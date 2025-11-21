(VIDEO) La solemnidad que marca el fin del año litúrgico

La Iglesia celebra la solemnidad de Cristo Rey del Universo, que marca el cierre del año litúrgico. Es la proclamación de Jesús como centro de la historia y del corazón humano. Un Reino que no se impone por fuerza, sino que crece donde hay amor, servicio y misericordia.
