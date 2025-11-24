El calendario litúrgico católico: una breve historia

El calendario litúrgico católico es un sistema para celebrar acontecimientos clave en la vida de Jesucristo, María y los santos en la historia de la Iglesia

SEMANA DE LA DONACIÓN Una semana para apoyar a Aleteia en su misión evangelizadora.

Tu donación dará fruto para que la esperanza siga brillando cada día. Donar

El calendario litúrgico católico, también conocido como el año litúrgico cristiano (o simplemente como el calendario cristiano), es un elemento central de la práctica católica. En sí mismo, el calendario litúrgico es un complejo sistema de conmemoración y celebración de acontecimientos clave en la vida de Jesucristo, María y los santos, así como de momentos significativos en la historia de la Iglesia; es decir, se trata básicamente de una colección siempre en curso de conmemoraciones que conforman la historia del cristianismo y que deben preservarse y transmitirse a las próximas generaciones de creyentes.

Dado que los orígenes y la evolución de este calendario están claramente arraigados en la historia del cristianismo, aún en desarrollo, ha sufrido varias transformaciones a lo largo de los siglos, por lo que es natural y habitual que se le añadan elementos.

Los primeros avances y la adopción de las fiestas clave

Los orígenes del calendario litúrgico católico se remontan (como la mayoría de las costumbres y prácticas católicas) a los primeros días del cristianismo. Es cierto que, en sus inicios, la Iglesia celebraba la Eucaristía y otras prácticas litúrgicas sin seguir necesariamente un calendario formal. Pero a medida que la fe se extendía por todo el Imperio Romano, se hizo evidente la necesidad de organizar y estandarizar el culto de la creciente comunidad cristiana. En el siglo IV, ya se habían sentado las bases del calendario litúrgico, al menos en todo el Mediterráneo cristiano.

Uno de los avances más significativos en la evolución del calendario litúrgico católico fue la adopción de días festivos clave. Los primeros días festivos se centraban en la resurrección de Jesús (es decir, el Domingo de Pascua) y la conmemoración de los mártires. Con el tiempo, se añadieron otros días festivos para celebrar acontecimientos como la Natividad de Cristo (Navidad) y la Anunciación (25 de marzo) a la estructura ya existente del calendario romano, que la Iglesia adoptó.

El calendario litúrgico católico de hoy

El calendario litúrgico católico moderno se organizó finalmente en torno a diferentes tiempos litúrgicos. Como el año litúrgico comienza el primer domingo de Adviento, los tiempos (en orden) son Adviento, Navidad, Tiempo Ordinario, Cuaresma, Triduo o Tres Días, Pascua, Pentecostés y nuevamente Tiempo Ordinario, terminando con la fiesta de Cristo Rey. Como se puede ver fácilmente, el calendario va desde la espera de la Natividad del Señor hasta su reconocimiento como Rey del Universo, fiesta establecida por el papa Pío XI en 1925.

Cada tiempo, como se puede ver, tiene su propio carácter y enfoque, reflejando la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Sin embargo, las fiestas siguen desempeñando un papel fundamental en el calendario, honrando a los santos, las apariciones marianas y los acontecimientos clave de la historia de la Iglesia.