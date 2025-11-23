Aleteia
En su Carta Apostólica sobre el Concilio de Nicea, León XIV llamó a superar controversias teológicas

pope-leo-xiv-jubilee-audience-choirs-chorales

Antoine Mekary | ALETEIA

I.Media - publicado el 23/11/25
Por medio de una Carta Apostólica, el Papa León XIV alentó a la Iglesia a "caminar juntos, custodiando y transmitiendo con amor y alegría el don recibido”

El Papa León XIV anunció el 23 de noviembre de 2025, al concluir la Misa celebrada en la Plaza de San Pedro, la publicación inmediata de una Carta Apostólica dedicada a la conmemoración del Concilio de Nicea, In uniate Fidei ("En la unidad de la fe"). Este texto forma parte de los preparativos de su viaje a Turquía y Líbano, del 27 de noviembre al 3 de diciembre, durante el cual participará en una conmemoración ecuménica de este Concilio el viernes 28 de noviembre en la histórica sede de esta asamblea.

Tags:
cartaconcilioecumenismopapa leon xiv
