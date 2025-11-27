Cero preocupaciones: El paraíso según san Efrén

Encuentra esperanza en los quince himnos que este Doctor de la Iglesia dedicó a la felicidad eterna prometida en la Biblia

En el paraíso no habrá ninguna preocupación, todos confiarán en los demás y encontrarán reposo en Dios como en un perfecto seno materno.

Lo canta el compositor san Efrén el sirio en sus 15 himnos sobre el paraíso. Aunque él los escribió en el siglo IV, siguen siendo bálsamo que consuela y da esperanza.

Porque se basan en las promesas de Dios sobre la vida eterna recogidas en la Biblia, sobre todo en el libro del Génesis:

“Allí nadie se fatiga trabajando porque allí no se conoce el hambre, allí nadie pasa vergüenza porque allí nadie comete ofensa alguna, nadie siente allí remordimiento porque nadie tiene de qué arrepentirse. Los que aquí viven corriendo allí se detienen y reposan allí nadie envejece porque allí nadie muere allí no sepultan a nadie porque tampoco allí da nadie a luz. ¡Bendito el que con sus llaves ha abierto el jardín de la vida! No tienen preocupación alguna porque el sufrimiento no existe para ellos ni tienen desconfianza de nadie porque no existen las trampas, no hay enemigos porque ya ha pasado el tiempo del combate. Se dan a sí mismos la enhorabuena en todo momento porque ya han terminado sus luchas y han recibido sus coronas y han hallado reposo en sus moradas”.

Cítara del Espíritu Santo

Por su manera de cantar la belleza divina, la tradición cristiana llama a san Efrén “cítara del Espíritu Santo”, recordó el Papa Benedicto XVI en una audiencia que le dedicó.

Este diácono llevaba una intensa vida de oración y de caridad. Era su santidad la que hacía fecundas sus catequesis, que unían teología y arte.

Con sus himnos, este Doctor de la Iglesia hacía crecer la fe, la esperanza y el amor. Él cantaba lo que encontrarán después de la muerte las personas que acojan la salvación de Cristo.

"Los hombres y las mujeres se vestirán allí con una túnica de luz, los vestidos de la desnudez serán absorbidos por la gloria, se aquietarán los impulsos malos de los miembros, se cerrarán las fuentes del deseo carnal, desaparecerá la ira y el alma purificada florecerá en el Edén como un trigal en el que no hay malas hierbas. ¡Bendito el que con sus llaves ha abierto el jardín de la vida! Allí las vírgenes saltarán de gozo porque ha sido aniquilada la serpiente que puso secretamente veneno en los oídos de la virgen Eva. La higuera sonriente le sale al encuentro y le dice: 'Tu inocente infancia quedó atrás el día en que te quedaste desnuda y viniste a esconderte en mi seno. ¡Gloria al que ha revestido tu desnudez con una túnica nueva! ¡Bendito el que con sus llaves ha abierto el jardín de la vida!'"

“Exultarán”

Las palabras de san Efrén han dado a muchas vidas fuerza, alegría y sentido. Porque la gloria celestial esperada ilumina todos los caminos: