La celebración de Acción de Gracias es perfecta para reunirse con los seres queridos, compartir la mesa y el momento ideal para resaltar la gratitud

Cada 28 de noviembre muchas familias se reúnen para celebrar con emoción y gratitud el día de Acción de Gracias. Siendo un punto de encuentro, calidez, risas y amor, ¿pero cuál es el origen y verdadero significado de esta tradición y por qué deberías comenzar a celebrarla?

Acción de Gracias o bien, Thanksgiving por su popular término en inglés, es una celebración originaria de Estados Unidos y Canadá que gira en torno a un gesto universal: dar gracias.

Tradicionalmente, marca el final de la temporada de cosecha y reúne a familias y amigos alrededor de una mesa para compartir alimentos y expresar gratitud por lo vivido durante el año.

La gratitud es universal

PeopleImages | Shutterstock

Aunque su raíz es histórica y muy propia de Norteamérica, el corazón de la fiesta —reconectar, agradecer y valorar lo que tenemos— trasciende fronteras. De modo que muchos han empezado a llevar esta tradición a sus hogares en Latinoamérica.

Por lo general, esta tradición se ha transmitido particularmente por películas, así como también por la presencia de familias latinas al regresar del extranjero.

Una pausa en el calendario

Entre tareas cotidianas, trabajo, estudio, vacaciones y muchos pendientes antes de que el año termine, esta tradición puede convertirse en una excusa perfecta para convivir y agradecer a Dios por todo lo recibido y de igual manera personalmente a cada persona a la que quieras agradecer.

Ahora que ya estás listo para celebrar Acción de Gracias, seguro te preguntarás, ¿y ahora por donde empiezo? Aquí unos puntos claves para lograrlo y no morir en el intento con esta nueva tradición.

1 Cena especial

Aunque muchos aprovechan la ocasión para cenar pavo, puedes ajustar esta tradición a tus gustos o localidad. Puedes servir desde pollo, cerdo, asado, tamales, hasta pozole.

O bien, puedes pedir a tus invitados que cada uno lleve un guiso diferente y así tendrán variedad y podrán probar la sazón de cada uno. La idea es, pasar tiempo juntos con los que amas como tu familia y amigos.

2 Decora el ambiente

Si la cena será en un hogar puedes ambientar con decoraciones de temporada, desde hojas de otoño, fruta de temporada como la calabaza o velas, acompañado de una agradable playlist suave que recuerda la calidez del hogar y los lazos que los unen. Si quieres algo de inspiración, puedes buscar en sitios como Pinterest y redes sociales.

3 Actividades

Pueden jugar juegos de mesa o hacer una actividad en donde todos puedan participar, mientras que también pueden conversar y pasar el tiempo juntos. Estas actividades los harán pasar un buen rato.

4 Un momento de reflexión y gratitud

Drazen Zigic | Shutterstock

El punto más importante, sin duda es después de la cena, dedicar ese espacio para reflexionar por todo lo recibido en el año. Así como aquello que pudo ser un obstáculo, pero que los hizo crecer como persona.

Compartan algo por lo que están agradecidos de cada persona ahí presente y al final hagan una oración de agradecimiento a Dios, misma en la que también pueden encomendarse para seguir recibiendo su guía a lo largo del año.

Una tradición para celebrar y ser conscientes

En definitiva, celebrar Acción de Gracias no se trata de copiar una tradición ajena, sino de darnos un momento para pausar, reunirnos y agradecer. Ya sea con una cena elaborada o con un encuentro sencillo.