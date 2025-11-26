¿La mejor época para casarse? Escoge estas fechas para tu matrimonio

Si estás buscando fechas para tu boda, aquí hay algunos días importantes de matrimonios santos a los que pueden encomendarse tu y tu futuro cónyuge

Organizar una boda no es cualquier cosa, implica una gran preparación que va más allá de la organización de la fiesta y de la misa, pues sobre todo abarca también una preparación espiritual para recibir el sacramento del matrimonio.

Una de las primeras decisiones a tomar es fijar una fecha para la celebración; por ello, Aleteia te sugiere algunas fechas que encierran un propósito único: escoger la misma fecha que otros matrimonios santos para elegirlos a ellos como patrones y fuente de inspiración.

Una fecha con propósito

Algunos años, estas fechas no caerán en fin de semana -que es cuando se suelen celebrar los matrimonios-, sin embargo, pueden escoger un día que se acerque a la fecha; y durante este tiempo de preparación, no olviden leer sobre ellos, imitar sus virtudes y confiarse a su intercesión. A continuación, te mostramos unas fechas que puedes considerar para llevar a cabo la boda de tus sueños.

1 Conchita Cabrera y Francisco de Armida

Familia Armida Cabrera. Editorial La Cruz

La pareja contrajo matrimonio el 08 de noviembre de 1884.

Conchita y Pancho dieron a luz a seis maravillosos hijos, por lo que sabrán encaminarte para guiar a tu propia familia y estar bajo la mirada de la Cruz del Apostolado, fundada por la misma beata "Concha", como muchos le apodaban cariñosamente.

Además, esta gran beata dejó varios escritos que, al día de hoy siguen teniendo gran popularidad y que pueden ayudar en tu vida matrimonial y familiar.

2 San Luis Martín y Santa Celia Guérin

Estos nobles y ejemplares santos celebraron su matrimonio el día 12 de julio de 1858 de manera muy particular, ya que su Misa fue celebrada a media noche. Finalmente, ambos fueron canonizados el 18 de octubre de 2015.

Estos santos te ayudarán a mantener la espiritualidad en tu matrimonio, así como también saber entregarle todo a Dios, cada alegría y cada obstáculo con nobleza y entrega profunda.

3 San Joaquín y Santa Ana

En el caso de los padres de María san Joaquín y santa Ana, recordamos su día como solemnidad el 26 de Julio. Sin duda, un gran ejemplo como esposos y padres. Ya que, fe, perseverancia y amor familiar por haber sido los padres de la Virgen María y abuelos de Jesús.

4 Santos Isabel y Zacarías

Conocidos por ser padres de san Juan el Bautista, estos santos se unieron en matrimonio el 05 de noviembre. Aunque se desconoce el año en el que se casaron, contamos con el día de su festividad.

5 Los Ulma

Józef y Wiktoria Ulma, son reconocidos por su gran valentía y amor de familia en Cristo. Lo que ha hecho que muchos estén poniendo su mirada en ellos y en sus siete hijos, quienes fueron asesinados como familia.

Se casaron el 7 de julio y aunque también se desconoce el año, se les recuerda con mucho cariño. Además de ser un matrimonio recientemente canonizado.

6 Los Quattrocchi

Este matrimonio conformado por Luigi y Maria Beltrame Quattrocchi, ellos fueron el primer matrimonio en ser beatificados sin haber pasado por el martirio, por lo que se les reconoce su gran entrega y fidelidad a Cristo.

Ellos se casaron el 25 de noviembre de 1906, por lo que si planeas casarte a finales de año, esta puede ser una gran oportunidad para aprovechar la fecha y encomendarse a este hermoso matrimonio.

7 San José y María Santísima