El actor estadounidense David Henrie compartió el 20 de noviembre una publicación en la que aparece vestido de peregrino, con la famosa concha, en Santiago de Compostela. "Si nunca has hecho una peregrinación, no puedo más que recomendarte esta. Aquí algo cambia en ti", asegura

La peregrinación a Santiago de Compostela sigue dando que hablar. El actor estadounidense David Henrie, conocido sobre todo por su papel en la serie Los hechiceros de Waverly Place, compartió el 20 de noviembre una publicación en la que aparece vestido de peregrino, con la famosa concha, en Santiago de Compostela. "Una ciudad construida sobre la transformación", escribe.

"Reyes y reinas han recorrido este camino. Millones lo siguen haciendo. Todo se remonta al propio Santiago, que regresó a España a petición de Nuestra Santa Madre". Y el actor concluye: "Si nunca has hecho una peregrinación, no puedo sino recomendarte esta. Aquí algo cambia en ti".

La fe de David Henrie

A pesar de ser reconocido como actor, uno de los mayores valores que lo identifican, son la fe y la familia, por lo que se ha empeñado en compartir su vida cotidiana entregada a Dios en redes sociales, de modo que ha inspirado a muchos. Actualmente, ha desarrollado varios proyectos en donde presenta la fe a través de los viajes, la historia y por supuesto la fe compartida en familia.

Una tradición con larga historia y devoción

Cabe recordar que el atractivo de Santiago de Compostela se remonta a más de un milenio, arraigado en las tradiciones relacionadas con Santiago. Los orígenes de la veneración del apóstol en el norte de la península ibérica se remontan al siglo IX.

En el año 813, comenzó a correr la leyenda en Galicia de que el apóstol evangelizador de España había sido enterrado en esas mismas tierras, tras ser decapitado en Jerusalén hacia el año 44. Sus restos, descubiertos en el siglo IX, atrajeron a numerosos peregrinos desde la Edad Media, con un apogeo en los siglos XII y XIII.