¿Cuáles son las cinco características de un buen noviazgo? 

El padre Ignacio Amorós, del proyecto Se Buscan Rebeldes, presenta cinco importantes señales que indican si estás en un buen noviazgo o no, y si te hace ser mejor persona



Si estás viviendo una relación de noviazgo, vale la pena cuestionarte cinco puntos importantes que te ayudarán a evaluar tu reacción y el impacto que tiene en ti.

Para ello puedes analizarlo con estas cinco señales que nos comparte el padre Ignacio Amorós, del canal de YouTube Se Buscan Rebeldes, donde comparten temas de formación y reflexión sobre temas que vale la pena tratar en la juventud.

Puntos de reflexión

El padre Ignacio relata que, con frecuencia, muchos jóvenes le hacen llegar preguntas sobre el noviazgo, con el fin de tener una relación sana, teniendo en el centro de su relación a Cristo.

Preguntas muy naturales como: — "¿Es esta persona para mí?","¿Debo seguir en esta relación?", "¿Me hace bien?"— El video propone cinco signos que ayudan a evaluar si un noviazgo se construye sobre un amor real y no sobre emociones pasajeras o dependencias afectivas.

Por ello, el padre Ignacio nos comparte estas cinco señales que debes analizar en tu noviazgo:

1 Te hace mejor persona

Un amor auténtico impulsa a la virtud, al orden interior, a una vida más sana y a crecer moral y espiritualmente. "Un buen amor te tira para arriba", afirma el P. Amorós, recordando el testimonio de una joven que decía: "Mi novio me hace mejor persona".

Por lo que esta se convierte en una importante señal de que además de disfrutar el tiempo con esa persona, te impulsa a dar lo mejor de ti cada día en los distintos ámbitos de tu vida.

2 Te hace mejor con los demás, empezando por tu familia

La familia es nuestro centro, por lo que tu pareja te motiva a compartir momentos familiares, no te aísla de ellos, ni de tus demás relaciones interpersonales, ya sea de amistad, laboral o estudiantil.

"Un buen amor, te lleva a querer mejor a los tuyos", así lo explicó el padre Ignacio, a diferencia de aquellas parejas que son posesivas o cerradas a tus seres queridos y a tus círculos frecuentes.

3 Estar con esa persona te da paz interior

Es muy cierto que, cuando algo no viene de Dios, no da paz, sino que provoca inquietud. Por lo tanto el padre Amorós, explica que "es la serenidad del corazón enamorado lo que hace el bien".

Por lo tanto, no dudes en pedir al Espíritu Santo que te ilumine para que te ayude a ver con claridad lo que hay en tu corazón y saber discernir conforme a la voz de Dios.

4 Te permite vivir en verdad sin esconderte

El presbítero Amorós, nos invita a reflexionar con esta pregunta propuesta por san Ignacio "Si tu madre supiera de esta relación, ¿Qué te diría?" Lo que quiere decir que: un noviazgo sano no necesita esconderse, ni llevar una doble vida con apariencias y engaños.

5 Te abre horizontes y te impulsa a soñar en grande

"Cuando el amor entra en una relación, te hace magnánimo", explicó el sacerdote de Se Buscan Rebeldes. Ya que, cuando se vive un amor auténtico y entregado a Dios, "ensancha el corazón y da vida".

Te inspira a cumplir tus metas y además se da la oportunidad de acompañarte en el proceso, de modo que promueve en ti la creatividad y los anhelos de alcanzar juntos la santidad. Lo contrario sería, cuando esa persona te encoja, te asfixia y apaga poco a poco tus ilusiones.

La señal definitiva: Te acerca a Dios

Por último el padre Ignacio, ofrece un consejo de oro, el cual, podríamos definir como la señal más importante: te lleva a Dios. Por lo que no solo busca su propia salvación, sino también la tuya a la par de la suya.