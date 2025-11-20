Jóvenes en marcha, Iglesia en salida: el nuevo movimiento por la paz en México

Algo nuevo está pasando; la Generación Z —esa que nació con pantalla en la mano— está abriendo los ojos ante la realidad y buscando algo que las Redes Sociales no han logrado llenar: sentido, comunidad y una esperanza que no se mida por lo viral, sino por la presencia

En distintos países hemos visto vigilias masivas, adoraciones espontáneas, revivals universitarios y marchas que tienen un sello común: no responden al marketing ni a un activismo tradicional, responden a un cansancio existencial profundo. Los jóvenes hoy preguntan: ¿Vale la pena este mundo? ¿Esta vida vale la pena vivirla? Entonces observan la realidad y, ante la pasividad que esperábamos de ellos, han dado vuelta a la historia y han decidido tomar en sus manos su futuro. Ellos han respondido con una búsqueda sincera de Dios y una exigencia de justicia social y paz.

No es una reacción de moda. Es un movimiento mixto: protesta más oración. Piden paz, reclaman justicia, y vuelven la mirada a lo trascendente porque las soluciones técnicas ya no bastan.

México: la marcha que no se esperaba: jóvenes y adultos dijeron “basta”

En México esa sacudida se materializó con marchas en distintas ciudades el pasado 15 de noviembre. Estos jóvenes de la Generación Z quisieron salir a las plazas y puentes, reclamando seguridad, justicia y el fin a la impunidad en un contexto de violencia cotidiana, disputas territoriales del crimen organizado y un Estado con señales de fatiga frente al problema.

Esa movilización tiene una carga simbólica muy fuerte: no es solo pedir medidas públicas, es gritar que la vida común —ir a la escuela, caminar por la colonia, salir de noche— ya no es un hecho garantizado de seguridad y tranquilidad. La protesta juvenil, por su energía y visibilidad, puede convertirse en motor de cambio. En ocasiones similares, en otras latitudes, ha abierto procesos que llevaron a transformaciones políticas profundas.

La reacción de la Iglesia mexicana: caminar, conversar y construir paz

Los obispos mexicanos, atentos a este despertar, respondieron con una propuesta pública organizada: el Diálogo Nacional por la Paz y la Convocatoria a caminar y conversar por la paz.

Llaman a articular esfuerzos por medio de caminatas, celebraciones, conversatorios, acompañamiento a las víctimas del crimen y jornadas de oración. No es un acto improvisado. Los obispos proponen 7 acciones de los gobiernos y 14 acciones de la sociedad civil, para juntos, erradicar el cáncer de la inseguridad e injusticia.

Entre estos actos, proponen: atención a víctimas, salud mental, educación para la paz, recuperación del espacio público, acuerdos laborales, cultura de cuidado y hospitalidad con migrantes, prevención de adicciones, cuidado del medio ambiente, justicia restaurativa, rendición de cuentas, fortalecimiento del liderazgo comunitario y policial.

Ese planteamiento es importante por dos razones:

Reconoce la urgencia social (no solo la espiritual).

Propone acciones concretas y múltiples frentes (político, cultural, pastoral y comunitario).

¿Cómo concretar en la vida cotidiana estas propuestas?

El episcopado mexicano sugiere acciones concretas, pensadas para que una parroquia, un grupo juvenil o una familia y que puedan ponerse en marcha hoy. Son prácticas simples, replicables y alineadas con las 14 acciones del Diálogo Nacional por la Paz.

A Para parroquias y comunidades (nivel territorial)

Foros locales de escucha: convocar semanalmente a jóvenes, comerciantes, policías comunitarios y víctimas para mapear el problema y priorizar necesidades (seguridad, alumbrado, rutas seguras).

Centro de acompañamiento psicosocial: alianza con universidades y ONG para ofrecer atención básica y grupos de apoyo.

Mercado solidario mensual: comprar y vender producto local para reforzar economía vecinal y reducir vulnerabilidad.

Red de alerta vecinal y pastoral: grupo de voluntarios que coordine rutas seguras, brigadas de ayuda y enlaces con autoridades.

Mesas de diálogo con autoridades: invitar a presidentes municipales a rendir cuentas públicamente ante la comunidad (transparencia y presión social).

B Para grupos juveniles y movimientos

Caminatas por la paz con kit formativo (cómo acompañar víctimas, qué denunciar, recursos locales).

Noches de oración + acción: combinar adoración con acciones concretas (recolección de víveres, voluntariados).

Capacitaciones en liderazgo no violento: técnicas de mediación y resolución de conflictos para actuar en el barrio.

Campañas en redes que no sólo expongan el problema sino propongan soluciones concretas y enlaces de ayuda (teléfonos, albergues, ONG).

C para familias y escuelas

Educación para la paz en la ludoteca: talleres de habilidades socioemocionales, resolución de conflictos y civismo en escuelas parroquiales.

Grupos de apoyo parental para abordar problemas de adicciones y prevención temprana.

Horarios familiares sagrados: mesas sin pantallas para reconstruir diálogo y acompañamiento.

D Acciones públicas y culturales

Promover la justicia restaurativa en escuelas y juzgados locales (mediación, reparación simbólica).

Cuidar el medio ambiente como política preventiva (espacios públicos dignos reducen violencia).

Hospitalidad efectiva: programas de acogida para migrantes y desplazados —no solo caridad, también integración laboral y social.

¿Y el Estado? ¿Qué exigir desde la fe?

La Iglesia propone que el gobierno implemente las 7 acciones por la paz (medidas de seguridad con transparencia, políticas en salud mental, fortalecimiento de policías locales, rendición de cuentas, etc.). Desde la comunidad podemos exigir:

Compromisos públicos verificables (fechas, recursos, responsables).

Participación ciudadana real en el diseño de políticas.

Rendición de cuentas periódica y mecanismos de evaluación ciudadana.

No es anti-Estado: es pedir que el Estado cumpla su función básica: proteger vidas y libertades.

Lo que no debemos hacer

No instrumentalizar a los jóvenes para agendas partidistas. La Gen Z demanda autenticidad. La iglesia puede acompañar sin politizar.

No sustituir al Estado. La solidaridad no puede normalizar la ausencia de políticas públicas.

Evitar el triunfalismo pastoral: acompañar es escuchar, formar y empoderar, no controlar.

La Generación Z vino a recordarnos algo que la tradición cristiana conoce desde siempre: la oración auténtica empuja a la acción justa. El reencuentro de tantos jóvenes con Dios no es retirada del mundo, es compromiso profundo con la transformación social.