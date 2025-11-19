Tras el Papa Francisco, León XIV insta a una “conversión ecológica”

“El fundamento de una espiritualidad de ecología integral” se encuentra en el relato de la muerte y resurrección de Cristo, explicó el Papa durante la audiencia general del 19 de noviembre de 2025. En el contexto de la COP30, celebrada en Brasil , León XIV se alineó con el Papa Francisco al vincular la fidelidad al Evangelio con el compromiso con la protección del medio ambiente. Su meditación de esta mañana, parte del ciclo de catequesis dedicado a “Jesucristo, nuestra esperanza”, se centró en el tema “Espiritualidad pascual y ecología integral”.

Durante su audiencia general, León XIV reflexionó sobre las palabras de Cristo durante su aparición a María Magdalena en la mañana de Pascua: "¿Por qué lloras? ¿A quién buscas?"

Esta enseñanza tuvo lugar en la Plaza de San Pedro bajo un fresco sol otoñal, frente a miles de fieles, algunos de los cuales cantaban la popular canción La Guadalupana al día siguiente de las declaraciones del Papa anunciando su plan de visitar el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en México.

León XIV reflexionó sobre las palabras de Cristo durante su aparición a María Magdalena en la mañana de Pascua: "¿Por qué lloras? ¿A quién buscas?". Explicó que esta pregunta sigue siendo relevante ante las dificultades del mundo actual, porque "no podemos afrontar estos desafíos solos, y las lágrimas son un don de vida cuando purifican nuestros ojos y liberan nuestra visión".

El Papa ofreció una interpretación original del malentendido inicial relatado en los Evangelios, cuando, llorando cerca de la tumba vacía, "María Magdalena no reconoció inmediatamente a Jesús resucitado, sino que pensó que era el jardinero". El Papa sugirió que, en realidad, no estaba "del todo equivocada" al confundirlo con el jardinero, porque, en efecto, "cultivar y cuidar el jardín es la tarea original que Jesús llevó a su plenitud", en consonancia con la misión encomendada por Dios a la humanidad en el Libro del Génesis.

Una mente contemplativa para garantizar la supervivencia de la humanidad

León XIV se basó en la encíclica Laudato si' del Papa Francisco para enfatizar "la extrema necesidad de una mirada contemplativa: si la humanidad no es la guardiana del jardín, se convierte en su destructora". Subrayó que la esperanza cristiana ofrece una respuesta a "los desafíos que enfrenta hoy toda la humanidad, deteniéndose en el jardín donde el Crucificado fue depositado como una semilla, para resurgir y dar mucho fruto".

"La muerte y resurrección de Jesús son, pues, el fundamento de una espiritualidad de ecología integral, sin la cual las palabras de la fe carecen de fundamento en la realidad y las palabras de la ciencia se quedan fuera del corazón", afirmó León XIV.

Siguiendo los pasos de su predecesor argentino, el pontífice peruano-estadounidense hizo un llamado a "una conversión ecológica, que los cristianos no pueden separar del cambio de rumbo que les exige seguir a Jesús".

Este cambio concreto, "que comienza en el corazón y es espiritual, altera la historia, nos involucra públicamente, activa la solidaridad que, desde ahora en adelante, protege a las personas y a las criaturas de la codicia de los lobos", insistió León XIV.

Por ello, el Papa exhortó a los católicos a unirse a los “millones de jóvenes y demás hombres y mujeres de buena voluntad que han escuchado el clamor de los pobres y de la tierra y se han dejado conmover por él”. También rindió homenaje a quienes, a menudo en silencio, construyen, “a través de una relación más directa con la creación, una nueva armonía que los conduce más allá de tanta división”.