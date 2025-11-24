SEMANA DE LA DONACIÓN
Hoy, santa Catalina de Alejandría continúa siendo un faro para quienes desean caminar en la fe con valentía y claridad. Su figura recuerda que cada persona, soltera o casada, está llamada a vivir con sabiduría, dignidad, paciencia y confianza en el plan de Dios.
Su vida es una invitación a no tener miedo de pensar, estudiar, amar la verdad y defenderla con valentía, incluso cuando eso implique ir contracorriente.