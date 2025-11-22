Aleteia
“C. S. Lewis y Narnia”: conociendo los símbolos cristianos

Yohana Rodríguez - publicado el 22/11/25
En el libro del padre José María Pérez vemos cómo los libros de Narnia tienen una gran enseñanza espiritual para quien los lee

¿Has leído los libros de Las Crónicas de Narnia? Estos clásicos de la literatura fueron escritos por C.S. Lewis, que fue un historiador y escritor anglicano, que se destacó por haber impactado en la espiritualidad de muchas personas. Sin embargo, aunque las personas gustan de estas historias, no reconocen todos los mensajes y símbolos cristianos que existen.

Aleteia comparte el nuevo libro del padre español José María Pérez, perteneciente al ordinariato militar, llamado C. S. Lewis y Narnia, que nos ayuda a introducirnos a este mundo de fantasía, en donde la literatura conecta con la fe.

Narnia: un libro que nos acerca a Dios

“En el libro de El león, la bruja y el ropero aparece la redención por la cruz, y en los demás se abordan temas como la fe en un mundo secular (El príncipe Caspian) o el deseo de encontrarse con Aslan más allá de los confines del mundo (La travesía del Viajero del Alba). El mensaje central es que Cristo nos ama con locura y desea que vivamos con Él eternamente”.

Este mensaje es claro para el ojo que analiza el libro con intención, intentando descubrir las conexiones espirituales con el mundo fantástico. Pero el padre José María, al notar que la gente no lo percibía, escribió este libro para niños que presenta la simbología cristiana detrás de cada capítulo.

Un encuentro de Dios con los niños

En especial, mencionó cómo las generaciones de niños de hoy necesitan de este tipo de lectura que fomenta la creatividad y la relación con Dios. Más en la actualidad, en la que la Inteligencia Artificial ha rezagado el contacto de la lectura.

“Narnia sigue vigente porque la realidad actual no es muy diferente a la época en que Lewis la escribió. Tras la Segunda Guerra Mundial, muchos libros infantiles eran muy realistas y formativos, para preparar a los niños para el mundo adulto. Lewis, sin embargo, recupera la imaginación: usa un lenguaje infantil, fantasía, animales, paisajes que un niño puede reconocer, para que descubran a Jesucristo a través del cuento”.

Lewis buscaba y fomentaba la capacidad imaginativa dejando el rastro para encontrar verdades cristianas profundas. Ya que expresa la verdad del Evangelio de una forma digerible y hermosa para los pequeños.

Un libro para identificarse

El sacerdote, desde su propia experiencia, nos cuenta cómo este libro impactó en su vida. En especial, el libro de El Caballo y el muchacho, en la historia de ese libro, un niño del desierto avanza hacia Narnia guiado por Aslan -el león- y es ahí que descubre que todo su camino ha sido parte del plan de Dios. “Eso revela el cuidado providente de Dios, que nos acompaña toda la vida para demostrarnos su amor”.

El padre encuentra este y otros símbolos que no solo enriquecen la vida personal, sino también la espiritual. Por lo que a él le gustaría que el lector, al leer su libro, pueda comprender mejor estos dos aspectos fundamentales: el primero es el cómo Lewis reflejó su vida en las siete Crónicas, así como la necesidad de que Jesucristo, y la Iglesia, sean parte de nuestra vida.

“Lewis, aunque anglicano, tenía una visión de comunidad espiritual muy similar a la católica: no podemos caminar solos; necesitamos una familia espiritual, la Iglesia. En sus historias, los personajes se apoyan mutuamente, y es esa comunión la que sostiene la fe y el crecimiento”.

