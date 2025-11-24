mobile icondesktop icon
logo-blue-headerAleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Estilo de vida
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) Santa Catalina de Alejandría, patrona de las solteras

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Guillermo Arévalo - publicado el 24/11/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Santa Catalina de Alejandría es una de las santas más veneradas de la antigüedad. Ha inspirado a generaciones enteras, particularmente a aquellas mujeres que desean encontrar una buena pareja o vivir su soltería con propósito

SEMANA DE LA DONACIÓN

Una semana para apoyar a Aleteia en su misión evangelizadora.
Tu donación dará fruto para que la esperanza siga brillando cada día.

Donar

Hoy, santa Catalina de Alejandría continúa siendo un faro para quienes desean caminar en la fe con valentía y claridad. Su figura recuerda que cada persona, soltera o casada, está llamada a vivir con sabiduría, dignidad, paciencia y confianza en el plan de Dios.

Su vida es una invitación a no tener miedo de pensar, estudiar, amar la verdad y defenderla con valentía, incluso cuando eso implique ir contracorriente.

Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir
Te puede interesar :Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir
¿La película KPop Demon Hunters es solo para niños?
Te puede interesar :¿La película KPop Demon Hunters es solo para niños?
El Líbano, una tierra bíblica
Te puede interesar :El Líbano, una tierra bíblica
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
antiguedadjóvenessantosvideo
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día