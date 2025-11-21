La noche del 21 de noviembre de 2025, el mundo entero puso sus ojos en Tailandia cuando Fátima Bosch, representante de México, fue coronada Miss Universo. La belleza no queda en lo físico, sino en los gestos de fe que se reflejan en sus actos desde que comenzó los certámenes de belleza.
Fátima Bosch representa no solo un triunfo de belleza y talento, sino también de convicción de fe
