(VIDEO) Así será el primer viaje del Papa León XIV

Dos días antes del primer viaje del Papa a Turquía y Líbano, del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2025, el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, describió el itinerario de León XIV en una conferencia de prensa.
“Este viaje nace de dos deseos que dejó abiertos el Papa Francisco: celebrar el 1700 aniversario del Concilio de Nicea [en Turquía] y visitar el Líbano, un lugar que ha sufrido mucho en la historia de los siglos XX y XXI”, explicó. “El papa León XIV abrazó estas dos promesas”, añadió
