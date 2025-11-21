El Papa León recibe latas de cerveza “Da Pope” elaborada en su honor

La cervecería Burning Bush, con sede en Chicago, lanzó una cerveza llamada "Da Pope" pocas semanas después de la elección del Papa León XIV. El nombre hace referencia a un sketch de "Saturday Night Live" de 1991

El gobernador de Illinois, Jay Pritzker, hizo una entrega muy especial al Vaticano el miércoles 19 de noviembre: le regaló latas de cerveza "Da Pope" al Papa León XIV.

"Traemos buenas noticias desde Chicago", dijo Pritzker durante la reunión. Además de las latas de cerveza Da Pope, Pritzker invitó al Papa León a visitar Chicago, señalando que la ciudad ha sido "un caos positivo" desde su elección.

Pritzker bromeó diciendo que Leo podía "disfrutar o al menos exhibir" el paquete de cuatro cervezas Da Pope, y el Papa Leo respondió que "las pondremos en el refrigerador".

Las cervezas "Da Pope" se suman a la camiseta "Da Pope" que el Papa León recibió en julio.

La cervecería reacciona

"Nos sentimos increíblemente honrados y emocionados de que el Papa Leo haya recibido la cerveza Da Pope American Mild Ale directamente del Gobernador JB Pritzker. El Gobernador, que visitó la cervecería y disfrutó de la cerveza en junio, se puso en contacto esta semana para recoger la cerveza y entregársela personalmente al Papa Leo durante su viaje al Vaticano", dijo Brent Raska, propietario de Burning Bush Brewery, a Aleteia.

Raska continuó diciendo: "¡Muchísimas gracias al gobernador Pritzker por hacer esto posible y gracias a todos los que han brindado con una pinta de Da Pope desde que elaboramos nuestro primer lote en mayo!"

Hay una cantidad muy limitada de latas de "Da Pope" disponibles para la venta, pero la cerveza se sirve regularmente en la cervecería Burning Bush Brewery y estará disponible de barril en diciembre, según Raska. Un dólar de cada pinta y paquete de cuatro latas vendido se dona a obras benéficas, añadió.

La historia detrás de "El Papa"

"Da Pope" es una American Mild Ale con un 4,3 % de alcohol, según su página en Untappd, una aplicación para aficionados a la cerveza. Esta cerveza posee un sabor "intenso y delicioso", con notas maltosas, tostadas y de caramelo. Es de color oscuro, pero de cuerpo ligero y fácil de beber.

La lata muestra la imagen de un papa con un estampado de la bandera de Chicago en la espalda.

Para aquellos confundidos por el nombre "Da Pope": además de la obvia inspiración en el Papa León XIV, el nombre es una referencia a un sketch recurrente de Saturday Night Live llamado "Los superfans de Bill Swerski".

El sketch, que se estrenó en 1991 y se emitió esporádicamente durante los años 90, satirizaba el acento de Chicago cuando los personajes se referían al equipo de fútbol americano de la ciudad como "Da Bears" (Los Osos).