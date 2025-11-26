mobile icondesktop icon
(VIDEO) Así será el primer viaje del Papa León XIV

Guillermo Arévalo - I.Media - publicado el 26/11/25
Este será el primer viaje de Papa León XIV como sucesor de Pedro, su visita a Turquía y Líbano será para impulsar el diálogo y llevar un mensaje de paz y reconciliación en una de las zonas más sensibles del mundo

Dos días antes del primer viaje del Papa a Turquía y Líbano, del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2025, el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, describió el itinerario de León XIV en una conferencia de prensa.

“Este viaje nace de dos deseos que dejó abiertos el Papa Francisco: celebrar el 1700 aniversario del Concilio de Nicea [en Turquía] y visitar el Líbano, un lugar que ha sufrido mucho en la historia de los siglos XX y XXI”, explicó. “El papa León XIV abrazó estas dos promesas”, añadió

Descubre más en este video.

papapapa leon xivviaje apostólico
