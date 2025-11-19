Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

Tras el Papa Francisco, León XIV insta a una “conversión ecológica”

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
pope-leo-xiv-audience-november-19-2025

Antoine Mekary | ALETEIA

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
I.Media - publicado el 19/11/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Durante su audiencia general, León XIV reflexionó sobre las palabras de Cristo durante su aparición a María Magdalena en la mañana de Pascua: "¿Por qué lloras? ¿A quién buscas?"

“El fundamento de una espiritualidad de ecología integral” se encuentra en el relato de la muerte y resurrección de Cristo, explicó el Papa durante la audiencia general del 19 de noviembre de 2025. En el contexto de la COP30, celebrada en Brasil, León XIV se alineó con el Papa Francisco al vincular la fidelidad al Evangelio con el compromiso con la protección del medio ambiente. Su meditación de esta mañana, parte del ciclo de catequesis dedicado a “Jesucristo, nuestra esperanza”, se centró en el tema “Espiritualidad pascual y ecología integral”.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
audiencia generalpapa leon xiv
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día