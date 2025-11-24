mobile icondesktop icon
Cincuenta niños escapan de un secuestro masivo en una escuela de Nigeria

IFEANYI IMMANUEL BAKWENYE | IFEANYI IMMANUEL BAKWENYE

Daniel Esparza - publicado el 24/11/25
Cincuenta de los 315 niños secuestrados de la Escuela Católica Santa María en el estado de Níger han escapado. Ahora están de vuelta con sus familias

Nigeria recibió una pequeña pero contundente ola de alivio este fin de semana: la BBC informó que cincuenta de los aproximadamente 315 niños secuestrados de la Escuela Católica St. Mary en el estado de Níger han escapado. Ahora están de vuelta con sus familias tras lo que grupos cristianos locales describen como una huida valiente y arriesgada. Aun así,  265 niños y 12 profesores siguen desaparecidos, y el país aún se encuentra conmocionado.

El secuestro ha conmocionado a varios estados del norte y centro de Nigeria. Esa misma semana, 25 alumnos fueron secuestrados en el estado de Kebbi, y 38 fieles secuestrados durante un servicio religioso en Kwara fueron liberados tras la muerte de dos personas en el ataque. Desde entonces, las autoridades de Kebbi (Níger), Katsina, Yobe y Kwara han ordenado el cierre de las escuelas con la esperanza de prevenir nuevos ataques.

En Papiri, la comunidad donde se encuentra Santa María, los padres de niños desaparecidos declararon a la BBC que se sienten abandonados. Dijeron que esperaban refuerzos de seguridad inmediatos tras el ataque, pero no llegaron . Una mujer, cuyas sobrinas de seis y trece años fueron secuestradas, lloró al compartir que solo desea que las niñas "regresen a casa".

El presidente Bola Tinubu ha ordenado el reclutamiento de 30.000 agentes de policía adicionales y la reasignación de oficiales que habían sido asignados a la protección de personalidades importantes. Un informe reciente de la Agencia de Asilo de la Unión Europea, citado por la BBC, reveló que aproximadamente 100.000 miembros de la fuerza policial nigeriana, compuesta por 371.000 efectivos, habían estado protegiendo a políticos y otras personalidades importantes. Bajo las nuevas directivas, las personas importantes que buscan protección deben recurrir al Cuerpo de Seguridad y Defensa Civil de Nigeria para que la policía pueda centrarse en la seguridad pública.

Mientras tanto, unidades militares, policías y vigilantes locales rastrean los bosques cercanos y los senderos remotos que se cree fueron utilizados por los secuestradores. Los cincuenta estudiantes que escaparon, según se informa, lo hicieron entre el viernes y el sábado, aprovechando un breve periodo de tiempo para huir.

El Papa León XIV expresó su profunda tristeza y pidió una acción rápida para asegurar la liberación de quienes aún se encuentran en cautiverio. Sus palabras resonaron en muchos nigerianos, exhaustos por el ritmo incesante de ataques perpetrados por bandas criminales y grupos yihadistas, una violencia que afecta por igual a musulmanes, cristianos y a quienes no profesan ninguna fe. Los analistas han señalado que, si bien algunos conflictos tienen dimensiones religiosas, muchos secuestros se deben a actividades delictivas o disputas por recursos.

En el ámbito internacional, los secuestros han reabierto el debate sobre la naturaleza de la inseguridad en Nigeria, especialmente tras las afirmaciones de algunas figuras políticas estadounidenses de que se está discriminando a los cristianos. Las autoridades nigerianas refutan esta versión, afirmando que la violencia se dirige a las comunidades de forma amplia e indiscriminada.

Por ahora, el país se aferra a la luz de esperanza que ofrecen los niños que lograron regresar a casa. Su regreso es un recordatorio de lo que es posible, incluso mientras cientos más siguen perdidos y las familias esperan ansiosamente noticias.

Tags:
cristianos perseguidosniñosviolencia
