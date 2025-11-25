El Líbano, que en su día fue un remanso de paz en Oriente Medio, ha atravesado dificultades en las últimas décadas, y los papas le han brindado su apoyo, tanto en persona como a distancia

SEMANA DE LA DONACIÓN Una semana para apoyar a Aleteia en su misión evangelizadora.

Tu donación dará fruto para que la esperanza siga brillando cada día. Donar

El Líbano es un país que ha recibido una atención especial por parte de la Santa Sede. Del 30 de noviembre al 2 de diciembre, acogerá la cuarta visita papal a su territorio.

León XIV, que estaba deseando realizar este viaje al comienzo de su pontificado, seguirá los pasos de Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI.

A continuación, ofrecemos una retrospectiva de estos viajes apostólicos anteriores a la Tierra de los Cedros entre 1964 y 2012.

1964: La breve escala de Pablo VI

A veces pasado por alto en la lista de países visitados durante su pontificado, el Líbano no fue objeto de una verdadera visita oficial de Pablo VI. Sin embargo, su avión aterrizó en Beirut el 2 de diciembre de 1964, de camino al Congreso Eucarístico de Bombay, India. Esta breve visita al Líbano fue, por tanto, un complemento a su histórico viaje a Tierra Santa el enero anterior.

A pesar de la brevedad de esta escala, una gran multitud se congregó en torno al aeropuerto de la capital libanesa para intentar ver al Papa. Recibido por el presidente Charles Helou, el pontífice italiano pronunció un breve discurso en el que destacó que el país del Cedro "ocupa con honor su lugar en el concierto de las naciones".

"Su historia, su cultura y el carácter pacífico de sus habitantes le han valido, se puede decir, la estima y la amistad generales", afirmó Pablo VI, en un contexto en el que el Líbano era considerado una isla de relativa estabilidad y prosperidad en Oriente Medio.

Este momento sigue asociado a una época dorada para el país, que llevaba unos veinte años de independencia y al que a veces se denominaba "la Suiza de Oriente Medio".

1997: Juan Pablo II al lado de un país martirizado

Más de tres décadas después de la visita de Pablo VI, el ambiente era muy diferente cuando Juan Pablo II viajó a Beirut los días 10 y 11 de mayo de 1997. El país había sido devastado por 15 años de guerra civil (1975-1990) y seguía ocupado por el ejército sirio.

Durante esta breve visita, concentrada en la capital libanesa, el pontífice polaco tuvo que ejercer su tacto diplomático para evitar reabrir heridas aún abiertas, en el contexto de una ocupación siria que no terminaría hasta 2005.

Un año y medio antes, del 26 de noviembre al 14 de diciembre de 1995, Juan Pablo II había convocado en Roma un Sínodo especial sobre el Líbano, en el que participaron todas las Iglesias libanesas, así como delegados musulmanes. Los participantes en esta asamblea sin precedentes se refirieron al Líbano como un país de "pluralismo cultural", pidieron el establecimiento de una "democracia consensual" y expresaron su deseo de "la salida de las tropas sirias".

Los padres sinodales afirmaron que "nada es más desmoralizador para el pueblo libanés que la sensación de que ya no es dueño de su propio destino".

En las semanas previas a la llegada de Juan Pablo II, la visita del pontífice polaco no obtuvo el consenso de la clase política. En una virulenta declaración recogida por L'Orient-Le Jour, el líder druso Walid Jumblatt pidió "desconfiar del Vaticano, como Estado que en el pasado apoyó las dictaduras de El Salvador y Brasil, actuó contra el comunismo en Polonia y se opone a la izquierda social en todo el mundo".

"Derribar muros" y "tender puentes"

Juan Pablo II realizó una breve estancia en Beirut, que tuvo lugar en un clima político sombrío y opresivo. Aunque físicamente debilitado, consiguió ofrecer gestos y palabras de aliento que contribuirían a la reconstrucción del Líbano. Utilizó la expresión "país-mensaje", un término frecuentemente evocado a partir de entonces cuando la Santa Sede buscaba apoyar a la Tierra de los Cedros.

"En efecto, vuestra tarea consiste en derribar los muros construidos durante los dolorosos períodos de la historia de vuestra nación; no construyáis nuevos muros en vuestro país", pidió a los jóvenes libaneses, muchos de los cuales participarían tres meses después en la Jornada Mundial de la Juventud en París.

"Es vuestra tarea tender puentes entre las personas, entre las familias y entre las diferentes comunidades. ¡Que en vuestra vida cotidiana logréis obras de reconciliación para pasar de la desconfianza a la confianza!", les dijo.

La visita del Papa también permitió al entonces patriarca maronita, el cardenal Nasrallah Boutros Sfeir (1920-2019), reforzar su autoridad moral y unificadora en este país fracturado.

2012: El último viaje de Benedicto XVI

En septiembre de 2012, el pontífice alemán viajó al Líbano para realizar una visita tras el Sínodo de las Iglesias Orientales celebrado dos años antes en Roma. La firma oficial de la exhortación apostólica postsinodal Ecclesia in Medio Oriente fue el motivo principal de este viaje.

El 14 de septiembre, en la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, presentó este texto a los patriarcas orientales reunidos en la basílica de San Pablo en Harissa, en un contexto de gran preocupación por la supervivencia de las comunidades cristianas en la región.

Entre 2010 y 2012, las revoluciones árabes habían sacudido la geopolítica de la región. La caída de los regímenes autoritarios en Egipto, Libia y Túnez fue recibida con tanto entusiasmo en Occidente como con escepticismo entre muchos cristianos orientales, preocupados por que los islamistas llenaran el vacío político.

Un éxito popular

En el Líbano, en particular, los ecos de la guerra civil siria, que entonces se estaba extendiendo, causaron naturalmente una gran preocupación. A finales del verano de 2012, la situación dio lugar a rumores de que el viaje papal sería cancelado. Pero al final, Benedicto XVI fue recibido con gran calidez, incluso en los barrios controlados por Hezbolá.

El viaje fue un auténtico éxito popular, mucho más allá de las comunidades cristianas. "Es hora de que musulmanes y cristianos se unan para poner fin a la violencia y la guerra", dijo el papa alemán durante su encuentro con los jóvenes reunidos en el Patriarcado maronita de Bkerké, en presencia del jefe de Estado, Michel Sleiman.

Esta visita al Líbano fue el último viaje apostólico de Benedicto XVI antes de su renuncia. Se reunió con el cardenal Sfeir en el inusual papel de "patriarca emérito", ya que este último se había jubilado a los 91 años, cuando el cargo de patriarca maronita se ocupaba, en teoría, de por vida. Este hecho pudo haber influido en la decisión del pontífice alemán de retirarse unos meses más tarde.

Francisco: el viaje fallido

Por su parte, el Papa Francisco no pudo visitar el Líbano a pesar de que las autoridades locales habían anunciado un viaje previsto para junio de 2022. Además del deterioro de su salud, las dificultades políticas relacionadas con la imposibilidad de sustituir al presidente Michel Aoun al final de su mandato, el 31 de octubre, impidieron a Francisco llevar a cabo este proyecto.

La elección de Joseph Aoun como presidente el 9 de enero de 2025 permitió al nuevo jefe de Estado extender una invitación a León XIV durante su reunión tras la Misa de investidura del nuevo pontífice el 18 de mayo.

Con su visita al Líbano en su primer viaje apostólico, del 30 de noviembre al 2 de diciembre, el Papa León XIV envía una señal clara de su interés por la situación única del Líbano y por mantener la presencia cristiana en Oriente Medio, en línea con sus predecesores.