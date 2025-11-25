El Premio Ratzinger 2025 será otorgado al director de orquesta italiano Riccardo Muti

El premio le será entregado el próximo mes por el propio Papa León XIV durante el concierto de Navidad del Vaticano Donar
El Papa León XIV ha aprobado la concesión del Premio Ratzinger 2025 al director de orquesta italiano Riccardo Muti, según anunció la Fundación Joseph Ratzinger – Benedicto XVI el 24 de noviembre de 2025. El premio le será entregado por el propio Papa la tarde del 12 de diciembre, durante el concierto de Navidad dirigido por Riccardo Muti en el Aula Pablo VI del Vaticano.
Riccardo Muti, de 84 años, es un director de orquesta de renombre mundial, conocido por sus interpretaciones del repertorio operístico italiano, en particular las óperas de Verdi, pero también de Mozart y todo el gran repertorio sinfónico. Fue director de la orquesta de La Scala de Milán y de las orquestas de Chicago y Filadelfia.
"El propio Benedicto XVI se consideraba uno de sus sinceros admiradores", afirmó la Fundación Ratzinger en un comunicado, añadiendo que el director y el pontífice alemán habían intercambiado "numerosas expresiones personales de atención y afecto", incluso después de que el ahora Papa emérito se retirara al monasterio Mater Ecclesiæ en los Jardines Vaticanos entre 2013 y 2022.
“Siempre he seguido y admirado profundamente al Papa Benedicto XVI, cuyos pensamientos, reflexiones y meditaciones han sido y seguirán siendo una fuente de inspiración para hombres y mujeres de buena voluntad”, afirmó Riccardo Muti en un mensaje difundido por la fundación.
“El último encuentro privado con Benedicto será para mí y para mi esposa un recuerdo lleno de fe y esperanza”, añadió.
El Premio Ratzinger, establecido en 2011, se otorga anualmente, con la aprobación del Papa y por recomendación del Comité Científico de la Fundación, a figuras eminentes del ámbito de la cultura y el arte de inspiración cristiana. Hasta la fecha, los galardonados han sido teólogos, biblistas, filósofos, juristas y artistas de diversos continentes y confesiones religiosas.
Riccardo Muti es la segunda figura del mundo de la música que recibe este premio después del compositor estonio Arvo Pärt, que recibió el Premio Ratzinger en 2017. El año pasado, el premio fue otorgado conjuntamente al teólogo irlandés Cyril O'Regan y al escultor japonés Etsuro Sotoo, que participaron en la construcción de la Sagrada Familia de Barcelona.