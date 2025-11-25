mobile icondesktop icon
“Una Caro”: Roma defiende la exclusividad y la fidelidad en el matrimonio

Fiel al matrimonio como Cristo a su Iglesia

I.Media - publicado el 25/11/25
El Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF) publicó la nota doctrinal " Una Caro " ("Una sola carne", en latín), un documento de 40 páginas que celebra la monogamia como principio del matrimonio

El Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF) publicó el 25 de noviembre de 2025 " Una Caro " ("Una sola carne", en latín), un documento de 40 páginas que celebra la monogamia como principio fundacional del matrimonio. Esta nota doctrinal, aprobada por León XIV el 21 de noviembre, aboga por una relación íntima y plena entre marido y mujer en el matrimonio, donde la exclusividad y la pertenencia mutua son esenciales. El texto advierte específicamente contra cualquier instrumentalización del otro, afirmando que la dignidad única de cada persona nunca debe utilizarse como un mero medio para satisfacer necesidades personales.

Tags:
doctrinaiglesia catolicamatrimonio
