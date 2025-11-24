mobile icondesktop icon
logo-blue-headerAleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

“Cantar es propio de quien ama”, afirma el Papa, citando a san Agustín

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
pope-leo-xiv-audience-november-19-2025

Antoine Mekary | ALETEIA

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
I.Media - publicado el 24/11/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
“Todos los sentimientos y emociones que surgen en nosotros de una relación viva con la realidad pueden expresarse en la música”, afirmó el Papa en su homilía

SEMANA DE LA DONACIÓN

Una semana para apoyar a Aleteia en su misión evangelizadora.
Tu donación dará fruto para que la esperanza siga brillando cada día.

Donar

"Quien canta expresa amor, pero también el sufrimiento, la ternura y el deseo que anidan en su corazón, y al mismo tiempo, ama a aquel a quien dirige su canto", explicó el Papa León XIV al celebrar la misa del 23 de noviembre de 2025, ante más de 40.000 personas reunidas en la Plaza de San Pedro para el Jubileo de Coros y Grupos Corales, celebrado en Roma ese fin de semana. Esta liturgia, con motivo de la festividad de Cristo Rey, el último domingo del año litúrgico de 2025, también marcó la celebración diocesana de la Jornada Mundial de la Juventud.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
homiliamisapapa leon xiv
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día