Dos nuevos mártires y cuatro nuevos venerables para la Iglesia Católica

Asesinados por los nazis en 1944, los sacerdotes italianos Ubaldo Marchioni (1918-1944) y Martino Capelli (1912-1944) fueron reconocidos como mártires por la Iglesia Católica el 21 de noviembre de 2025. Entre los demás decretos validados por el Papa León XIV, Roma reconoce las virtudes heroicas de cuatro personas bautizadas, ahora consideradas "venerables" por la Iglesia: un obispo y un sacerdote italianos, una monja australiana que se convirtió en médica en la India y una laica brasileña con discapacidad que defendió la causa de los derechos de las personas con discapacidad.

El primer decreto se refiere al martirio del padre Ublado Marchioni, sacerdote italiano asesinado por los nazis el 29 de septiembre de 1944. Nacido en 1918 en una aldea de Emilia-Romaña, ingresó en el seminario menor a los diez años y posteriormente en el seminario de Bolonia, antes de ser ordenado sacerdote en 1942. Se convirtió en vicario parroquial de Monzuno. Allí se encontraba durante el verano de 1943, cuando el fascismo se derrumbó en Italia.

El Dicasterio para las Causas de los Santos explica que, durante este delicado período, "el papel de los párrocos fue crucial, especialmente en la defensa de la población contra la arrogancia de los nazis, pero también, a menudo, contra los partisanos".

En su lucha contra la resistencia antifascista, los soldados alemanes cometieron atrocidades contra la población civil. El 29 de septiembre, el padre Marchioni se detuvo en una iglesia de Casaglia para proteger las hostias consagradas y consolar a los vecinos. "Instó a los hombres a refugiarse en el bosque, dejando en la iglesia solo a las mujeres y los niños", informa el dicasterio. Pero todos fueron llevados al cementerio y asesinados allí. El padre Marchioni fue llevado de vuelta a la iglesia, donde le dispararon en la cabeza. Don Ubaldo nunca se involucró directamente en asuntos políticos relacionados con la resistencia, aclara el Vaticano, añadiendo que el sacerdote contaba con el apoyo de algunos feligreses.

El segundo decreto se refiere al padre Nicola Capelli, también víctima de la barbarie nazi. Nacido en 1912 en Nembro, en la diócesis de Bérgamo, ingresó en el seminario de los Sacerdotes del Sagrado Corazón, también conocidos como los Dehonianos, a los doce años. En 1930, profesó sus primeros votos religiosos, adoptando el nombre de Hermano Martín de María de los Dolores. Ordenado sacerdote el 26 de junio de 1938, soñaba con una misión en China, pero continuó sus estudios en Roma antes de ser llamado a Bolonia en 1943 para enseñar Sagrada Escritura.

En julio de 1944, su comunidad se instaló en Burzanella, un pueblo remoto entre Bolonia y Florencia. Allí, se vio en el ojo del huracán, sufriendo represalias y redadas, y sintió la imperiosa necesidad de exponerse para administrar la extremaunción a los ejecutados. Sin hacer distinción entre quienes rescataba, algunos lo consideraban un espía. Sus superiores querían trasladarlo, pero él se negó para seguir brindando apoyo espiritual a la población local.

Fue arrestado el 29 de septiembre de 1944 y murió dos días después bajo fuego de ametralladora de las SS, junto con otros 44 prisioneros. Antes de morir, según relata el Vaticano, el sacerdote realizó "con fuerza y ​​fervor" el acto sacerdotal de impartir la última bendición a los moribundos. Tenía tan solo 32 años.

Con el reconocimiento de estos mártires, la Iglesia católica considera beatos a estos dos sacerdotes. Para que sean declarados santos, la Iglesia debe reconocer que intercedieron por un milagro.

Cuatro nuevos "venerables"

Cuatro decretos también dan fe de las "virtudes heroicas" de cuatro "siervos de Dios". Tras este importante paso en el proceso de canonización, que los convierte en "venerables", será necesario el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión para su beatificación.

El primero de la lista es el italiano Enrico Bartoletti, arzobispo de Lucca (1916-1976). Natural de la provincia de Florencia, ingresó en el seminario a los quince años y desde muy pronto destacó por su profundidad espiritual y sus capacidades intelectuales, hasta el punto de que sus superiores lo enviaron a estudiar a Roma. Ordenado sacerdote el 23 de julio de 1939, pronto se convirtió en profesor e instructor del seminario, institución que, durante la Segunda Guerra Mundial, se transformaría en un centro de acogida para judíos destinados a la deportación a campos de exterminio y, posteriormente, en un hospital aliado.

