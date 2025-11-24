Cómo mantener una sana relación con tu familia política

Hay quienes aseguran que al casarte no solo lo haces con tu pareja, sino también con su familia, por lo que, mantener una relación sana y estable no sólo hace más fácil las convivencias, sino que también propicia un ambiente de confianza y apoyo con tu pareja. A su vez, una buena relación hace que haya menos conflictos y favorece que se creen buenos recuerdos en familia, que perdurarán incluso para los hijos.
El matrimonio y sus entornos
Al llegar al matrimonio es necesario tomar en cuenta la historia del otro, su contexto familiar, laboral y personal. Por ello, es importante tomar en cuenta a la familia.
La psicóloga familiar Teresa Barrera, explicó que "Las dos familias de origen son igual de importantes y no hay que pensar: la mía es mejor y la tuya es un desastre".
Por lo tanto, ambas familias, con sus costumbres y tradiciones, deben ser igualmente valoradas.
Una oportunidad para conocer con límites y respeto
Especialistas señalan que darte la oportunidad de conocer a tu familia política puede llevarte a grandes ventajas. Para ello, es importante el respeto y los límites. En seguida, te mostramos una serie de consejos que pueden ayudarte a forjar una sana relación con tu familia política.
Para Sonia Rivera, los límites y darle el valor que merece tu pareja, es clave. "El poner como prioridad a la pareja no quiere decir que se dejará de apoyar a la familia extensa, pues un matrimonio bien fundado da frutos a los demás, pero es importante siempre actuar bajo este principio, ya que da un orden que permitirá conversaciones y acuerdos saludables para la pareja".
Finalmente añadió que llevar a la práctica este consejo, ha hecho más fácil el poner límites a las opiniones ajenas, ya que aseguró que "cuando el amor está ordenado, se transmite a los demás".
2La armonía se construye con pequeños gestos
Para construir una buena y sana convivencia con la familia política es conveniente mostrar "detalles de cortesía, con la voluntad de tender puentes incluso cuando no todo es sencillo", así lo explicó para Aleteia Guillermo Arévalo.
Además añadió: "En este rol de familia, convergen muchas personas: papás, abuelos, tíos, tías, sobrinos, etc. Cada uno con un rol específico y que ayuda al buen desarrollo de la convivencia familiar, ampliada y mejorada".
Este lazo se fortalecerá con nuestros gestos cotidianos, por lo que es conveniente siempre pensar en el otro como una red de apoyo.
3Mantener una actitud de respeto
Un aspecto fundamental que ayuda a sostener una buena relación con la familia política de tu pareja es: mantener siempre el respeto. Para Moisés Hernández, este punto es clave. Explicó:
"Que ahora seas parte de esa familia no significa que puedas cambiar su dinámica, su cultura o cómo han sido siempre. Tienes un lugar en la mesa, pero eso no te hace más importante que quienes han estado ahí toda la vida".
Finalmente concluyó: "Para mí es clave hacerme escuchar sin imponer, y recordar que todos en la familia merecen voz y voto".
Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia. Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.
20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).
Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.