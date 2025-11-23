En su Carta Apostólica sobre el Concilio de Nicea, León XIV llamó a superar controversias teológicas

El Papa León XIV anunció el 23 de noviembre de 2025, al concluir la Misa celebrada en la Plaza de San Pedro, la publicación inmediata de una Carta Apostólica dedicada a la conmemoración del Concilio de Nicea, In uniate Fidei ("En la unidad de la fe"). Este texto forma parte de los preparativos de su viaje a Turquía y Líbano, del 27 de noviembre al 3 de diciembre, durante el cual participará en una conmemoración ecuménica de este Concilio el viernes 28 de noviembre en la histórica sede de esta asamblea.

Por medio de una Carta Apostólica, el Papa León XIV alentó a la Iglesia a "caminar juntos, custodiando y transmitiendo con amor y alegría el don recibido”

"Mientras me dispongo a emprender mi viaje apostólico a Turquía, deseo, mediante esta Carta, alentar en toda la Iglesia un renovado impulso en la profesión de fe, cuya verdad, que ha constituido durante siglos el patrimonio común de los cristianos, merece ser confesada y profundizada de forma siempre nueva y actual", indica el Papa al inicio de este texto de gran densidad histórica y teológica, dividido en 12 partes.

“En la unidad de la fe, proclamada desde los orígenes de la Iglesia, los cristianos están llamados a caminar juntos, custodiando y transmitiendo con amor y alegría el don recibido”, explica León XIV, mostrando que el Concilio de Nicea, “el primer acontecimiento ecuménico en la historia del cristianismo, hace 1700 años”, expresó la esencia de la fe cristiana, que puede resumirse en esta fórmula: “Creemos en Jesucristo, el único Hijo de Dios, bajado del cielo para nuestra salvación”.

“También hoy, en la celebración eucarística dominical, pronunciamos el Credo Niceno-Constantinopolitano, una profesión de fe que une a todos los cristianos”, nos recuerda el Papa en este texto.

Afirma que esta profesión de fe en Cristo, muerto y resucitado, “nos infunde esperanza en los tiempos difíciles que vivimos, en medio de numerosos temores y angustias, amenazas de guerra y violencia, desastres naturales, graves injusticias y desequilibrios, y el hambre y la pobreza que sufren millones de nuestros hermanos y hermanas”.

Una historia turbulenta y violenta

En un extenso relato histórico, recuerda que "los tiempos del Concilio de Nicea no fueron menos turbulentos" y que en el año 325, "las heridas de las persecuciones contra los cristianos aún estaban frescas". "El Edicto de Milán (313), promulgado por los emperadores Constantino y Licinio, anunció el comienzo de una nueva era de paz", pero a pesar de ello, "rápidamente surgieron disputas y conflictos dentro de la Iglesia a raíz de amenazas externas".

El Papa retoma la herejía arriana que llevó a algunos miembros del clero a creer que "Jesús no es verdaderamente el Hijo de Dios", sino un "ser intermediario2 entre Dios y la humanidad. Sin embargo, los pronunciamientos de los obispos ayudaron a replantear la doctrina cristiana al enfatizar la identidad divina de Cristo. "Dios no abandona a su Iglesia; siempre suscita hombres y mujeres valientes, testigos de la fe y pastores que guían a su pueblo y le muestran el camino del Evangelio", afirma León XIV en este texto.

Sin embargo, en un ambiente tenso, tuvo lugar la reunión de los "318 Padres" bajo la presidencia del emperador. "El número de obispos reunidos no tenía precedentes. Algunos aún presentaban las marcas de las torturas sufridas durante la persecución. La gran mayoría provenía de Oriente, mientras que parece que solo cinco eran de Occidente", explica el actual obispo de Roma, quien añade que dos sacerdotes romanos fueron delegados por su lejano predecesor, el papa Silvestre I, quien reinó del 314 al 335.

Este encuentro permitió la estructuración gradual de los fundamentos de la fe cristiana, apoyándose más en el monoteísmo bíblico que en las categorías intelectuales de la filosofía griega. "Los Padres de Nicea quisieron mantenerse firmemente fieles al monoteísmo bíblico y al realismo de la Encarnación. Querían reafirmar que el único Dios verdadero no está lejos de nosotros, ni es inaccesible, sino que, al contrario, se ha acercado a nosotros y ha venido a nuestro encuentro en Jesucristo", explica León XIV.

“El Credo de Nicea no nos habla de un Dios lejano, inaccesible e inmóvil que reposa en sí mismo, sino de un Dios cercano, que nos acompaña en nuestro camino por el mundo y en los lugares más oscuros de la tierra”, explicó el Papa, mostrando que las afirmaciones del Credo revolucionan “las concepciones paganas y filosóficas de Dios”.

