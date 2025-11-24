mobile icondesktop icon
logo-blue-headerAleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Historias que inspiran
separateurCreated with Sketch.

El actor David Henrie hizo el camino de Santiago y esto pasó

DAVID-HENRIE-ACTEUR-INSTAGRAM

David Henrie I Instagram

David Henrie.

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Redacción de Aleteia - publicado el 24/11/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
El actor estadounidense David Henrie compartió el 20 de noviembre una publicación en la que aparece vestido de peregrino, con la famosa concha, en Santiago de Compostela. "Si nunca has hecho una peregrinación, no puedo más que recomendarte esta. Aquí algo cambia en ti", asegura

SEMANA DE LA DONACIÓN

Una semana para apoyar a Aleteia en su misión evangelizadora.
Tu donación dará fruto para que la esperanza siga brillando cada día.

Donar

La peregrinación a Santiago de Compostela sigue dando que hablar. El actor estadounidense David Henrie, conocido sobre todo por su papel en la serie Los hechiceros de Waverly Place, compartió el 20 de noviembre una publicación en la que aparece vestido de peregrino, con la famosa concha, en Santiago de Compostela. "Una ciudad construida sobre la transformación", escribe.

"Reyes y reinas han recorrido este camino. Millones lo siguen haciendo. Todo se remonta al propio Santiago, que regresó a España a petición de Nuestra Santa Madre". Y el actor concluye: "Si nunca has hecho una peregrinación, no puedo sino recomendarte esta. Aquí algo cambia en ti".

David Henrie regala a su hija de 2 años una pintura de Guadalupe: ¡Esta es su reacción!
Te puede interesar :David Henrie regala a su hija de 2 años una pintura de Guadalupe: ¡Esta es su reacción!

La fe de David Henrie

A pesar de ser reconocido como actor, uno de los mayores valores que lo identifican, son la fe y la familia, por lo que se ha empeñado en compartir su vida cotidiana entregada a Dios en redes sociales, de modo que ha inspirado a muchos. Actualmente, ha desarrollado varios proyectos en donde presenta la fe a través de los viajes, la historia y por supuesto la fe compartida en familia.

Una tradición con larga historia y devoción

Cabe recordar que el atractivo de Santiago de Compostela se remonta a más de un milenio, arraigado en las tradiciones relacionadas con Santiago. Los orígenes de la veneración del apóstol en el norte de la península ibérica se remontan al siglo IX.

En el año 813, comenzó a correr la leyenda en Galicia de que el apóstol evangelizador de España había sido enterrado en esas mismas tierras, tras ser decapitado en Jerusalén hacia el año 44. Sus restos, descubiertos en el siglo IX, atrajeron a numerosos peregrinos desde la Edad Media, con un apogeo en los siglos XII y XIII.

Aunque la llegada de los viajes modernos amenazó con eclipsar los antiguos caminos, las últimas tres décadas han sido testigo de un notable resurgimiento de la popularidad de la peregrinación a Compostela. El Camino atrae ahora no solo a peregrinos devotos, sino también a aventureros y no creyentes en busca de sentido.

(VIDEO) Recorren el Camino de Santiago embarazados y con carriola
Te puede interesar :(VIDEO) Recorren el Camino de Santiago embarazados y con carriola
¿Los católicos romanos celebran un &#8220;ayuno de Navidad&#8221;?
Te puede interesar :¿Los católicos romanos celebran un “ayuno de Navidad”?
(VIDEO) La solemnidad que marca el fin del año litúrgico
Te puede interesar :(VIDEO) La solemnidad que marca el fin del año litúrgico
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
famosostestimonios
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día