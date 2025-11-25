¿Significa esto que Rafaeł Kalinowski vivió inmoralmente durante 10 años abandonando los sacramentos para seguir por la senda del pecado?

El santo Rafael Kalinowski vivió setenta y dos años, treinta de ellos vestido con el hábito carmelita. Su biografía está tan repleta de acontecimientos, direcciones y giros inesperados que no podemos desarrollar cada uno de estos puntos en un solo artículo, pero uno de ellos tiene que ver con que abandonara los sacramentos diez años.

Ingeniero, políglota, soldado, participante en el levantamiento de enero, exiliado en Siberia, superior del monasterio de Wadowice, educador del beato Augusto Czartoryski y amigo de San Alberto Chmielowski. Hoy nos centraremos en una década de su vida, los años 1853-1863, cuando el futuro santo de la Iglesia abandonó por completo la vida sacramental.

El hogar: los cimientos de la fe

Nació el 1 de septiembre de 1835 en Vilna, en la antigua mansión de los dominicos junto al convento y la iglesia del Espíritu Santo. La misma en la que más tarde se colgaría el primer cuadro de Jesús Misericordioso, basado en la visión de Santa Faustina y pintado por Eugeniusz Kazimirowski.

En el bautismo en la iglesia de San Juan recibió el nombre de José. Era el segundo hijo de Andrzej, profesor de secundaria de la nobleza empobrecida, y de Józefa, de la familia Płoński. Desgraciadamente, su madre murió pocos días después de su nacimiento.

Andrzej Kalinowski se casó con la hermana de su esposa, Wiktoria, que también falleció al cabo de unos años. Se casó por tercera vez con Zofia Puttkammer, hija de Maryla Wereszczakówna, el primer gran amor de Adam Mickiewicz. Fue precisamente a Zofia a quien la numerosa prole debió su profunda educación religiosa.

Zofia Kalinowska amaba la Eucaristía y tenía una gran devoción por el Sagrado Corazón de Jesús. Asistía a Misa todos los días y comulgaba tan a menudo como podía. Amaba a sus hijos con fuerza y sabiduría, aunque, debido a su juventud, a menudo lloraba cuando surgían dificultades en su educación.

Su padre daba mucha importancia a la educación. En casa trabajaba una criada. El futuro santo recordaba más tarde que ella los quería tanto que les hacía todo y, por eso, él no aprendió a mantener el orden por sí mismo. Lo compensó años más tarde, pero nunca llegó a dominar el fregado de suelos.

La experiencia del amor de sus padres y hermanos la llevó consigo a la edad adulta como un tesoro. Se convertirá en la base de su vida, será consciente de su importancia y a menudo expresará su gratitud por ello. "Primero, amor por Aquel por quien soy, luego por aquellos de quienes soy, y después por aquellos con quienes estoy. Dios, padres, prójimo", escribió años más tarde San Rafael Kalinowski.

Escuelas y pasos en falso

"Tenía nueve años cuando comenzó sus estudios en el Instituto Noble de Vilna. 'Todos los domingos y días festivos asistíamos a Misa en la iglesia dominicana del Espíritu Santo. Dos veces al año, antes de Navidad y antes de Pascua, se dedicaba [tiempo] a los retiros, que se llevaban a cabo con gran rigor y un orden ejemplar'", escribiría en sus Memorias.

En 1850 se graduó con una medalla de oro y se matriculó en el Instituto Agronómico de Hory-Horki. Pronto, debido a su falta de aptitud y afición por la agricultura, interrumpió sus estudios y, con el consentimiento de su padre, se marchó a estudiar a San Petersburgo. Allí se graduó en la Escuela Militar de Ingeniería y se alistó en el ejército ruso.

Dos años después obtuvo el título y el grado de ingeniero subteniente, tras lo cual comenzó a estudiar en las clases de oficiales de dicha escuela. En julio de 1857 terminó sus estudios y aceptó el puesto de profesor adjunto de matemáticas en la Escuela de Ingeniería de Nikoláiev, obteniendo también el ascenso al grado de teniente.

Durante sus estudios leyó mucho, principalmente en francés. Le gustaba el teatro y la ópera. Años más tarde, se dio cuenta de que su decisión de marcharse había sido un error. "Un paso en falso lleva a otro similar", escribió. Fue entonces cuando se produjo un gran cambio en su vida: dejó de participar en los sacramentos.

Reconocía a Dios, pero no veía ninguna necesidad ni sentido en ir a Misa y recibir los sacramentos. ¿Empezó a vivir en contra del Decálogo? En absoluto. En plena crisis espiritual, incluso fue padrino de la hija de un amigo, por lo que no se le consideraba un no creyente, pero interiormente sufría mucho.

Crisis espiritual

Algunos de los investigadores de su biografía escriben que "la educación religiosa recibida en el hogar familiar no resistió el paso del tiempo". ¿Fue realmente así? ¿O tal vez la crisis es parte del peregrinaje del que hablaba Kalinowski? ¿Una etapa natural —aunque no necesaria y no para todos— en la fe, precisamente cuando la formación es constante, sistemática y la religiosidad se profundiza?

La educación religiosa no protege contra la crisis, pero ayuda a vivirla y a sobrevivirla cuando llega, y quienes emprenden el camino de la vida espiritual saben que tiene que llegar. "El don de la vida divina debe aceptarse conscientemente y desarrollarse continuamente. La vida espiritual no es estática, no se recibe en forma desarrollada", escribe el teólogo de la espiritualidad, el padre Jerzy W. Gogola OCD.

