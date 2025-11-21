Aleteia
(VIDEO) La solemnidad que marca el fin del año litúrgico

Guillermo Arévalo - publicado el 21/11/25
Cristo Rey del Universo: la fiesta que nos recuerda que el verdadero Reino se construye amando y sirviendo.

La Iglesia celebra la solemnidad de Cristo Rey del Universo, que marca el cierre del año litúrgico. Es la proclamación de Jesús como centro de la historia y del corazón humano. Un Reino que no se impone por fuerza, sino que crece donde hay amor, servicio y misericordia.

Tags:
Cristofiestauniverso
