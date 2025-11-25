Bangladesh: “Una parroquia donde celebrábamos misa fue incendiada”

El cardenal canadiense Michael Czerny visitó Bangladesh a principios de noviembre. El prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral explica a Aleteia cómo le marcó personalmente este viaje, en el que fue a apoyar a la pequeña comunidad católica local, pero también a escuchar a los refugiados rohingya que huyen de las persecuciones en Birmania

Un viaje intenso y conmovedor. A principios de noviembre, el cardenal canadiense Michael Czerny visitó Bangladesh. Entre el encuentro con una Iglesia local frágil pero vibrante y la escucha a los refugiados rohingyas de Cox's Bazar, se sumergió en el corazón de una realidad humana conmovedora. Invitado con motivo del jubileo de la Comisión Justicia y Paz, el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral cuenta a Aleteia lo que vio, oyó y sintió: la extraordinaria dedicación de las comunidades cristianas, la angustia de las familias desplazadas, pero también signos inesperados de esperanza. Un testimonio que ilumina, desde dentro, los retos de un país donde la fe y la solidaridad se viven en medio de grandes pruebas.

Aleteia: A principios de noviembre viajó durante cinco días a Bangladesh. ¿Cuál era el objetivo de esta visita?

Monseñor Michael Czerny: Nuestra prioridad, como dicasterio, es acompañar y apoyar a los obispos sobre el terreno. En cierto modo, la respuesta es la misma allá donde vamos. Hubiera sido lo mismo si hubiera viajado a Nueva Zelanda: vamos donde nos invitan, para intentar responder a lo que nuestros anfitriones esperan de nosotros. Ponemos el énfasis en el encuentro con los obispos para escucharlos, animarlos y, si es posible, ayudarlos. En Bangladesh, los obispos nos invitaron con motivo del jubileo de la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal local, la estructura encargada de las cuestiones sociales. Celebraban los 50 años de la comisión y nos pidieron que fuéramos a presidir las celebraciones y a reunirnos con las diferentes personas implicadas en esta misión pastoral.

Los católicos de Bangladés representan solo el 0,3 % de la población del país, que en 2025 se estima en unos 175,7 millones de habitantes.

Usted visitó el campo de migrantes de Cox's Bazar, donde actualmente viven muchos migrantes, en particular personas pertenecientes a la etnia rohingya, que han huido de las persecuciones en Myanmar. En 2017, durante su viaje a Bangladesh, el Papa Francisco se reunió con migrantes de este campo. Posteriormente, multiplicó los llamamientos en favor del pueblo rohingya. ¿Qué le impactó de ese encuentro?

Creo que fue importante para él porque fue un encuentro concreto. Podría haber conocido a migrantes en cientos de otros lugares, pero decidió ir allí. Allí vio esa trágica situación que, lamentablemente, se repite en muchos otros lugares.

Ocho años después de su visita, ¿cómo ha evolucionado la situación?

Ha mejorado, eso es lo que nos dijeron todos allí. Un ejemplo concreto: hay un proyecto que utiliza bambú, una planta que crece muy rápido, para construir casas en el campamento. Cuando visitamos a las familias que viven allí, vimos estas casas, muy pobres, pero que al menos tienen paredes y un techo de verdad. Es una mejora real para las personas que viven en el campo. Pero el contexto sigue siendo desastroso.

¿Cuántas personas viven en los campos fronterizos con Myanmar?

Es difícil de decir; se habla de más de un millón de refugiados en la región. Al principio había nueve campamentos, ahora hay unos veinte. Y aunque la afluencia de migrantes es menor, sigue llegando gente con regularidad. El trabajo de la Caritas local en este campamento está muy organizado, según nos han dicho personas de las comunidades locales.

¿Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrentan las personas que viven en este campamento?

La tragedia que más me ha impactado es que los niños no tienen acceso a la escuela. Es realmente lamentable, porque algunos de ellos llevan allí desde 2017. He visitado muchos campamentos en mi vida, pero siempre he visto una escuela para los niños. Son muchos, alrededor del 50 % de la población. No entiendo por qué, pero no pueden recibir educación ni en bengalí ni en su lengua materna.

