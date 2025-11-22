Padres de familia, ¿a veces quisieran renunciar a su misión?

Para todos esos padres y madres estresados: incluso los mejores padres quieren desconectar a veces. ¡No pasa nada!

La crianza de los hijos es un papel curioso para todos los padres. No firmamos ningún contrato, no asistimos a ninguna formación con formalidad y, sin embargo, desde el amanecer hasta el atardecer, se espera que seamos chóferes, chefs, terapeutas, árbitros, oradores motivacionales e ingenieros de meriendas.

Y luego, muchos padres tienen que compaginar estas exigencias con las de sus trabajos.

La mayoría de los días nos las arreglamos como podemos, logramos algunos pequeños triunfos y esperamos que nadie se dé cuenta de que hemos servido cereales para cenar. Pero luego llegan los días en los que el depósito se queda vacío.

Tu carga de trabajo se triplica y al instante, te invade la culpa. Porque los buenos padres no piensan así, ¿verdad? En realidad... sí lo hacen. Bastante.

No estás fallando. Eres humano

En algún momento, hemos interiorizado la extraña creencia de que los padres deben ser infinitamente pacientes, emocionalmente a prueba de balas y capaces de dar respuestas sensatas en cualquier momento.

Pero los padres son personas. Y las personas se cansan, se sienten abrumadas, se sobreestimulan y, en ocasiones, fantasean con estar solos en una tranquila habitación de hotel, sin responsabilidades y con patatas fritas del servicio a la habitación.

Sentirse cansado de la crianza de los hijos no significa que los ames menos. Simplemente significa que has llegado al límite de tu capacidad actual, e incluso los teléfonos inteligentes necesitan recargarse.

Quizás tú también necesites que te cuiden

Aquí está el giro que nadie te cuenta: los padres a veces necesitan precisamente lo que intentan dar: tranquilidad, consuelo, permiso para descansar. Hay algo maravillosamente reconfortante en que alguien un poco mayor o más estable te mire a los ojos y te diga: "No pasa nada. Yo te cuido".

Si ese apoyo no está disponible de inmediato, está perfectamente bien pedir prestado lo que puedas. Un amigo amable que te escuche sin juzgarte.

Un hermano que comprenda el caos. Un cónyuge que pueda sustituirte durante media hora. Incluso un breve momento de oración puede hacerte sentir como si te estuvieran criando (¡y de hecho es así!), permitiendo que Dios sostenga los extremos del día que tú no puedes sostener.

Ser padre cuando estás agotado

Aquí es donde las pequeñas prácticas se convierten de repente en heroicas. Quince minutos de tranquilidad detrás de una puerta cerrada pueden restablecer una mente agotada.

Un paseo lento por el barrio puede estirar los músculos emocionales que han estado tensos toda la tarde. Una cena sencilla que requiera pocos platos puede ser justo lo que salve la velada.

Los niños no necesitan comidas gourmet ni un control impecable del estado de ánimo, sino padres que estén lo suficientemente presentes, aunque estén un poco desaliñados.

Reconoce que estás agotado y, si no puedes recargar energías de inmediato, piensa que la hora de acostarse es el equivalente a llegar a esa estación de servicio.

La espiral de culpa no ayuda a nadie

Esa voz molesta que dice «eres un mal padre» casi siempre aparece cuando estamos agotados. El cansancio se confunde con el fracaso, pero no son lo mismo.

La culpa tiene una puntería terrible: rara vez da en el blanco de las cosas que realmente importan y, a menudo, ignora los miles de pequeños gestos de amor que ya has hecho hoy.

El hecho de que te sientas culpable es, irónicamente, una prueba de que te preocupas profundamente.

Nuestra fe cristiana nos enseña que la culpa debe estar vinculada a la verdad. Necesitamos la humildad para reconocer que cometemos errores, pecamos, fracasamos. Pero esa misma humildad nos recuerda que somos criaturas caídas amadas por un Dios misericordioso.

Vamos a fracasar. Sumirnos en la culpa crea un falso abismo emocional, mientras que recurrir a la verdad nos lleva a la convicción de que Dios no se sorprende por nuestros fracasos y quiere perdonarlos. Él quiere seguir adelante. ¿Y nosotros?