En 1958, fue nombrado arzobispo auxiliar de Lucca, donde poco a poco se ganó el respeto en una diócesis que inicialmente le fue muy hostil. Participó en el Concilio Vaticano II y mostró un interés particular por los temas de la liturgia, la escasez de sacerdotes y el apostolado de los laicos. En 1972, Pablo VI lo llamó, en contra de su voluntad, para servir como secretario general de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), con el fin de implementar las reformas conciliares en Italia. Falleció el 5 de marzo de 1976 de un ataque al corazón en el Hospital Gemelli, y Pablo VI expresó su estima personal por él visitando su funeraria.

El padre Gaspare Goggi, religioso de la Congregación de la Divina Providencia (1877-1908), también es venerado. Nacido en Piamonte en el seno de una familia de clase media, el joven Gaspare Goggi padeció desde muy temprana edad de anemia perniciosa, acompañada de trastornos mentales recurrentes. Durante sus estudios en Génova, conoció a Don Luigi Orione, un sacerdote muy popular en Italia, de quien se convirtió en discípulo.

En 1903, fue el primero en profesar sus votos religiosos en la naciente Congregación de la Divina Providencia. Participó en la redacción de la Regla y posteriormente fue enviado a Roma, a la parroquia de Sant'Anna en el Vaticano, donde se convirtió en el primer párroco en 1904. Se dedicó con ahínco a sus deberes, especialmente en el confesionario.

Pero su salud se deterioró en 1908. Fue enviado a un hospital psiquiátrico en Alessandria, donde los médicos observaron "graves problemas nutricionales y anemia", así como "un estado de depresión ansiosa alimentada por persistentes pensamientos de condenación". Murió la noche del 4 de agosto, pocos días después de su llegada, y Don Orione lo lloró.

La tercera venerable mencionada es la australiana María del Sagrado Corazón (1887-1957), una monja de la Compañía de Jesús, María y José, una médica devota entre los más pobres de la India.

Nacida en el seno de una familia católica australiana, Mary Glowrey —su nombre de pila— eligió valientemente convertirse en médica a pesar de los prejuicios sociales que excluían a las mujeres de la profesión. Se especializó en cirugía y oftalmología en diversos hospitales de Melbourne. En 1915, tras leer la biografía de Agnes McLaren (1837-1913), una médica escocesa que se convirtió al catolicismo a los 61 años y viajó a la India a los 72 para abrir un hospital para mujeres, Mary Glowrey sintió una vocación similar.

El 21 de enero de 1920 partió hacia Guntur, en la diócesis de Madrás, donde trabajó en un dispensario dirigido por las Hermanas de la Compañía de Jesús, María y José —donde profesó sus votos religiosos— y aprendió el idioma local, el telugu. María del Sagrado Corazón, la única médica del lugar, tuvo un gran éxito, atendiendo a 40.000 pacientes al año en el centro, que posteriormente se convirtió en hospital. Falleció en 1957 a causa de un doloroso cáncer de huesos, antes de ver cumplido su deseo de fundar una escuela de medicina católica.

Finalmente, Roma reconoce las virtudes heroicas de la laica brasileña Maria de Lourdes Guarda (1926-1996), una mujer postrada en cama durante décadas en una habitación de hospital y una figura en la lucha por la inclusión de las personas discapacitadas.

Tras una infancia profundamente piadosa, la joven maestra se unió a las Hermanas de San José para seguir su vocación religiosa. Pero el certificado médico que le pidieron marcó un punto de inflexión trágico: le diagnosticaron una afección de la columna vertebral que le causaría medio siglo de sufrimiento, incluyendo infecciones, movilidad reducida y errores quirúrgicos. "¡Hágase la voluntad de Dios!", repetía constantemente María de Lourdes Guarda, mientras veía cómo le amputaban la pierna derecha y cómo la izquierda se atrofiaba con el paso de los años. Desde su cama de hospital, llevó a cabo un verdadero apostolado, ayudando a los enfermos y recibiendo incansables visitas de personas marginadas —prostitutas, madres solteras y homosexuales— que buscaban su ayuda.