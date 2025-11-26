Video del Papa: los cristianos que viven en guerra deben ser semillas de paz

En vísperas de su partida hacia Turquía y Líbano, el Papa León XIV invita a rezar por las comunidades cristianas que viven en zonas de guerra o conflicto

En vísperas de la partida de León XIV para su primer viaje apostólico, a Turquía y Líbano, se publica hoy El Video del Papa de diciembre, dedicado precisamente a las minorías cristianas que viven en medio de las guerras. En la última intención de oración del año, en efecto, el Santo Padre pide rezar “para que los cristianos que viven en contextos de guerra o de conflicto, especialmente en Oriente Medio, puedan ser semillas de paz, de reconciliación y de esperanza”. Lo hace él mismo primero, recitando una oración al “Dios de la paz”, en el video producido y difundido por la Red Mundial de Oración del Papa, con la colaboración de Vatican Media.



Constructores de esperanza, instrumentos de paz

Los cristianos “que viven en medio de guerras y violencia” no deben sentirse nunca abandonados: “Incluso rodeados de dolor”, dice el Santo Padre, “que no dejen nunca de sentir la gentil bondad” de la presencia de Dios “y las oraciones de sus hermanos y hermanas en la fe”.

“Fortalecidos por los lazos fraternos”, continúa, “que puedan convertirse en las semillas de la reconciliación, constructores de esperanza en los gestos pequeños y grandes, capaces de perdonar y de seguir adelante, de superar las divisiones y de buscar la justicia con misericordia”.

Incluso en aquellas partes del mundo donde la guerra parece ser la única ley, “donde la armonía parece imposible”, los cristianos están llamados a ser “instrumentos de paz”. Y no solo los que viven allí, sino todos nosotros, porque Jesús “llamó bienaventurados a los que trabajan por la paz”: al Espíritu Santo, por tanto, el Papa le pide no solo que sostenga “la fe de los que sufren” y fortalezca “su esperanza”, sino también que “no nos deje caer en la indiferencia” y nos haga “constructores de unidad”.

La fe entre los escombros

La intención de oración de este mes, y el mismo primer viaje apostólico de León XIV, se centran en una de las áreas más inestables del mundo bajo el perfil político, económico y de seguridad. Según el Informe 2025 sobre la libertad religiosa de Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN), el número de conflictos en la región de Oriente Medio y las condiciones socioeconómicas exponen a las minorías religiosas, en particular a los cristianos, a una condición de extrema vulnerabilidad.

En Palestina, después de dos años de guerra, la población está extenuada y muchas iglesias se han convertido en refugios para las familias sin hogar. En Líbano, la grave crisis económica ha empujado a cientos de miles de personas a emigrar, vaciando parroquias y escuelas. En Siria e Irak, la reconstrucción avanza con dificultad entre la inestabilidad política, la inseguridad y la falta de perspectivas para los jóvenes. Sin embargo, en medio de estas dificultades, muchas pequeñas comunidades continúan custodiando la fe, sirviendo a los pobres y construyendo puentes de convivencia con sus vecinos de otras religiones.

Oración de Diciembre

Oremos para que los cristianos que viven en contextos de guerra o conflicto, especialmente en Medio Oriente, sean semillas de paz, reconciliación y esperanza.