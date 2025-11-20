Jóvenes en marcha, Iglesia en salida: el nuevo movimiento por la paz en México

En distintos países hemos visto vigilias masivas, adoraciones espontáneas, revivals universitarios y marchas que tienen un sello común: no responden al marketing ni a un activismo tradicional, responden a un cansancio existencial profundo. Los jóvenes hoy preguntan: ¿Vale la pena este mundo? ¿Esta vida vale la pena vivirla? Entonces observan la realidad y, ante la pasividad que esperábamos de ellos, han dado vuelta a la historia y han decidido tomar en sus manos su futuro. Ellos han respondido con una búsqueda sincera de Dios y una exigencia de justicia social y paz.
No es una reacción de moda. Es un movimiento mixto: protesta más oración. Piden paz, reclaman justicia, y vuelven la mirada a lo trascendente porque las soluciones técnicas ya no bastan.
México: la marcha que no se esperaba: jóvenes y adultos dijeron “basta”
En México esa sacudida se materializó con marchas en distintas ciudades el pasado 15 de noviembre. Estos jóvenes de la Generación Z quisieron salir a las plazas y puentes, reclamando seguridad, justicia y el fin a la impunidad en un contexto de violencia cotidiana, disputas territoriales del crimen organizado y un Estado con señales de fatiga frente al problema.
Esa movilización tiene una carga simbólica muy fuerte: no es solo pedir medidas públicas, es gritar que la vida común —ir a la escuela, caminar por la colonia, salir de noche— ya no es un hecho garantizado de seguridad y tranquilidad. La protesta juvenil, por su energía y visibilidad, puede convertirse en motor de cambio. En ocasiones similares, en otras latitudes, ha abierto procesos que llevaron a transformaciones políticas profundas.
La reacción de la Iglesia mexicana: caminar, conversar y construir paz
Los obispos mexicanos, atentos a este despertar, respondieron con una propuesta pública organizada: el Diálogo Nacional por la Paz y la Convocatoria a caminar y conversar por la paz.
Llaman a articular esfuerzos por medio de caminatas, celebraciones, conversatorios, acompañamiento a las víctimas del crimen y jornadas de oración. No es un acto improvisado. Los obispos proponen 7 acciones de los gobiernos y 14 acciones de la sociedad civil, para juntos, erradicar el cáncer de la inseguridad e injusticia.
Entre estos actos, proponen: atención a víctimas, salud mental, educación para la paz, recuperación del espacio público, acuerdos laborales, cultura de cuidado y hospitalidad con migrantes, prevención de adicciones, cuidado del medio ambiente, justicia restaurativa, rendición de cuentas, fortalecimiento del liderazgo comunitario y policial.
Ese planteamiento es importante por dos razones:
Reconoce la urgencia social (no solo la espiritual).
Propone acciones concretas y múltiples frentes (político, cultural, pastoral y comunitario).
¿Cómo concretar en la vida cotidiana estas propuestas?
El episcopado mexicano sugiere acciones concretas, pensadas para que una parroquia, un grupo juvenil o una familia y que puedan ponerse en marcha hoy. Son prácticas simples, replicables y alineadas con las 14 acciones del Diálogo Nacional por la Paz.
APara parroquias y comunidades (nivel territorial)
Foros locales de escucha: convocar semanalmente a jóvenes, comerciantes, policías comunitarios y víctimas para mapear el problema y priorizar necesidades (seguridad, alumbrado, rutas seguras).
Centro de acompañamiento psicosocial: alianza con universidades y ONG para ofrecer atención básica y grupos de apoyo.
Mercado solidario mensual: comprar y vender producto local para reforzar economía vecinal y reducir vulnerabilidad.
Red de alerta vecinal y pastoral: grupo de voluntarios que coordine rutas seguras, brigadas de ayuda y enlaces con autoridades.
Mesas de diálogo con autoridades: invitar a presidentes municipales a rendir cuentas públicamente ante la comunidad (transparencia y presión social).
BPara grupos juveniles y movimientos
Caminatas por la paz con kit formativo (cómo acompañar víctimas, qué denunciar, recursos locales).
Noches de oración + acción: combinar adoración con acciones concretas (recolección de víveres, voluntariados).
Capacitaciones en liderazgo no violento: técnicas de mediación y resolución de conflictos para actuar en el barrio.
Campañas en redes que no sólo expongan el problema sino propongan soluciones concretas y enlaces de ayuda (teléfonos, albergues, ONG).
Cpara familias y escuelas
Educación para la paz en la ludoteca: talleres de habilidades socioemocionales, resolución de conflictos y civismo en escuelas parroquiales.
Grupos de apoyo parental para abordar problemas de adicciones y prevención temprana.
Horarios familiares sagrados: mesas sin pantallas para reconstruir diálogo y acompañamiento.
DAcciones públicas y culturales
Promover la justicia restaurativa en escuelas y juzgados locales (mediación, reparación simbólica).
Cuidar el medio ambiente como política preventiva (espacios públicos dignos reducen violencia).
Hospitalidad efectiva: programas de acogida para migrantes y desplazados —no solo caridad, también integración laboral y social.
¿Y el Estado? ¿Qué exigir desde la fe?
La Iglesia propone que el gobierno implemente las 7 acciones por la paz (medidas de seguridad con transparencia, políticas en salud mental, fortalecimiento de policías locales, rendición de cuentas, etc.). Desde la comunidad podemos exigir:
Compromisos públicos verificables (fechas, recursos, responsables).
Participación ciudadana real en el diseño de políticas.
Rendición de cuentas periódica y mecanismos de evaluación ciudadana.
No es anti-Estado: es pedir que el Estado cumpla su función básica: proteger vidas y libertades.
Lo que no debemos hacer
No instrumentalizar a los jóvenes para agendas partidistas. La Gen Z demanda autenticidad. La iglesia puede acompañar sin politizar.
No sustituir al Estado. La solidaridad no puede normalizar la ausencia de políticas públicas.
Evitar el triunfalismo pastoral: acompañar es escuchar, formar y empoderar, no controlar.
La Generación Z vino a recordarnos algo que la tradición cristiana conoce desde siempre: la oración auténtica empuja a la acción justa. El reencuentro de tantos jóvenes con Dios no es retirada del mundo, es compromiso profundo con la transformación social.
La convocatoria de los obispos mexicanos proporciona herramientas institucionales; la chispa la pusieron los jóvenes, el reto es transformar ese fuego en estructuras de caridad, de justicia y paz duraderas.