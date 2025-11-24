mobile icondesktop icon
El Papa León XIV promulga nuevas normas para la Curia Romana

I.Media - publicado el 24/11/25
Fueron publicados dos nuevos reglamentos firmados por León XIV: el Reglamento General de la Curia Romana y el Reglamento del Personal de la Curia Romana

El 24 de noviembre de 2025, el Papa León XIV promulgó dos nuevos reglamentos que rigen el funcionamiento de la Curia Romana y su personal. Estos documentos, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2026, armonizan el reglamento interno de la Santa Sede con las normas establecidas por el Papa Francisco en su Constitución Apostólica Praedicate Evangelium de 2022.

Tags:
curia romanapapa leon xivsanta sede
