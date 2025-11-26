León XIV en Turquía: una primera gran prueba en el mundo ortodoxo

El Papa León XIV visitará Turquía para conmemorar el Concilio de Nicea junto con otros líderes cristianos. Para él, será una primera gran prueba en materia de ecumenismo

El próximo viernes, el Papa León XIV estará frente al lago Iznik, a 150 kilómetros al sureste de Estambul. Junto con una veintena de líderes cristianos —la lista de participantes aún no se ha revelado—, recitará el Credo, la primera confesión cristiana elaborada probablemente en ese lugar, hace 1700 años, durante el Concilio de Nicea.

En aquella época, el emperador Constantino convocó a 318 obispos para resolver las disputas que amenazaban la unidad de la Iglesia y, por tanto, del imperio. Diecisiete siglos después, el mundo cristiano, que representa a más de 2300 millones de fieles, es decir, casi un tercio de la humanidad, se reúne para conmemorar este primer concilio ecuménico decisivo.

El Papa Francisco había expresado su deseo de asistir, pero será su sucesor, León XIV, quien aceptará la invitación del patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé. Elegido jefe de la Iglesia católica el pasado 8 de mayo, Robert Francis Prevost no cuenta en su currículum con una gran experiencia en materia de ecumenismo. Sin embargo, una carta publicada el domingo con motivo de su viaje a Turquía muestra que pretende convertir Nicea en "la base y el criterio de referencia" para avanzar hacia la unidad de los cristianos. No pretende volver a la época anterior a las divisiones entre cristianos, ni congelarlas. Pero aboga por un "ecumenismo orientado hacia el futuro, de reconciliación en el camino del diálogo, del intercambio de nuestros dones y nuestros patrimonios espirituales".

Si bien la oración frente al lago Iznik manifestará la unidad de los cristianos, estará marcada por la ausencia de algunas Iglesias, empezando por el patriarcado de Moscú. Según nuestras informaciones, el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla ha decidido, en nombre del mundo ortodoxo, invitar únicamente a las Iglesias de la pentarquía. Este nombre designa la organización eclesiástica de los primeros siglos, con el Patriarcado de Roma para Occidente y los Patriarcados de Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén para Oriente.

Por lo tanto, Moscú no formaría parte de la lista de invitados, mientras que otras Iglesias más recientes —y no ortodoxas— han sido invitadas, como las Iglesias surgidas de la Reforma. "El patriarcado de Moscú ha roto la comunión con el patriarcado ecuménico y con el de Alejandría. Esta situación hace que Moscú se niegue a participar en iniciativas impulsadas por el patriarcado ecuménico", explica el arzobispo Job Getcha, metropolitano de Pisidia, con sede en Antalya.

Ante esta situación, Roma se mantiene al margen. En el Vaticano se destaca que el evento tiene lugar en el territorio canónico de la Iglesia de Constantinopla y que es lógico que el Patriarcado Ecuménico se encargue de las invitaciones relacionadas con el mundo ortodoxo.

Pero, ¿podría la participación de León XIV en esta conmemoración debilitar aún más la relación entre Roma y Moscú? Esta relación había experimentado un espectacular acercamiento en febrero de 2016, cuando, casi mil años después del gran cisma de 1054, un jefe de la Iglesia católica se reunió por primera vez con un patriarca ortodoxo de Moscú, en Cuba. Pero este avance impulsado por el Papa Francisco sufrió un repentino enfriamiento con la invasión de las tropas rusas en Ucrania, en febrero de 2022, bendecida por el patriarca Kirill.

"El patriarca no puede convertirse en el monaguillo de Putin", advirtió el Papa Francisco. Por su parte, el cardenal Koch, prefecto del Dicasterio para la Unidad de los Cristianos, calificó de "herejías" las justificaciones "pseudorreligiosas" de la guerra por parte del patriarca. Unas palabras que provocaron la ira de Moscú.

Pero las relaciones entre Roma y Moscú no están totalmente paralizadas. Así, el pasado 14 de septiembre, el metropolitano Antonio, número dos del patriarcado de Moscú, asistió a una celebración ecuménica dedicada a la memoria de los mártires cristianos en la basílica de San Pablo Extramuros. Por lo tanto, en Roma se considera que las conmemoraciones de Nicea no tendrán una repercusión importante en las relaciones con Moscú.

"León XIV tiene una claridad teológica que gusta mucho a los ortodoxos"

Esta foto tomada y distribuida el 19 de mayo de 2025 por Vatican Media muestra al Papa León XIV saludando a Bartolomé I, patriarca ecuménico de Constantinopla, durante una reunión con una delegación ecuménica e interreligiosa en el Vaticano. HANDOUT | HANDOUT

Por otra parte, el Papa León XIV también podría querer tranquilizar a las Iglesias orientales sobre su voluntad de continuar el diálogo teológico. Para algunos observadores, el Papa Francisco había mostrado en ocasiones su escepticismo sobre la utilidad de este diálogo, ya que el argentino se sentía especialmente vinculado a los encuentros y celebraciones fraternas.

El final del pontificado del Papa Francisco también se vio marcado por la agitación provocada en la ortodoxia por la publicación de la declaración Fiducia supplicans, que autoriza ciertas bendiciones para las parejas del mismo sexo. En marzo de 2024, la Iglesia copta ortodoxa anunció la suspensión de su diálogo teológico con Roma. Según nuestras informaciones, este diálogo podría reanudarse a principios de 2026. Para el arzobispo ortodoxo Job Getcha, no hay ruptura entre León XIV y Francisco. "Pero en cuanto al estilo, el nuevo papa tiene formación en derecho canónico. Todas sus declaraciones, homilías y mensajes son mesurados e inequívocos. Tiene una claridad teológica que gusta mucho a los ortodoxos", confiesa.

La reunión de Nicea será, por tanto, la primera gran prueba ecuménica del Papa León XIV, una forma de revelar su personalidad y su método. Al día siguiente de la conmemoración frente al lago de Iznik, el nuevo papa se reunirá a puerta cerrada con los líderes de las Iglesias cristianas en la iglesia siria ortodoxa de Mar Ephrem de Estambul. Cada uno podrá intervenir durante unos minutos, sin un orden del día vinculante.