"Descuidé las prácticas religiosas, pero aquí y allá se despertaba en mi alma un fuerte impulso hacia la piedad interior, aunque pasajero. Sin embargo, no fui fiel a esa voz", escribiría más tarde Rafał Kalinowski en sus Memorias.

Conversión espiritual

"Desde el punto de vista espiritual, podemos encontrarnos con una buena educación religiosa, en el hogar familiar o en otro entorno, que se manifiesta en la práctica de la religión: la oración, normalmente en forma de rezo, la Misa, el sacramento de la penitencia, los ayunos prescritos, otras prácticas que se derivan, por ejemplo, de la penitencia sacramental.

Esta es la situación que observamos en Józef Kalinowski. Sin embargo, tiene que llegar el momento de decir conscientemente "sí", el fiat expresado a Dios mediante un acto interno. Sin ello, no hay vida espiritual adecuada ni desarrollo posterior", escribe el padre Gogola, y añade que se puede ser practicante sin dinamismo espiritual.

¿Significa esto que Józef Kalinowski, el futuro santo padre Rafael, el primer carmelita canonizado después de san Juan de la Cruz, vivió durante diez años de forma inmoral y se encaminó por la senda del pecado? La Iglesia, basándose en las investigaciones de los biógrafos, demostró que no, pero que cayó, durante toda una década, es decir, una séptima parte de su vida, en la oscuridad espiritual.

No necesitaba una conversión moral, que es el abandono del camino del pecado, sino una conversión espiritual. ¿Cómo entender esto? Explica el padre Gogola:

"Si todo el camino espiritual del hombre de fe, todo el proceso de santificación, transcurre en un clima de intimidad con Dios, la conversión espiritual fundamental consistirá en descubrir precisamente esa posibilidad y tomar la decisión de llevar una vida en unión con Dios, independientemente de la condición de vida y la profesión. La conversión espiritual puede referirse a la actitud del hombre en etapas posteriores de la vida espiritual, en cuyo caso significará el retorno a la comunión con Dios rota por el pecado grave, o la reactivación de la vida espiritual después de un período de negligencia".

El gran retorno al estado de gracia

Józef Kalinowski se confesó el 27 de agosto de 1863, después de diez años. En sus "Memorias" confiesa que la decisión fue motivada por un pequeño chantaje de su hermana menor. La familia estaba preocupada por su alejamiento de los sacramentos y, durante años, en cada ocasión, le insistía en que se confesara.

Józef Kalinowski no veía razón alguna para hacer algo de lo que no estaba convencido y se mantuvo firme en su postura. Sin embargo, en agosto de 1863, su amigo Jakub Giejsztor fue encarcelado y esperaba ser deportado a Rusia. Estaba muy asustado y Kalinowski lo sabía.

Queriendo apoyar a su amigo en el dramático exilio al que estaba condenado, se le ocurrió la idea de regalarle una cruz con reliquias. Le pidió a su hermana que se la diera, y ella inmediatamente puso una condición: la cruz a cambio de la confesión. Y Józef Kalinowski aceptó.

"El día de la Asunción de la Virgen María, me acerqué al sacramento de la penitencia en la iglesia misionera. Lo que Dios quiso hacer en mi alma durante los momentos que pasé a los pies del confesor, el reverendo padre Eymont, el último de los misioneros en Lituania, solo puede expresarlo quien haya vivido momentos similares", confesó años más tarde.

La experiencia debió de ser profunda y reconfortante, porque dos semanas más tarde, en una carta a la señora Młocka, amiga de su cuñada, escribió:

"Se ha producido un cambio en mí: tras diez años de alejamiento, he vuelto al seno de la Iglesia: me he confesado y me siento muy bien; se lo cuento porque considero que este giro en mis conceptos religiosos es un acontecimiento importante en mi vida interior". "Hay que pedir que se cumpla la voluntad de Dios, incluso cuando experimentamos desesperación interior, cuando nos sentimos abandonados interiormente. Lo que experimentamos hoy, mañana pasará", comenta sobre este período de oscuridad en años posteriores.

En los brazos de la Madre

En la segunda mitad de 1863, Józef Kalinowski ya lleva una intensa vida espiritual. Se acerca a los sacramentos, reza con fervor, encuentra un director espiritual, que es el padre Feliks Antoniewicz, profesor del seminario.

"La confesión semanal y la comunión frecuente reavivaban el espíritu y mantenían la sobriedad", escribe.

A menudo se le puede encontrar en la iglesia de las hermanas benedictinas, que estaba bastante cerca de su casa.

Su fervor se fortalece, pero no se trata de un entusiasmo neófito, de emociones despertadas que bullen en un alma tocada por la gracia.

Comienza en él una etapa de construcción consciente de una nueva estructura propia, pero sobre los sólidos cimientos que se erigieron en su hogar, con las manos, las enseñanzas y las oraciones de sus padres.

Se le revela el deseo de ingresar en la orden —piensa entonces en los capuchinos de Varsovia—, pero no sabe que ese deseo tendrá que esperar otros diez años.

"Pensaba que, cuando los tiempos se calmaran y Dios me concediera la libertad, me entregaría al Señor Dios en la orden de los capuchinos de Varsovia", recuerda años más tarde. En marzo de 1864 es arrestado. Antes de ser enviado al Siberia, consigue confesarse en Pascua.

Es clasificado como delincuente de primera categoría y condenado a muerte por fusilamiento. Pero no pierde el ánimo, es fuerte por dentro, sabe dónde buscar ayuda y está seguro de que la recibirá.