internacionales, antes de evocar la importancia de la "unidad de los cristianos" y la búsqueda de la "armonía" a pesar de las diferencias.

Siguiendo los pasos del Papa Francisco, recorrió luego la pasarela central para saludar uno por uno a los periodistas especializados en el Vaticano que viajaban a bordo. Este momento único de cercanía con el Papa dio lugar a algunas escenas insólitas, como la de ver a León XIV recibir un bate de béisbol, un regalo original para un papa fanático de los White Sox de Chicago, su ciudad natal.

Sin embargo, la calidez de este primer encuentro en las alturas contrastó con la frialdad de la acogida en Ankara. En la pista del aeropuerto y a lo largo de todo el recorrido del convoy papal, no se percibió ningún entusiasmo. Sin duda, León XIV tendrá que esperar al Líbano para comprobar el efecto que la visita de un Papa puede tener en una población ferviente.

Un primer discurso muy político

ANDREAS SOLARO | AFP

En la capital turca, el Papa no hizo más que asumir plenamente su función de jefe de Estado. Su primer gesto fue depositar una corona de flores en la tumba de Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938), fundador y primer presidente de la República de Turquía. La iniciativa no es nueva —sus predecesores también lo habían hecho—, pero reviste un significado altamente simbólico en vista de la evolución de la Turquía de Erdogan. Mientras que el país ha experimentado en los últimos años un giro autoritario y se asume la islamización de la sociedad, el Papa rindió homenaje por la tarde al artífice de la Turquía laica.

En su discurso pronunciado ante el presidente turco y las autoridades del país, el nuevo Papa no dudó en lanzar algunos mensajes para advertirles sutilmente. "Una sociedad solo está viva si es plural", declaró bajo la majestuosa cúpula de la Biblioteca Nacional, erigida en el gigantesco complejo del Palacio Presidencial construido por Erdogan.

Este discurso, que tenía valor de prueba diplomática, fue la ocasión para que el Papa recordara la responsabilidad de Turquía en materia de geopolítica. Mientras que el presidente turco pretende influir en el nuevo orden mundial, en particular en el conflicto entre Rusia y Ucrania y en la situación en Gaza, el Papa expresó su deseo de que el país sea "un factor de estabilidad y acercamiento entre los pueblos, al servicio de una paz justa y duradera".

En cuanto al destino de las minorías cristianas en Turquía, el Papa recordó diplomáticamente que los cristianos están presentes en el país desde los orígenes del cristianismo y que "son y se sienten parte integrante de la identidad turca".