En contraste con las concepciones de la mitología antigua, la inmensidad del Dios cristiano “se manifiesta en el hecho de que se hace pequeño, que se despoja de su infinita majestad para hacerse nuestro prójimo en los humildes y los pobres”, enfatizó.

Un credo mejor comprendido por el pueblo que por el clero

Sin embargo, el Credo Niceno no tuvo la misma acogida en todas partes, ya que el arrianismo seguía prevaleciendo entre la élite imperial y una parte del clero. Paradójicamente, el Credo fue asimilado con mayor facilidad por la población en general que por el clero. "Los oídos del pueblo son más santos que el corazón de los sacerdotes", escribió san Hilario de Poitiers (c. 315-367) sobre este tema.

Además de San Hilario, el Papa rinde homenaje en este texto a las grandes figuras que tuvieron un papel central en la difusión del Credo Niceno, entre ellas en Oriente, San Atanasio de Alejandría, y en Occidente, San Martín de Tours (c. 316-397), San Ambrosio de Milán (333-397) y, por supuesto, San Agustín de Hipona (354-430), su maestro espiritual.

Desde que fue finalmente reconocido como "universalmente vinculante" en el Concilio de Calcedonia en 451, el Credo Niceno-Constantinopolitano ha sido "la profesión común de todas las tradiciones cristianas", uniendo así a católicos, ortodoxos y protestantes en torno a la misma fe aún hoy.

Sigue a Dios y no a los ídolos

En un tono que recuerda al estilo del Papa Francisco, León XIV invita a cada lector, en la sección final, a un "examen de conciencia" sobre su relación con el Credo, porque "lo que decimos con la boca debe salir del corazón para ser testimoniado en la vida". "¿Entendemos y vivimos lo que decimos cada domingo, y qué significa lo que decimos para nuestras vidas?", pregunta.

Hoy en día, para muchos, Dios y la cuestión de Dios carecen casi de sentido en la vida. El Concilio Vaticano II subrayó que los cristianos son, al menos en parte, responsables de esta situación, porque no dan testimonio de la verdadera fe y ocultan el verdadero rostro de Dios con estilos de vida y acciones alejados del Evangelio, reconoce el Papa.

"Se han librado guerras, se ha asesinado, perseguido y discriminado a personas en nombre de Dios. En lugar de proclamar un Dios misericordioso, hemos hablado de un Dios vengativo que inspira terror y castiga", lamenta León XIV, invitando así a los cristianos a dar testimonio de su esperanza con mayor coherencia.

"¿Es el único Dios realmente el Señor de la vida, o hay ídolos más importantes que Dios y sus mandamientos?", se pregunta León XIV, cuestionando el vínculo entre las raíces espirituales de los cristianos y su actitud social y ecológica.

“¿Estoy dispuesto a compartir los recursos de la tierra, que son de todos, de forma justa y equitativa? ¿Cómo trato la creación, obra de sus manos? ¿La utilizo con reverencia y gratitud, o la exploto y la destruyo, en lugar de preservarla y cultivarla como el hogar común de la humanidad?”, pregunta, entre otras cosas.

El mandamiento cristiano del amor mutuo

"Si Dios nos ama con todo su ser, entonces también debemos amarnos unos a otros. No podemos amar a Dios, a quien no vemos, sin amar también al hermano y a la hermana que sí vemos", insistió León XIV, utilizando un lenguaje que abarcaba a ambos sexos, un hecho notable en la historia del magisterio papal. "Siguiendo a Jesús, la ascensión a Dios pasa por la descendencia y la devoción a nuestros hermanos y hermanas, especialmente a los últimos, los más pobres, los abandonados y los marginados", enfatizó el Papa.

"Ante las catástrofes, las guerras y la miseria, sólo podemos dar testimonio de la misericordia de Dios a quienes dudan de Él cuando experimentan su misericordia a través de nosotros", insiste el Papa.

"En un mundo dividido y desgarrado por muchos conflictos, la única comunidad cristiana universal puede ser signo de paz e instrumento de reconciliación", insiste el Papa, pidiendo reforzar el movimiento ecuménico en torno a la memoria común de los mártires, 30 años después de la publicación de la encíclica de Juan Pablo II Ut unum sint.

"El Espíritu Santo es el vínculo de unidad que adoramos con el Padre y el Hijo", explicó el Papa. "Por tanto, debemos dejar atrás las controversias teológicas que han perdido su propósito para alcanzar un entendimiento común y, más aún, una oración común al Espíritu Santo, para que nos reúna a todos en una sola fe y un solo amor", instó León XIV.