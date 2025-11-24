Cómo mantener una sana relación con tu familia política

Hay quienes aseguran que al casarte no solo lo haces con tu pareja, sino también con su familia, por lo que, mantener una relación sana y estable no sólo hace más fácil las convivencias, sino que también propicia un ambiente de confianza y apoyo con tu pareja. A su vez, una buena relación hace que haya menos conflictos y favorece que se creen buenos recuerdos en familia, que perdurarán incluso para los hijos.

Entre nervios, dudas y costumbres, muchos se preguntan cuál es el secreto para mantener una sana y estable relación con tu familia política. Aquí algunos consejos

El matrimonio y sus entornos

Al llegar al matrimonio es necesario tomar en cuenta la historia del otro, su contexto familiar, laboral y personal. Por ello, es importante tomar en cuenta a la familia.

La psicóloga familiar Teresa Barrera, explicó que "Las dos familias de origen son igual de importantes y no hay que pensar: la mía es mejor y la tuya es un desastre".

Por lo tanto, ambas familias, con sus costumbres y tradiciones, deben ser igualmente valoradas.

Una oportunidad para conocer con límites y respeto

Especialistas señalan que darte la oportunidad de conocer a tu familia política puede llevarte a grandes ventajas. Para ello, es importante el respeto y los límites. En seguida, te mostramos una serie de consejos que pueden ayudarte a forjar una sana relación con tu familia política.

1 Prioriza a tu pareja y establece límites

Para Sonia Rivera, los límites y darle el valor que merece tu pareja, es clave. "El poner como prioridad a la pareja no quiere decir que se dejará de apoyar a la familia extensa, pues un matrimonio bien fundado da frutos a los demás, pero es importante siempre actuar bajo este principio, ya que da un orden que permitirá conversaciones y acuerdos saludables para la pareja".

Finalmente añadió que llevar a la práctica este consejo, ha hecho más fácil el poner límites a las opiniones ajenas, ya que aseguró que "cuando el amor está ordenado, se transmite a los demás".

2 La armonía se construye con pequeños gestos

Para construir una buena y sana convivencia con la familia política es conveniente mostrar "detalles de cortesía, con la voluntad de tender puentes incluso cuando no todo es sencillo", así lo explicó para Aleteia Guillermo Arévalo.

Además añadió: "En este rol de familia, convergen muchas personas: papás, abuelos, tíos, tías, sobrinos, etc. Cada uno con un rol específico y que ayuda al buen desarrollo de la convivencia familiar, ampliada y mejorada".

Este lazo se fortalecerá con nuestros gestos cotidianos, por lo que es conveniente siempre pensar en el otro como una red de apoyo.

3 Mantener una actitud de respeto

Un aspecto fundamental que ayuda a sostener una buena relación con la familia política de tu pareja es: mantener siempre el respeto. Para Moisés Hernández, este punto es clave. Explicó:

"Que ahora seas parte de esa familia no significa que puedas cambiar su dinámica, su cultura o cómo han sido siempre. Tienes un lugar en la mesa, pero eso no te hace más importante que quienes han estado ahí toda la vida".