La fiesta de Cristo Rey se instituyó hace 100 años

Renata Sedmakova | Shutterstock

Philip Kosloski - publicado el 21/11/25
El Papa Pío XI anunció la institución de la fiesta de Cristo Rey al final del Año Jubilar de 1925; hoy es una parte importante del año litúrgico de la Iglesia

Cada año, la Iglesia Católica Romana concluye su año litúrgico con una fiesta especial dedicada a Cristo Rey. Se trata de una fiesta relativamente moderna, ya que se instituyó hace solo 100 años.

Un mundo cada vez más oscuro

En 1925, el mundo se encontraba sumido en el caos tras la Primera Guerra Mundial, con el creciente secularismo extendiéndose por todo el mundo. El Papa Pío XI trató de combatir la oscuridad afirmando que Jesucristo es el verdadero rey al que debemos lealtad.

Lo hizo estableciendo una fiesta en honor a "Nuestro Señor Jesucristo Rey", a través de su carta encíclica Quas Primas, publicada el 11 de diciembre de 1925.

Pío XI explicó que esta nueva fiesta se instituyó debido a las peticiones del pueblo:

"Puesto que este Año Santo ha brindado más de una oportunidad para realzar la gloria del reino de Cristo, consideramos que es conforme a nuestro oficio apostólico acceder al deseo de muchos cardenales, obispos y fieles, que nos han manifestado tanto individual como colectivamente, de cerrar este Año Santo con la inserción en la Sagrada Liturgia de una fiesta especial de la Realeza de Nuestro Señor Jesucristo".

Esperaba que esta fiesta fuera una luz en la oscuridad:

"Sin embargo, esperamos firmemente que la fiesta de la Realeza de Cristo, que en el futuro se celebrará cada año, acelere el retorno de la sociedad a nuestro amoroso Salvador. Sería deber de los católicos hacer todo lo posible para lograr este feliz resultado".

Lugar de la fiesta en el calendario

Inicialmente, esta fiesta se celebraba a finales de octubre, cerca de la fiesta de Todos los Santos. Tras el Concilio Vaticano II, se consideró más apropiado trasladarla al final del año litúrgico, inmediatamente antes del comienzo del Adviento.

Pío XI mencionó en su encíclica que era adecuado celebrarla cerca del final del año, "es al final del año litúrgico, y así la fiesta de la Realeza de Cristo corona los misterios de la vida de Cristo ya conmemorados durante el año".

Cien años después, la fiesta de Cristo Rey sigue siendo una parte importante del año litúrgico y es un momento para recordar la realeza de Jesús sobre todos nosotros, especialmente como Rey de nuestros corazones y verdadero soberano de toda la sociedad.

