Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

Dos nuevos mártires y cuatro nuevos venerables para la Iglesia Católica

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
pope-leo-xiv-canonization-mass-october-19-2025

Antoine Mekary | ALETEIA

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
I.Media - publicado el 21/11/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Ubaldo Marchioni, Martino Capelli han sido reconocidos como mártires; mientras que Enrico Bartoletti, Gaspare Goggi, María del Sagrado Corazón y María de Lourdes Guarda ahora son venerables

Asesinados por los nazis en 1944, los sacerdotes italianos Ubaldo Marchioni (1918-1944) y Martino Capelli (1912-1944) fueron reconocidos como mártires por la Iglesia Católica el 21 de noviembre de 2025. Entre los demás decretos validados por el Papa León XIV, Roma reconoce las virtudes heroicas de cuatro personas bautizadas, ahora consideradas "venerables" por la Iglesia: un obispo y un sacerdote italianos, una monja australiana que se convirtió en médica en la India y una laica brasileña con discapacidad que defendió la causa de los derechos de las personas con discapacidad.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
santa sedesantos
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día