Nos reunimos con un funcionario local, que nos aseguró que estaban preparando algo… Es cruel: al no encontrar una solución para ayudar a los padres, se condena a estos niños. De hecho, una de las principales razones por las que los migrantes huyen es para poder garantizar una mejor educación a sus hijos.

¿Cómo actúa Cáritas local para ayudarles?

Cáritas intenta intervenir y ayudar a los niños organizando programas de formación profesional, especialmente en el sector textil, para que no pasen su infancia sin aprender nada. Cáritas fomenta la vida en comunidad, algo difícil para estas poblaciones desplazadas, e interviene también en los ámbitos de la higiene, la ecología y la salud, promueve los derechos humanos y da protagonismo a las mujeres. El objetivo es permitirles vivir en comunidad, sin caer en la violencia que puede estallar en estos lugares. Hacen un trabajo excelente.

¿Cómo reacciona el Gobierno ante esta situación?

Es complicado, pero es importante recordar que Bangladesh, aunque es un país extremadamente pobre, ha acogido a estos migrantes y les ha encontrado un lugar donde vivir.

Durante el Ángelus del 16 de noviembre, el Papa León XIV mencionó Bangladesh y Myanmar como lugares donde los cristianos son hoy víctimas de persecuciones. ¿Ha hablado de este tema con la comunidad católica local?

Quizás no directamente con la comunidad, pero, por supuesto, lo hemos hablado con el nuncio apostólico. Y desde nuestro viaje, los ataques se han intensificado. Recientemente se lanzaron cócteles molotov contra la catedral. Un centro cooperativo en Narayangan (Madanpur), que cuenta con una capilla donde los trabajadores textiles y sus familias solían reunirse para la Eucaristía dominical, fue incendiado. Es aterrador. Celebramos con ellos una misa de dolor y esperanza en una subestación parroquial de Narayangan.

Una escuela católica fue atacada con una bomba casera. Y una parroquia donde celebramos misa fue incendiada, es aterrador. La comunidad afectada está compuesta principalmente por trabajadores desplazados dentro de su propio país. Son las personas que cosen nuestra ropa de marca. Cuando compramos una camisa elegante, a menudo ha sido confeccionada allí, por estas personas.

Son poblaciones indígenas; algunas de ellas se convirtieron al catolicismo al llegar a la región para trabajar. Es entre estas poblaciones donde más crece la Iglesia católica allí. Fue un encuentro conmovedor, descubrir su vida cotidiana y percibir su sufrimiento me causó una fuerte impresión.

¿Cómo reaccionan los obispos?

Son pastores extraordinarios. Son muy dedicados y están muy unidos. Su principal preocupación es servir. Siempre es muy impresionante: cuando visitas una escuela, una clínica u otro lugar apoyado por la Iglesia católica y preguntas cuántas personas lo han frecuentado, las cifras son muy importantes, y el 90 % de las personas que acuden son musulmanas.

El servicio de la Iglesia es para el pueblo; no solo se ocupan de los suyos. Cuando se le preguntó por qué la Iglesia actúa así, uno de los obispos respondió: "Cristo nos enseñó a amar. Por lo tanto, como discípulos de Cristo, los amamos con caridad". Me parece un gesto realmente conmovedor, porque incluso en condiciones muy complicadas, siguen sirviendo a toda la población.

¿Es el diálogo interreligioso un reto?

Durante nuestra visita, en un evento en el que participamos, había un representante oficial musulmán y otro budista. Personas muy atentas, que actúan como puentes entre las comunidades. Las escuelas católicas desempeñan un papel importante en este diálogo, por ejemplo, cuando antiguos alumnos se convierten en responsables oficiales. Están agradecidos por la buena educación que han recibido.

¿Está el Papa León XIV al tanto de la situación en Bangladés?