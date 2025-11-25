“Una Caro”: Roma defiende la exclusividad y la fidelidad en el matrimonio

El Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF) publicó el 25 de noviembre de 2025 " Una Caro " ("Una sola carne", en latín), un documento de 40 páginas que celebra la monogamia como principio fundacional del matrimonio. Esta nota doctrinal, aprobada por León XIV el 21 de noviembre, aboga por una relación íntima y plena entre marido y mujer en el matrimonio, donde la exclusividad y la pertenencia mutua son esenciales. El texto advierte específicamente contra cualquier instrumentalización del otro, afirmando que la dignidad única de cada persona nunca debe utilizarse como un mero medio para satisfacer necesidades personales.

Durante la conferencia de prensa del martes, el Prefecto del DDF, Cardenal Víctor Manuel Fernández, explicó que este elogio a la monogamia se concibió inicialmente para abordar las dificultades que enfrentaban algunos obispos africanos para motivar a los jóvenes de sus países —donde la poligamia es una realidad cultural— a aceptar la unión exclusiva propuesta por la Iglesia Católica. Esta observación también puede hacerse en otros contextos, añadió el Cardenal, ampliando el debate para incluir el adulterio y otras formas de poliamor.

La fecha de publicación no fue aleatoria, explicó el prelado argentino: el 25 de noviembre se conmemora el aniversario de bodas del matrimonio Quattrocchi, la primera pareja beatificada por la Iglesia (2001), así como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El texto presenta sutilmente un alegato en defensa de la mujer: varios pasajes enfatizan que la monogamia garantiza la "igualdad" entre parejas que tienen "exactamente la misma dignidad y los mismos derechos", en sintonía con León XIII, para quien la promoción de la monogamia era "una defensa de la dignidad de la mujer".

Mientras que el valor de la monogamia se relativiza en la era actual, "cuando los seres humanos se ven tentados a considerarse criaturas ilimitadas" el dicasterio busca ofrecer "razones" a favor de una unión "única y exclusiva", que describe como "totalizadora".

El texto apologético profundiza en los méritos de la monogamia, aunque este mensaje suene "extraño o poco convencional" para muchos. Se centra en su valor unificador para la pareja, dejando de lado la cuestión de la "indisolubilidad", en la que el magisterio papal ha insistido a menudo en el pasado.

Una Caro detalla cómo la monogamia está consagrada en la Biblia, desde el Génesis —el primer libro sobre los orígenes de la humanidad— hasta Jesús, quien habló inequívocamente sobre el tema. Se citan numerosos teólogos, como Agustín, Buenaventura, Alfonso de Ligorio, Dietrich von Hildebrand, Karl Rahner y Tomás de Aquino, quien sostiene que la monogamia deriva esencialmente del instinto natural, inscrita en la naturaleza de todo ser humano.

El término "guardián del dogma" se refiere a numerosos filósofos franceses como Antonin-Dalmace Sertillanges, Emmanuel Mounier, Jean Lacroix y Emmanuel Levinas. El texto también incluye un extenso pasaje sobre la pareja francesa formada por Jacques y Raïssa Maritain, un "caso especial de comunión intelectual, cultural y espiritual, que no puede presentarse como el único modelo", pero que tiene el mérito de ilustrar una unión "radical" e ideal de "generosidad desinteresada". Estos dos filósofos del siglo XX habían optado por vivir su matrimonio en la abstinencia sexual.

La monogamia celebrada en la cultura colectiva

Zamrznuti tonovi | Shutterstock

A lo largo de sus 156 párrafos, Una Caro también cita a poetas que, sin ser "santos ni perfectos", supieron celebrar "el valor de una unión exclusiva", enfatizó el cardenal Fernández. Roma señala al respecto que, a pesar de las "desviaciones" actuales —como el aumento de los divorcios, la normalización del adulterio y la promoción del poliamor—, "las grandes narrativas colectivas (novelas, películas, canciones) siguen exaltando el mito del único y exclusivo 'gran amor'. Para la Iglesia, esto indica que 'el deseo de amor monógamo permanece inscrito en lo más profundo del ser humano, incluso cuando los comportamientos parecen negarlo'".

Este amor "fiel y monógamo" requiere educación, argumenta además el DDF, y pide el desarrollo de una "nueva pedagogía" para abordar el mundo de las redes sociales, "donde el pudor se desvanece y prolifera la violencia simbólica y sexual". La Iglesia también nos recuerda que, para los cristianos, el amor se manifiesta en la caridad, capaz de permanecer fiel a pesar de las dificultades y las tentaciones.

Los límites de una membresía desequilibrada

Una Caro presenta la "pertenencia mutua sana" como un componente de una pareja monógama. Esta pertenencia no debe confundirse con la "posesión indebida", advirtió el prefecto. El documento enumera los "males" de una relación desequilibrada, entre ellos la "manipulación, los celos, la vejación, la infidelidad [...], la violencia explícita o sutil [...], la presión psicológica".

Roma también critica los modelos de complementariedad en los que solo uno de los dos logra desarrollarse. En lo que parece un cuestionamiento velado de los roles sociales establecidos del sistema patriarcal, aboga por roles y deberes flexibles que se adapten a las circunstancias.

El DDF enfatiza el espacio sagrado inviolable de cada persona, el santuario de su conciencia, donde solo Dios puede entrar. El matrimonio no es posesión, excluye todo control y no satisface todas las necesidades, insiste el texto, recordándonos que en una relación equilibrada la persona no se absorbe en la relación, no se fusiona con el ser amado, y el amor no debe absorber al otro.

El riesgo de que una pareja se retraiga también se destaca como otra forma de egoísmo. El amor "exclusivo" no debe ser "excluyente", advirtió la teóloga italiana Giuseppina De Simone, junto con el prefecto del DDF.

Énfasis en la dimensión unitiva de la sexualidad

A lo largo del texto, el dicasterio sintetiza los pronunciamientos de los papas de los siglos XX y XXI. Se centra especialmente en Pablo VI, haciendo referencia a su famosa encíclica Humanae Vitae, que prohibía el uso de anticonceptivos. Una Caro no aborda directamente este tema, pero afirma que "la unión sexual […] debe naturalmente permanecer abierta a la transmisión de la vida". Aclara: "Esto no significa que deba ser un objetivo explícito de todo acto sexual".

Refiriéndose a Juan Pablo II, el texto enumera "tres situaciones legítimas" en las que el acto sexual no tiene necesariamente como finalidad la procreación: cuando una pareja no puede tener hijos; cuando una pareja lo vive simplemente como un acto de amor sin el deseo de procrear; cuando una pareja respeta los momentos de infertilidad de la mujer (según los "métodos naturales" propugnados por la Iglesia).

Hoy, deplorando “una búsqueda excesiva y descontrolada del sexo”, Una caro invita a vivir la sexualidad como “una acción de todo el ser humano, en su corporalidad y su interioridad”, afirmando que esta actitud aumenta el placer, mientras que utilizar a los demás para satisfacer los propios deseos deja “insatisfacción”.